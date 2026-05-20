ఇరాన్పై ట్రంప్ దూకుడుకు అమెరికా సెనేట్కు బ్రేక్- యుద్ధ అధికారాలపై కీలక తీర్మానం ఆమోదం
ఇరాన్పై యుద్ధ అధికారాలను పరిమితం చేస్తూ అమెరికా సెనేట్ తీర్మానం- ఏడుసార్లు విఫలమైన తర్వాత ఎనిమిదో ప్రయత్నంలో విజయం- డెమొక్రాట్లకు మద్దతుగా నలుగురు రిపబ్లికన్ సెనేటర్లు ఓటు
Published : May 20, 2026 at 7:30 AM IST
Trump War Powers Resolution : ఇరాన్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేపట్టే సైనిక చర్యల అధికారాలను పరిమితం చేసే కీలక తీర్మానాన్ని అమెరికా సెనేట్ ఆమోదించింది. ఏడుసార్లు విఫలమైన తర్వాత ఎనిమిదో ప్రయత్నంలో ఈ తీర్మానం ఆమోదం పొందింది. సెనేట్లో జరిగిన ఓటింగ్లో తీర్మానానికి 50-47 ఓట్లతో మద్దతు లభించింది. డెమొక్రాట్లకు మద్దతుగా నలుగురు రిపబ్లికన్ సెనేటర్లు కూడా ఓటు వేశారు. దీంతో కాంగ్రెస్ అనుమతి లేకుండా ఇరాన్పై సైనిక దాడి చేసేందుకు ట్రంప్నకు అవకాశం లేకుండా పోయింది.
ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్తో కలిసి సైనిక చర్యలను చేపట్టినప్పటి నుంచి ట్రంప్ యుద్ధ అధికారాలను పరిమితం చేసేందుకు డెమొక్రట్లు ఏడు సార్లు తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. తాజాగా ఎనిమిదో సారి మరోసారి సెనెట్ ముందుకు తీర్మానాన్ని తీసుకొచ్చారు. దీనిని డెమొక్రాటిక్ సెనేటర్ టిమ్ కెయిన్ ప్రవేశపెట్టారు. అందులో కాంగ్రెస్ అధికారికంగా యుద్ధ ప్రకటన చేయకుండా లేదా ప్రత్యేక అనుమతి ఇవ్వకుండా అమెరికా సైన్యాన్ని ఇరాన్పై యుద్ధ చర్యల్లో కొనసాగించరాదని పేర్కొన్నారు. దీనికి 50 మంది అనుకూలంగా, 47 మంది వ్యతిరేకంగా ఓట్లు వేశారు. ఈ తీర్మానం ఆమోదంలో నలుగురు రిపబ్లికన్ సభ్యులు కూడా మద్దతుగా ఓటు వేశారు. అయితే ఈ బిల్లు ఆమోదానికి సంబంధించి త్వరలో తుది ఓటింగ్ జరగనుంది. ఇది చట్టంగా మారితే, కాంగ్రెస్ అధికారికంగా సైనిక దాడి కొనసాగించడానికి అనుమతి ఇచ్చేవరకు ట్రంప్ ఇరాన్పై ఎలాంటి దాడులకు దిగకూడదు.
'అసంవిధానిక యుద్ధానికి ముగింపు'
కాలిఫోర్నియా నుంచి డెమొక్రాట్ సెనేటర్ ఆడమ్ షిఫ్ ఈ పరిణామంపై స్పందించారు. 'అసంవిధానిక యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలంటూ మేము మరోసారి ఓటింగ్కు తీసుకొచ్చాం. ఏడుసార్లు విఫలమైన తర్వాత ఇప్పుడు రిపబ్లికన్ సభ్యులు కూడా మద్దతు ఇవ్వడం సంతోషకరం' అని ‘ఎక్స్’లో పేర్కొన్నారు. మరో సెనేటర్ బెర్నీ సాండర్స్ కూడా తీర్మానాన్ని స్వాగతించారు. 'అమెరికా ప్రజలు అంతులేని యుద్ధాల కోసం బిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చు చేయాలని కోరుకోవడం లేదు. దేశంలోని అసలు సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి పెట్టాలని భావిస్తున్నారు' అని పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ యుద్ధం త్వరలో ముగుస్తుంది : ట్రంప్
మరోవైపు ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు త్వరలోనే ముగుస్తాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్ ఒప్పందం చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతోందని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు భారీగా పడిపోతాయని అంచనా వేశారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ప్రపంచ మార్కెట్లో చమురు విపరీతంగా అందుబాటులో ఉంది. అందువల్ల ఆయిల్ ధరలు కుప్పకూలే స్థాయిలో పడిపోతాయి. ఇరాన్ యుద్ధాన్ని చాలా త్వరగా ముగిస్తాం. వారు ఒప్పందం కోసం ఎంతో ఆత్రుతగా ఉన్నారు.ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా పెరగడంతో చమురు ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న పశ్చిమాసియా సంక్షోభం నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లలో తీవ్ర అస్థిరత నెలకొన్న వేళ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఒప్పందం కుదరకపోతే భారీ దాడి'
ఇరాన్పై అమెరికా ప్రణాళికాబద్ధ సైనిక దాడిని తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు ట్రంప్ ఇటీవల వెల్లడించారు. గల్ఫ్ దేశాల విజ్ఞప్తితోనే దాడిని వాయిదా వేసినట్లు తెలిపారు. ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ పోస్టులో ఇరాన్తో ప్రస్తుతం కీలక చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని గల్ఫ్ దేశాల నాయకులు సూచించారని తెలిపారు. అందుకే ప్రణాళికాబద్ధ దాడిని నిలిపివేశామని పేర్కొన్నారు. అయితే ఒప్పందం కుదరకపోతే ఎప్పుడైనా పూర్తి స్థాయి భారీ దాడికి అమెరికా సైన్యం సిద్ధంగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు. అలాగే ఇరాన్కు అణ్వాయుధాలు ఉండకూడదు అన్నది అమెరికా ప్రధాన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.