మా వ్యవసాయ ఆధునికీకరణకు, ఆహార భద్రతకు భారత్ సహకారం కావాలి: అఫ్గానిస్థాన్
వ్యవసాయ రంగంలో భారత్తో భాగస్వామ్యం పెంచుకోవాలని అఫ్గానిస్థాన్ ఆకాంక్ష- తమ రైతులకు ఆధునిక సాంకేతికత అందించాలని భారత్కు విజ్ఞప్తి
Published : July 10, 2026 at 7:00 PM IST
Afghan Seeks India Help : అఫ్గానిస్థాన్ వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆధునికీకరించేందుకు భారత్ సాంకేతిక సహకారం అందించాలని ఆ దేశ వ్యవసాయ, నీటిపారుదల, పశు సంవర్ధక శాఖ మంత్రి మౌల్వీ అత్తౌల్లా ఒమారి కోరారు. భారతదేశంతో అఫ్గానిస్థాన్కు శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న స్నేహ సంబంధాల్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ- వ్యవసాయం, విత్తన సాంకేతికత, పరిశోధనలు, రైతులకు శిక్షణ వంటి రంగాల్లో భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. దిల్లీలో నిర్వహించిన ఇండియా- అఫ్గానిస్థాన్ ట్రేడ్ అపార్చునిటీస్ ఇండస్ట్రీ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లో పాల్గొన్న ఒమారి- భారత ప్రభుత్వం తమ ప్రతినిధి బృందానికి ఆత్మీయ స్వాగతం పలికిందని తెలిపారు. 'భారత్కు వచ్చిన తర్వాత సొంత దేశానికి వచ్చిన అనుభూతి కలిగింది. ఇరు దేశాల మధ్య శతాబ్దాల నాటి అనుబంధం ఉంది. మన మధ్య స్నేహం ఎంతో బలమైనది' అని ఆయన అన్నారు.
అఫ్గానిస్థాన్ జనాభాలో దాదాపు 80 శాతం మంది వ్యవసాయం, పశు సంవర్ధక రంగాలపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారని ఒమారి తెలిపారు. అయితే పంటల కోత, నిల్వ, ప్రాసెసింగ్ మార్కెటింగ్ వంటి అంశాల్లో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల రైతులు పూర్తి స్థాయిలో లాభాల్ని అందుకోలేకపోతున్నారని చెప్పారు. అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన పండ్లను ఉత్పత్తి చేస్తున్నప్పటికీ వాటిని సమర్థంగా నిల్వ చేయడం, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులుగా మార్చడం, రైతులకు ఆధునిక పద్ధతులు నేర్పించడం అత్యవసరం అని నొక్కిచెప్పారు. 'మేం అత్యంత నాణ్యత కలిగిన పండ్లను పండిస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ సాంకేతికత విషయంలో రైతులకు శిక్షణ కావాలి. భారత్ సాంకేతిక సహకారం అందించాలి. మా రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న శతాబ్దాల స్నేహాన్ని వ్యవసాయ అభివృద్ధికి ఉపయోగించుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది' అని ఒమారి పేర్కొన్నారు.
'భారత్ సహా అంతర్జాతీయ సహకారం కావాలి'
ప్రస్తుతం తమ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో దేశమంతా శాంతియుతంగా ఉందని, అభివృద్ధి దిశగా తమ నాయకత్వం రాత్రింబవళ్లు కృషి చేస్తోందని మంత్రి ఒమారి స్పష్టం చేశారు. గతంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిలిచిపోయాయని, ప్రస్తుతం దేశ పునర్నిర్మాణంపైనే తాము దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు. ఈ లక్ష్యాల్ని సాధించేందుకు భారత్ సహా ఇతర పొరుగు దేశాల సహకారం ఎంతో అవసరం అని ఆయన అన్నారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వ్యాపారులే వెన్నెముక అని పేర్కొన్న ఒమారి- వారిని బలోపేతం చేయడం ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు, పెట్టుబడులు, అభివృద్ధి వేగంగా జరుగుతుందని చెప్పారు. భారత్- అఫ్గానిస్థాన్ మధ్య వాణిజ్య, వ్యవసాయ సంబంధాల్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ప్రత్యేక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్- అఫ్గానిస్థాన్ మంత్రి ఒమారితో ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో వ్యవసాయం, నీటి పారుదల, పశు సంవర్ధక రంగం, వ్యవసాయ పరిశోధనలు, విద్య, అగ్రి ట్రేడ్ వంటి అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. ఆహార భద్రత, నాణ్యమైన విత్తనాలు, పంట దిగుబడి పెంపు ప్రధాన అంశాలు ఈ సమావేశంలో చర్చకు వచ్చాయి. మరీ ముఖ్యంగా అఫ్గానిస్థాన్ వ్యవసాయానికి గోధుమ పంట అత్యంత కీలకమని ఆ దేశ ప్రతినిధులు చెబుతూ, మెరుగైన గోధుమ విత్తనాలు, పరిశోధనా సహకారం, అధునాతన వ్యవసాయ సాంకేతికత అందించాలని భారత్ను కోరారు.
భారత్ సిద్ధంగానే ఉంది- శివరాజ్ సింగ్ హామీ!
దీనిపై సానుకూలంగానే స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్- భారత వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి (ICAR) నిపుణుల సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అఫ్గానిస్థాన్కు అందించేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని హామీ ఇచ్చారు. నాణ్యమైన గోధుమ, మొక్కజొన్న, బంగాళాదుంప విత్తనాలతో పాటు వాతావరణ మార్పుల్ని తట్టుకునే పంట రకాలు, పోషక విలువలు అధికంగా ఉండే బయోఫోర్టిఫైడ్ పంట రకాల్ని అఫ్గానిస్థాన్కు సరఫరా చేసేందుకు కూడా భారత్ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. ఈ సహకారం ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్ని మరింత బలోపేతం చేయడం మాత్రమే కాకుండా, ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి, ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడుతుందని ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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