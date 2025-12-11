ETV Bharat / international

11 నెలల తర్వాత కనిపించిన నోబెల్‌ గ్రహీత మచాడో- ఫ్రీడం అంటూ ప్రజల నినాదాలు

నోబెల్ కార్యక్రమానికి గైర్హాజరు అయిన మచాడో- కొన్ని గంటలకే బహిరంగ ప్రదర్శన

María Corina Machado
María Corina Machado (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 9:38 AM IST

María Corina Machado Nobel Peace Prize : వెనెజువెలా విపక్ష ప్రముఖ నేత మరియా కొరీనా మచాడో గత కొన్ని నెలలుగా అజ్ఞాతంలో ఉండడం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. అయితే, నోబెల్ శాంతి బహుమతి కార్యక్రమానికి హాజరు కాకపోయిన కొన్ని గంటలకే ఆమె అకస్మాత్తుగా బహిరంగంగా కనిపించడం సంచలనంగా మారింది. నార్వే రాజధాని ఓస్లోలోని ఒక హోటల్ వద్ద ఆమె తన మద్దతుదారులను అభివాదం చేస్తూ కనిపించారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

జనవరి 9 నుంచి ఆచూకీ లేని మచాడో
మచాడో గత జనవరి 9 నుంచి పూర్తిగా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లడం గమనార్హం. బుధవారం జరిగిన నోబెల్ ప్రదానోత్సవ వేడుకకు ఆమె హాజరవుతారని అంతా భావించారు. కానీ కార్యక్రమానికి ఆమె రాకపోవడంతో సందేహాలు మొదలయ్యాయి. ఆమె స్థానంలో కుమార్తె అనా కొరీనా సోసా బహుమతిని స్వీకరించారు.

వెనెజువెలా ప్రజలందరి బహుమతి
నోబెల్ వెబ్‌సైట్​లో ఉన్న ఆడియో సందేశంలో మచాడో మాట్లాడుతూ, "ఇక్కడికొచ్చే అవకాశం ఇచ్చేందుకు ఎంతోమంది తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టారు. వారికి నేను రుణపడి ఉన్నాను. ఇది వెనెజువెలా ప్రజలందరి బహుమతి" అని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమం ముగిశాక కొద్ది గంటల్లోనే మచాడో ఓస్లోలోని ఒక హోటల్‌లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కనిపించారు.

"స్వేచ్ఛ! స్వేచ్ఛ!" అంటూ నినాదాలు
ఈ సమాచారంతో ఆమె అనుచరులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకుని "స్వేచ్ఛ! స్వేచ్ఛ!" అంటూ నినాదాలు చేశారు. మచాడో కూడా వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అభివాదం చేశారు. ఆమె వెనెజువెలాను ఎప్పుడు విడిచి వెళ్లారు? ఓస్లో చేరడానికి ఆలస్యం ఎందుకు జరిగింది? అన్న వివరాలు అధికారికంగా వెల్లడికాలేదు. కానీ ఆమె అకస్మిక ప్రదర్శన రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.

నోబెల్ అవార్డుపై మిశ్రమ స్పందనలు
మచాడోకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి ప్రకటించడంతో వెనెజువెలాలో మిశ్రమ ప్రతిస్పందనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆమె మద్దతుదారులు దీన్ని ప్రజాస్వామ్య పోరాటానికి గుర్తింపుగా చూస్తుండగా, విమర్శకులు ఆమె రాజకీయ వైఖరిపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. ఒక ఉద్యోగి మాట్లాడుతూ, "మచాడో దేశం విడిచి వెళ్లిందని చెబుతున్నారు. అది నిజమైతే ఆమెకు మంచిదే. ప్రజాస్వామ్యం కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేసింది. ఇప్పుడు కుటుంబం కోసం సమయం కేటాయించవచ్చు. విదేశాల నుంచే పోరాటం కొనసాగించవచ్చు" అని అభిప్రాయపడ్డారు.

అలాంటి వ్యక్తికి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు ఇవ్వడం సరైంది కాదు!
మరోవైపు ఒక వ్యాపారవేత్త మాత్రం ఆమెను తీవ్రంగా విమర్శించారు. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెనెజువెలాపై అమలు చేసిన కఠిన విధానాలకు మచాడో బహిరంగంగా మద్దతు ఇవ్వడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అలాంటి వ్యక్తికి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు ఇవ్వడం సరైంది కాదని అన్నారు.

మచాడో భవిష్యత్తుపై సందేహాలు
మచాడో ఇప్పుడు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు? ఇకపై వెనెజువెలాకు తిరిగి వెళ్తారా? విదేశాల్లోనే రాజకీయ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తారా? వంటి ప్రశ్నలు ఇప్పుడు చర్చలో ఉన్నాయి. ఆమె బహిరంగ ప్రదర్శనతో కొంత ఊరట వచ్చినప్పటికీ, ఆమె భవిష్యత్తు రాజకీయ దారిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు.

NOBEL PEACE PRIZE WINNER
MARíA CORINA MACHADP VENEZUELA
MARíA CORINA MACHADO NOBEL

