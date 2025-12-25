ఉద్రిక్తతల వేళ బంగ్లాదేశ్లో కీలక పరిణామం- 17ఏళ్ల తర్వాత ఢాకాకు తారిక్ రహమాన్
ఆందోళనలతో అట్టుడుకున్న బంగ్లాదేశ్లో కీలక పరిణామం జరిగింది. బీఎన్పీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియా కుమారుడు తారిక్ రహమాన్ 17 ఏళ్ల తర్వాత ఢాకాలో అడుగుపెట్టారు.
Published : December 25, 2025 at 2:41 PM IST
Tarique Rahman Return Bangladesh : బంగ్లాదేశ్లో పార్లమెంటు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్టు పార్టీ( బీఎన్పీ) కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియా కుమారుడు తారిక్ రహమాన్ 17 ఏళ్ల తర్వాత లండన్ నుంచి స్వదేశానికి వచ్చారు. షేక్ హసీనా ప్రభుత్వం కూలిపోయిన తర్వాత రాజకీయ సంక్షోభం సహా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న వేళ ఆయన ఢాకా రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఖలీదా జియా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నందున పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా తారిక్ రహమాన్ పోటీ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
స్వీయ బహిష్కరణలో ఉన్న తారిక్, 17 ఏళ్ల తర్వాత తన కుటుంబంతో కలిసి బంగ్లాలో అడుగుపెట్టడంతో బీఎన్పీ కార్యకర్తలు హర్షం వ్యక్తంచేశారు. ఇది ఆయనకు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అని అభివర్ణిస్తున్నారు. ఆయనకు స్వాగతం పలికేందుకు పార్టీ మద్దతుదారులు ఢాకా ఎయిర్పోర్ట్ వరకు మార్చ్ చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో ఢాకా ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటుచేశారు. కాగా ఈయనను ప్రత్యర్థులు డార్క్ ప్రిన్స్గా అభివర్ణించేవారు.
రహమాన్ రాక భారత్కు ఉపయోగపడుతుందా?
తారిక్ రహమాన్ ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్పీ)కి యాక్టింగ్ ఛైర్మన్గా ఉన్నారు. ఇంతకాలం ఆయన లండన్లో ఉన్న ఆయన, భార్య డాక్టర్ జుబైదా, కుమార్తె జైమాతో కలిసి తిరిగివచ్చారు. 6,314 రోజుల తర్వాత బంగ్లాలో అని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టారు. కాగా, తారిక్ రాక భారత్కు గుడ్న్యూస్ అవుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఇంతకుముందు షేక్ హసీనా నాయకత్వంలో భారత్-బంగ్లాదేశ్ మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగాయి. కానీ, ఆమె గద్దె దిగిన తర్వాత పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. తాత్కాలిక సారథి భారత్తో సంబంధాలను పణంగాపెట్టి, పాక్కు దగ్గరవుతున్నారు. అయితే బీఎన్పీ అధికారంలోకి వస్తే ఈ విధానంలో మార్పు వస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది.
అటు రహమాన్ రాకతో బీఎన్పీ కార్యకర్తల్లో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది. ఆయన నాయకత్వంలో త్వరలో జరగబోయే ఎన్నికల్లో పార్టీ ప్రభావం చూపించొచ్చనే అంచనా వేస్తున్నారు. బీఎన్పీతో చెప్పుకొదగ్గ స్థాయిలో సంబంధాలు లేకపోయినా, దాన్నొక ఉదారవాద, ప్రజాస్వామ్య పార్టీగా భారత్ చూస్తోంది. రెండింటి మధ్య సంబంధాలు పునరుద్ధరించాలనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల ఖలీదా జియా తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురికాగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. ఇందుకు నేషనలిస్ట్ పార్టీ కూడా ఎంతో సానుకూలంగా స్పందించింది. ప్రస్తుత యూనస్ ప్రభుత్వ విధానాలను తారిక్ రహమాన్ వ్యతిరేకిస్తున్నారు. జమాత్-ఇ-ఇస్లామీతో పొత్తుకు ఆయన అనుకూలంగా లేరు. ఈ జమాత్ పాకిస్థాన్ ఐఎస్ఐకు తొత్తుగా వ్యవహరిస్తోందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. మాజీ ప్రధాని హసీనా హయాంలో దీనిపై నిషేధం ఉండగా, ఆమె దేశం వీడిన తర్వాత ఇది మళ్లీ రాజకీయంగా కీలకంగా మారింది.
బంగ్లాలో యూనస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అతివాద శక్తులు ఉగ్రరూపం దాల్చి, భారత వ్యతిరేక విద్వేషాన్ని వెదజల్లుతున్నాయి. ఈ సమయంలో తారిక్ రాకపై ఆ శక్తులు సంతోషంగా లేవని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఢాకాలో హైఅలర్ట్ కొనసాగుతోంది. రహమాన్ వస్తున్నారన్న సమాచారంతో మూడు లక్షల మంది బీఎన్పీ మద్దతుదారులు 10 ప్రత్యేక రైళ్లలో ఢాకాకు వచ్చారని స్థానిక మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో జమాత్, బీఎన్పీ మధ్య ఘర్షణకు అవకాశం ఉండొచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
చికిత్స కోసం వెళ్లి 2008 నుంచి లండన్లోనే
షేక్ హసీనా హయాంలో తారిక్ రహమాన్పై పలు అవినీతి కేసులు నమోదయ్యాయి. కొన్నింటిలో ఆయన దోషిగా కూడా తేలడంతో 2007లో అరెస్టు అయ్యారు. అనంతరం జైలులో అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. తర్వాత బెయిల్పై బయటకు వచ్చిన తారిక్, చికిత్స నిమిత్తం లండన్ వెళ్లిపోయారు. 2008 నుంచి అక్కడే నివసిస్తోన్న ఆయన, బీఎన్పీ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నిరసనలు, హింసాత్మక ఘటనలతో అస్థిరంగా మారిన దేశంలో ఆయన యువతను ఆకర్షించడమే కీలకంగా మారనుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఇటీవల విద్యార్థి నాయకుడు, భారత వ్యతిరేకి షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ హత్య తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో హింసాత్మక ఆందోళనలు జరుగుతున్నాయి. అక్కడి హిందువులపైనా దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలను భారత్ నిశితంగా గమనిస్తోంది.