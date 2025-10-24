ETV Bharat / international

కునార్ నదిపై డ్యామ్ నిర్మాణం- పాక్​తో ఘర్షణ ముగిసిన వేళ అఫ్గాన్​ కీలక నిర్ణయం

కునార్​ నదిపై ఆనకట్ట యోచనలో అఫ్గానిస్థాన్​- పాకిస్థాన్​కు ఇక కష్టమే!

Kunar River
Kunar River (ETV Bharat (Representative Image))
Afghan Build Dam Over Kunar River : పాకిస్థాన్​తో సరిహద్దు ఘర్షణలు ముగిసిన వేళ అఫ్గానిస్థాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పాక్​ వాయువ్య ప్రాంతంలోకి ప్రవహించే కునార్​ నదిపై ఆనకట్ట నిర్మించనున్నట్లు తాలిబన్ ప్రభుత్వం శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఇదే జరిగితే పాకిస్థాన్​కు నీటి కష్టాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

"తాలిబన్ సుప్రీం లీడర్ హిబతుల్లా అఖుండ్​జాదా ఉత్తర్వు ఇచ్చారు. విదేశీ కాంట్రాక్టర్ల కోసం వేచిచూడకుండా, వీలైనంత త్వరగా కునార్ నదిపై ఆనకట్ట పనిని ప్రారంభించాలను ఆధికారులను ఆదేశించారు. నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయడానికి దేశీయ కంపెనీలతో ఒప్పందాలపై సంతకం చేయించాలని జల, ఇంధన మంత్రిత్వశాఖను ఆదేశించారు. అఫ్గన్లు తమ సొంత జల వనరులను నిర్వహించుకునే హక్కు కలిగి ఉంటారని ఆయన చెప్పారు" అని అఫ్గాన్ డిప్యూటీ సామాచార, సాంస్కృతిక మంత్రి ముహాజర్ ఫరాహి ఎక్స్​ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు.

శాంతి చర్చలు!
అఫ్గానిస్థాన్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఇటీవల తీవ్రస్థాయిలో సరిహద్దు ఘర్షణ చెలరేగింది. అయితే దోహా వేదికగా ఖతార్​, తుర్కియే మధ్యవర్తిత్వం చేసి ఈ ఘర్షణలకు ముగింపు పలికాయి. దీనితో పాక్, అఫ్గాన్ రెండూ తక్షణ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి అంగీకరించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఖతార్ విదేశాంగ శాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇరుదేశాల మధ్య దీర్ఘకాలిక శాంతి, స్థిరత్వాన్ని నిర్ధరించడానికి రానున్న రోజుల్లో తదుపరి సమావేశాలు నిర్వహించడానికి పాక్, అఫ్గాన్ కట్టుబడి ఉన్నాయని తెలిపింది.

భారత్ దారిలోనే అఫ్గాన్​
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​ 22న పాకిస్థాన్​కు చెందిన ఉగ్రవాదులు జమ్మూకశ్మీర్​లోని పహల్గాంలోకి చొరబడి హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా మారణహోమానికి పాల్పడ్డారు. దీనితో భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాక్, పీవోకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను, ఉగ్రవాదులను తుదముట్టించింది. దీనితో పాక్​ నేరుగా భారత్​పై దాడులకు పాల్పడింది. కానీ భారత్​ దెబ్బకు కాళ్లబేరానికి వచ్చి కాల్పుల విరమణకు ప్రతిపాదించింది. అయితే ఈ ఘర్షణల తర్వాత భారత్ సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసింది. ఇప్పుడు ఇదే దారిలో అఫ్గాన్​ కూడా పయనిస్తుండడం గమనార్హం.

తూర్పు అఫ్గాన్ నుంచి వాయువ్య పాకిస్థాన్​ వైపు ప్రవహించే కునార్ నది దాదాపు 480 కి.మీ పొడవు కలిగి ఉంటుంది. హిందూ కుష్ పర్వతాలలోని హిమానీనదాలు, కరిగే మంచు దీనికి ఆధారం. ఇది సింధూ నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలో భాగంగా ఉంటుంది. అఫ్గాన్ కనుక దీనిపై డ్యామ్ కడితే పాక్​కు నీటి కష్టాలు తప్పవు.

దెబ్బతింటున్న వాణిజ్యం
మరోవైపు పాకిస్థాన్‌-అఫ్గానిస్థాన్‌ సరిహద్దు మూసివేత- ఇరుదేశాల ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఇటీవలే ఇరుదేశాలు పరస్పరం దాడులు చేసుకోవడంతో, అక్టోబర్‌ 11 నుంచి సరిహద్దులను మూసివేశారు. పాకిస్థాన్‌ బోర్డర్‌ మూసివేయడంతో అఫ్గాన్‌ వ్యాపారులు ప్రతి రోజు తీవ్ర నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు. రవాణా వ్యవస్థ ఎక్కడికక్కడే స్తంభించడంతో సరకును సరఫరా చేసేందుకు కష్టతరమవుతోంది. దీని ప్రభావంతో రెండు దేశాల్లో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్నంటాయి. ఘర్షణలకు ముందుతో పోలిస్తే పాక్‌లో టమాటా ధరలు ఐదు రెట్లు పెరిగినట్లు స్థానిక మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రస్తుతం కిలో టమాటాల ధర 600 పాకిస్థానీ రూపాయలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అఫ్గాన్‌ నుంచి అధికంగా దిగుమతి చేసుకునే ఆపిల్‌ ధరలు కూడా భారీగా పెరిగినట్లు సమాచారం.

TAGGED:

AFGHAN PAK KUNAR RIVER ISSUE
PAK AFGHANISTAN CONFLICT UPDATES
DAM ON KUNAR RIVER NEWS
KUNAR RIVER NEWS TODAY
AFGHAN BUILD DAM OVER KUNAR RIVER

