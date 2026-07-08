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ఇరాన్‌ నేతలు చెడ్డవారు- టెహ్రాన్​తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ముగిసింది: ట్రంప్

ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంపై ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్- ఒప్పందం ముగిసిందని చెప్పిన యూఎస్ ప్రెసిడెంట్- అయితే టెహ్రాన్​తో సంప్రదింపులు కొనసాగుతాయని వెల్లడి

Trump says ceasefire is over
Donald Trump (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 3:00 PM IST

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Trump says ceasefire is over : ఇరాన్‌తో తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ముగిసిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. టెహ్రాన్‌పై అమెరికా జరిపిన దాడులపై స్పందించిన ట్రంప్‌ తాత్కాలిక ఒప్పందం ముగిసిపోయిందని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్‌ నేతలు చెడ్డవారని, తనకు సంబంధించిన వరకు ఒప్పందం ముగిసిపోయిందన్నారు. అయితే చర్చలు కొనసాగించడానికి వారికి తాను అనుమతి ఇస్తానని చెప్పారు. అయినా ఇరాన్‌తో చర్చలు జరపడమంటే సమయాన్ని వృధా చేసుకోవడమేనని వ్యాఖ్యానించారు.

"నాకైతే ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ముగిసిపోయిందని అనిపిస్తోంది. నేను ఇకపై వారి(ఇరాన్‌)తో వ్యవహారాలు మాట్లాడాలనుకోవటం లేదు. వారు(ఇరాన్‌ ప్రతినిధులు) చెడ్డవారు. చెడ్డవారు అంటే ఏమిటో మీకు తెలుసా? వారు మానసిక స్థితి సరిగాలేని వ్యక్తులు. అలాంటి రోగిష్టులే వారిని నడిపిస్తున్నారు. పైగా వారు చాలా క్రూరమైన, హింసాత్మకమైన వ్యక్తులు. ఒకవేళ వాళ్ల దగ్గర కనుక అణ్వాయుధం ఉంటే, వారు దాన్ని కచ్చితంగా వాడేస్తారు. నాకు సంబంధించినంత వరకు ఇది ముగిసిపోయింది. నేను మా సంధానకర్తలతో మాట్లాడతాను. వారు చర్చలు జరపాలనుకుంటున్నారు. వారు మంచివాళ్లు . స్టీవ్ విట్‌కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్. కానీ వారు తిరిగి నా దగ్గరకు రావాలి. నాకు సంబంధించినంత వరకు వారి‍‍(ఇరాన్‌)తో వ్యవహరించడం కేవలం సమయం వృథా చేసుకోవడమే. వారు (ఇరాన్‌) పచ్చి అబద్ధాలకోరులు. మనం ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటాం. వాళ్లు ఒకవేళ నేను అతడితో ఒప్పందం చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? మన మధ్య ఒక ఒప్పందం ఉంటుంది. అతను బయటకు వెళ్తాడు. మాట్లాడుతాడు, మనం ఒప్పందం చేసుకుంటాం. అందరూ అంగీకరిస్తారు. అణ్వాయుధాలు వద్దని మనం ఒప్పందం చేసుకుంటాం. వారు(ఇరాన్‌ ప్రతినిధులు) బయటకు వెళ్లి పత్రికల ముందు జోకులు వేస్తారు. అసలు ఆ విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకోనే లేదని వారు(ఇరాన్‌ ప్రతినిధులు) చెబుతారు. వారి(ఇరాన్‌ ప్రతినిధులు)లో ఏదో లోపం ఉంది. వారికి పిచ్చి. నాకు సంబంధించినంత వరకు. ఇది ముగిసిపోయింది." అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు.

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