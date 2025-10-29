భారత్ చేతిలో అఫ్గాన్ ఓ కీలుబొమ్మ- మాపై దాడి చేస్తే ప్రతిదాడి తప్పదు: పాక్ రక్షణ మంత్రి ప్రగల్భాలు
భారత్, ఆఫ్గాన్ను నియంత్రిస్తూ పాక్పై పరోక్షంగా యుద్ధం చేస్తోంది- ఒకవేళ ఇస్లామాబాద్పై దాడి జరిగితే- దానికి 50 రెట్ల తీవ్రతతో ప్రతిదాడి తప్పదు- ఖవాజా ఆసిఫ్ ప్రగల్భాలు
Published : October 29, 2025 at 9:11 AM IST
Asif Says Afghan Puppet Of India : పాక్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ మరోసారి భారత్పై తన అక్కసు వెళ్లగక్కారు. భారత్ చేతిలో అఫ్గానిస్థాన్ ఒక కీలుబొమ్మగా మారిందని విమర్శించారు. ఒక వేళ భారత్ ప్రోత్సాహంతో కాబుల్, ఇస్లామాబాద్పై దాడి చేస్తే, దానికి 50 రెట్ల తీవ్రతతో ప్రతిదాడి చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఇస్తాంబుల్లో పాక్, అఫ్గాన్ మధ్య శాంతి చర్చలు నాటకీయంగా ఆగిపోయిన నేపథ్యంలో ఆసిఫ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"గత వారం రోజుల్లో పాక్, అఫ్గానిస్థాన్ శాంతి ఒప్పందానికి దగ్గరగా వచ్చాయి. ఖతార్, తుర్కియే దేశాల మధ్యవర్తిత్వంతో ఇదంతా జరిగింది. కానీ భారత్ జోక్యం వల్ల కాబూల్ ఈ శాంతి ఒప్పందం నుంచి వెనక్కు తగ్గింది. ఎందుకంటే, భారత్ చేతిలో కాబూల్ కీలుబొమ్మగా మారింది. భారత్, అఫ్గాన్ను నియంత్రిస్తూ పాకిస్థాన్పై పరోక్ష యుద్ధం చేస్తోంది" అని పాక్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ ఆరోపించారు.
భారత్ యుద్ధం కోరుకుంటోంది!
"పాక్తో జరిగిన యుద్ధంలో భారత్ ఓటమిని చవిచూసింది. అందుకే దానికి బదులుగా కాబూల్ను మాపై ఉసిగొల్పి, పరోక్షంగా యుద్ధం చేయాలని అనుకుంటోంది. కాబూల్ నేతలు కూడా భారతదేశాన్ని సందర్శించి, వారి దేవాలయాలను సందర్శించారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే, భారత్ మాతో తక్కువ తీవ్రత గల యుద్ధం చేయాలని కోరుకుంటోంది. దీనిని సాధించడానికి అఫ్గాన్ను వాడుకుంటోంది" అని ఖవాజా ఆసిఫ్ అన్నారు.
పాక్, అఫ్గాన్ మధ్య శాంతి చర్చల కోసం పిలుపునిచ్చిన అఫ్గాన్ ప్రతినిధి బృందాన్ని ఖవాజా ఆసిఫ్ ప్రశంసించారు. అయితే భారత్ ప్రభావంతో శాంతి చర్చలు ఆగపోయాయని ఆరోపించారు. "ఒకవేళ అఫ్గానిస్థాన్ ఇస్లామాబాద్పై వైపు చూస్తే, మేము వారి కళ్లను పీకేస్తాం" అని ప్రగల్భాలు పలికారు. "పాకిస్థాన్లో ఉగ్రవాదానికి కాబూల్ కారణం అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇప్పుడు దిల్లీ, కాబూల్ను ఒక కీలుబొమ్మలా ఆడిస్తోంది. గత నాలుగేళ్లుగా కాబూల్ ఉగ్రవాదులను మాపై ప్రయోగిస్తున్నారు. ఒకవేళ వారు పాక్పై దాడి చేస్తే, మా ప్రతిస్పందన 50 రెట్లు బలంగా ఉంటుంది" అని ఆసిఫ్ అన్నారు.
చర్చలు విఫలమైతే యుద్ధమే!
"ఇస్తాంబుల్లో పాకిస్థాన్, అఫ్గానిస్థాన్ మధ్య అక్టోబర్ 25న రెండో రౌండ్ శాంతి చర్చలు జరిగాయి. కానీ ఇవి మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి. ఈ చర్చలు విఫలమైతే, అది పూర్తి స్థాయి యుద్ధానికి దారితీయవచ్చు" అని ఆసిఫ్ అన్నారు.
పాక్ తమ భూభాగం నుంచి అమెరికా డ్రోన్ కార్యకలాపాలకు అనుమతిస్తూ ఓ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఇది అఫ్గాన్కు ఆగ్రహం తెప్పించింది. యూఎస్ డ్రోన్లు అఫ్గాన్ గగనతలాన్ని ఉల్లంఘించదని పాక్ హామీ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది. ఒకవేళ భవిష్యత్లో పాకిస్థాన్ నుంచి తమ భూభాగంపై ఎలాంటి దాడి జరిగినా, ఇస్లామాబాద్ లక్ష్యంగా ప్రతీకార దాడులు తప్పవని హెచ్చరించింది.
భారత్పై పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ అక్కసు వెళ్లగక్కడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇంతకు ముదు భారత్తో యుద్ధ అవకాశాలు వాస్తవమేనని రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. పొరుగు దేశం ఇండియాతో యుద్ధం అవకాశాలను ఏమాత్రం తిరస్కరించలేమని తెలిపారు. ఓ టీవీ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆసిఫ్, భారత్పై యుద్ధం గురించి ప్రగల్భాలు పలికారు.
