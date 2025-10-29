ETV Bharat / international

భారత్‌ చేతిలో అఫ్గాన్​ ఓ కీలుబొమ్మ- మాపై దాడి చేస్తే ప్రతిదాడి తప్పదు: పాక్‌ రక్షణ మంత్రి ప్రగల్భాలు

భారత్​, ఆఫ్గాన్​ను నియంత్రిస్తూ పాక్​పై పరోక్షంగా యుద్ధం చేస్తోంది- ఒకవేళ​ ఇస్లామాబాద్‌పై దాడి జరిగితే- దానికి 50 రెట్ల తీవ్రతతో ప్రతిదాడి తప్పదు- ఖవాజా ఆసిఫ్ ప్రగల్భాలు

pak defence minister Khawaja Muhammad Asif
pak defence minister Khawaja Muhammad Asif (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 9:11 AM IST

2 Min Read
Asif Says Afghan Puppet Of India : పాక్​ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ మరోసారి భారత్​పై తన అక్కసు వెళ్లగక్కారు. భారత్​ చేతిలో అఫ్గానిస్థాన్ ఒక కీలుబొమ్మగా మారిందని విమర్శించారు. ఒక వేళ భారత్​ ప్రోత్సాహంతో కాబుల్​, ఇస్లామాబాద్​పై దాడి చేస్తే, దానికి 50 రెట్ల తీవ్రతతో ప్రతిదాడి చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఇస్తాంబుల్​లో పాక్​, అఫ్గాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు నాటకీయంగా ఆగిపోయిన నేపథ్యంలో ఆసిఫ్​ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"గత వారం రోజుల్లో పాక్​, అఫ్గానిస్థాన్​ శాంతి ఒప్పందానికి దగ్గరగా వచ్చాయి. ఖతార్‌, తుర్కియే దేశాల మధ్యవర్తిత్వంతో ఇదంతా జరిగింది. కానీ భారత్​ జోక్యం వల్ల కాబూల్​ ఈ శాంతి ఒప్పందం నుంచి వెనక్కు తగ్గింది. ఎందుకంటే, భారత్​ చేతిలో కాబూల్​ కీలుబొమ్మగా మారింది. భారత్​, అఫ్గాన్​ను నియంత్రిస్తూ పాకిస్థాన్​పై పరోక్ష యుద్ధం చేస్తోంది" అని పాక్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ ఆరోపించారు.

భారత్ యుద్ధం కోరుకుంటోంది!
"పాక్​తో జరిగిన యుద్ధంలో భారత్​ ఓటమిని చవిచూసింది. అందుకే దానికి బదులుగా కాబూల్​ను మాపై ఉసిగొల్పి, పరోక్షంగా యుద్ధం చేయాలని అనుకుంటోంది. కాబూల్​ నేతలు కూడా భారతదేశాన్ని సందర్శించి, వారి దేవాలయాలను సందర్శించారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే, భారత్​ మాతో తక్కువ తీవ్రత గల యుద్ధం చేయాలని కోరుకుంటోంది. దీనిని సాధించడానికి అఫ్గాన్​ను వాడుకుంటోంది" అని ఖవాజా ఆసిఫ్​ అన్నారు.

పాక్​, అఫ్గాన్​ మధ్య శాంతి చర్చల కోసం పిలుపునిచ్చిన అఫ్గాన్ ప్రతినిధి బృందాన్ని ఖవాజా ఆసిఫ్ ప్రశంసించారు. అయితే భారత్​ ప్రభావంతో శాంతి చర్చలు ఆగపోయాయని ఆరోపించారు. "ఒకవేళ అఫ్గానిస్థాన్​ ఇస్లామాబాద్​పై వైపు చూస్తే, మేము వారి కళ్లను పీకేస్తాం" అని ప్రగల్భాలు పలికారు. "పాకిస్థాన్​లో ఉగ్రవాదానికి కాబూల్ కారణం అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇప్పుడు దిల్లీ, కాబూల్​ను ఒక కీలుబొమ్మలా ఆడిస్తోంది. గత నాలుగేళ్లుగా కాబూల్ ఉగ్రవాదులను మాపై ప్రయోగిస్తున్నారు. ఒకవేళ వారు పాక్​పై దాడి చేస్తే, మా ప్రతిస్పందన 50 రెట్లు బలంగా ఉంటుంది" అని ఆసిఫ్ అన్నారు.

చర్చలు విఫలమైతే యుద్ధమే!
"ఇస్తాంబుల్​లో పాకిస్థాన్​, అఫ్గానిస్థాన్​ మధ్య అక్టోబర్​ 25న రెండో రౌండ్ శాంతి చర్చలు జరిగాయి. కానీ ఇవి మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి. ఈ చర్చలు విఫలమైతే, అది పూర్తి స్థాయి యుద్ధానికి దారితీయవచ్చు" అని ఆసిఫ్ అన్నారు.
పాక్​ తమ భూభాగం నుంచి అమెరికా డ్రోన్ కార్యకలాపాలకు అనుమతిస్తూ ఓ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఇది అఫ్గాన్​కు ఆగ్రహం తెప్పించింది. యూఎస్​ డ్రోన్లు అఫ్గాన్​ గగనతలాన్ని ఉల్లంఘించదని పాక్ హామీ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది. ఒకవేళ భవిష్యత్​లో పాకిస్థాన్​ నుంచి తమ భూభాగంపై ఎలాంటి దాడి జరిగినా, ఇస్లామాబాద్​ లక్ష్యంగా ప్రతీకార దాడులు తప్పవని హెచ్చరించింది.

భారత్​పై పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ అక్కసు వెళ్లగక్కడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇంతకు ముదు భారత్​తో యుద్ధ అవకాశాలు వాస్తవమేనని రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. పొరుగు దేశం ఇండియాతో యుద్ధం అవకాశాలను ఏమాత్రం తిరస్కరించలేమని తెలిపారు. ఓ టీవీ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆసిఫ్, భారత్​పై యుద్ధం గురించి ప్రగల్భాలు పలికారు.

