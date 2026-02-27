ETV Bharat / international

అఫ్గాన్లు మాతృభూమిని కాపాడుకుంటారు- పాక్ దాడులను ఐకమత్యం, సాహసాలతో ఎదుర్కొంటారు: హమీద్ కర్జాయ్

పాక్‌ను హింసాకాండ నుంచి ఎవరూ కాపాడలేరు- ఉగ్రవాద భూతాలన్నీ పాక్ సృష్టించుకున్నవే- ఇప్పటికైనా పాకిస్థాన్ తీరును మార్చుకోవాలి- మంచి పొరుగుదేశంలా మసులుకోవాలి- అఫ్గానిస్థాన్​ మాజీ అధ్యక్షుడు హమీద్ కర్జాయ్ హితవు

Pakistan Vs Afghanistan
Pakistan Vs Afghanistan (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 27, 2026 at 1:15 PM IST

Pakistan Vs Afghanistan : అఫ్గాన్లు తమ ప్రియమైన మాతృభూమిని కాపాడుకుంటారని అఫ్గానిస్థాన్ మాజీ అధ్యక్షుడు హమీద్ కర్జాయ్ అన్నారు. అఫ్గానిస్థాన్​లోని నగరాలపై మళ్లీ పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులు చేయడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. శత్రువులు చేసే ఎలాంటి దాడులనైనా అఫ్గాన్లు ఐకమత్యం, సాహసాలతో ఎదుర్కొంటారని తేల్చి చెప్పారు. ఈమేరకు శుక్రవారం ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఒక ట్వీట్ చేశారు.

మరోసారి కాబూల్, కాందహార్, పక్తియా నగరాలపై పాకిస్థాన్ యుద్ధ విమానం బాంబులు వేసిందని హమీద్ కర్జాయ్ తెలిపారు. ఇదే విధంగా వ్యవహరిస్తే హింసాకాండ, బాంబుదాడుల నుంచి పాకిస్థాన్‌కు ఎవరూ విముక్తిని కల్పించలేరని హెచ్చరించారు. ఈ సమస్యలన్నీ పాక్ చేతులారా సృష్టించుకున్నవేనని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పటికైనా పాకిస్థాన్ తీరును మార్చుకొని, మంచి పొరుగుదేశంలా మసులుకోవాలని హితవు పలికారు. అఫ్గానిస్థాన్​తో గౌరవప్రదమైన నాగరిక సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవాలని పాక్‌ను కర్జాయ్ కోరారు.

దాడులు చేయడం పాక్‌కు అలవాటుగా మారిపోయింది!
ఉగ్రవాదులను చంపుతున్నామనే సాకుతో అఫ్గానిస్థాన్​పై వైమానిక దాడులు చేయడం పాక్‌కు అలవాటుగా మారిపోయిందని అమెరికాలో ప్రవాసంలో ఉంటున్న అఫ్గానిస్థాన్​‌ మాజీ ఎంపీ మరియం సొలైమాన్ ఖిల్ విమర్శించారు. పాక్ దాడుల్లో కనీసం ఒక్క ఉగ్రవాది చనిపోయినట్టుగా తాను ఎక్కడా వార్తలను వినలేదని ఆమె చెప్పారు. వాస్తవానికి పాకిస్థాన్‌లోనే లష్కరే తైబా, జైషే మహ్మద్ వంటి ఉగ్రవాద సంస్థల టెర్రరిస్టులు ఉన్నారని గుర్తుచేశారు. ఒసామా బిన్ లాడెన్ లాంటి ఉగ్రవాదికి ఆశ్రయం ఇచ్చిన చరిత్ర పాక్‌కే ఉందని మరియం తెలిపారు. పాక్ పెంచి పోషించిన ఉగ్రవాద భూతమే, ఇప్పుడు ఆ దేశాన్ని పట్టిపీడిస్తోందని ధ్వజమెత్తారు.

ఉగ్రవాదంతోనూ వ్యాపారం చేసిన చరిత్ర పాక్‌కు ఉందన్నారు. ఈ యావత్ ప్రాంతం పాలిట క్యాన్సర్‌లా పాక్ మారిందని మరియం ఫైర్ అయ్యారు. పాక్‌లోని బెలూచిస్తాన్, ఖైబర్ పఖ్తూన్‌ఖ్వా ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న ఉగ్రదాడుల్లో పిల్లలు, మహిళలూ ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బెలూచిస్తాన్, ఖైబర్ పఖ్తూన్‌ఖ్వా పరిధిలో మహ్రంగ్ బలూచ్, అలీ వజీర్ లాంటి సామాజిక కార్యకర్తలు, రాజకీయ నేతలు పాక్ ఆర్మీ నిర్బంధంలో మగ్గుతున్నారని ఆమె తెలిపారు. అఫ్ఘానిస్థాన్‌‌‌లో ఉగ్రవాదం సహజంగా పుట్టలేదని, పాక్‌లోని రావల్పిండి లాంటి చోట్లలోనే అది పురుడు పోసుకుందన్నారు. ఇప్పుడు పాక్ వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తున్న తెహ్రీకే తాలిబాన్ పాకిస్థాన్ (టీటీపీ) ఉగ్రవాద సంస్థను ఒకప్పుడు పాకిస్థానే పాలు పోసి పెంచిందని మరియం చెప్పారు.

భారత్ విమర్శలు సరికావు- ఉగ్ర స్థావరాలపైనే దాడి చేశాం : పాక్
ప్రభుత్వ పాలనా వైఫల్యాన్ని కప్పిపుచ్చుకునేందుకే అఫ్గానిస్థాన్​పై పాక్ దాడులు చేసిందనే భారత్ విమర్శలపై పాక్ విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. భారత్ చేసిన విమర్శలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని పాక్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి తాహిర్ ఆంద్రాబీ తెలిపారు. పాక్‌కు వ్యతిరేకంగా ఉగ్రవాద శక్తులను భారత్ పెంచిపోషిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. అఫ్గానిస్థాన్​లోని దాదాపు 7 ఉగ్రవాద స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని పాక్ యుద్ధ విమానాలు దాడులు చేశాయన్నారు. ఇటీవలే పాక్‌లో జరిగిన ఉగ్రదాడులకు ప్రతిగానే ఈ దాడులు చేయాల్సి వచ్చిందని తాహిర్ ఆంద్రాబీ చెప్పారు.

అయితే పాక్‌లో జరిగిన ఉగ్రదాడులతో అఫ్ఘానిస్థాన్‌‌‌కు ఉన్న లింకులతో ముడిపడిన ఆధారాలపై ఆయన మాట్లాడకపోవడం గమనార్హం. పాక్‌లోని బెలూచిస్తాన్‌లో ఉగ్రదాడులు జరిగిన తర్వాత కూడా భారత్ ఇలాంటి ప్రకటనలే చేసిందన్నారు. తద్వారా పాక్‌లోని ఉగ్రశక్తులకు భారత్ సాయం చేస్తోందనే వాదనకు బలం చేకూరుతోందని తాహిర్ కామెంట్ చేశారు. పాక్ పౌరుల భద్రత కోసం, ఉగ్రదాడుల ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు అఫ్ఘానిస్థాన్‌‌‌పై పాక్ దాడులు చేసిందన్నారు. అఫ్ఘాన్లు దాడులు చేస్తే, ఆత్మరక్షణ కోసం ప్రతిదాడులు చేసే హక్కు పాక్‌కు ఉందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అఫ్గానిస్థాన్​లోని తాలిబన్ సర్కారుతో నిర్మాణాత్మక స్థాయిలో పాక్ ఎలాంటి చర్చలనూ జరపడం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

