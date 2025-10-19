ETV Bharat / international

పాక్, అఫ్గాన్ మధ్య కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం- తక్షణమే అమల్లోకి!

చర్చలకు ఖతార్, తుర్కియే మధ్యవర్తిత్వం

Pak Afghan Ceasefire
Pak Afghan Ceasefire (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 7:16 AM IST

Updated : October 19, 2025 at 8:03 AM IST

Pak Afghan Ceasefire : పాకిస్థాన్‌– అఫ్గానిస్థాన్‌ మధ్య నెలలుగా కొనసాగుతున్న సరిహద్దు ఉద్రిక్తతలకు తాత్కాలిక ముగింపు దిశగా కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇరుదేశాల మధ్య దోహా వేదికగా జరిగిన శాంతి చర్చలు విజయవంతమయ్యాయి. ఖతార్‌, తుర్కియే దేశాల మధ్యవర్తిత్వంతో జరిగిన ఈ చర్చల్లో ఇరుపక్షాలు తక్షణ కాల్పుల విరమణకుఅంగీకరించాయి. ఈ విషయాన్ని ఖతార్‌ విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ అధికారిక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

ఖతార్‌ విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించిన ప్రకారం, రెండు రౌండ్లుగా జరిగిన చర్చల్లో పాక్‌–అఫ్గాన్‌ ప్రతినిధులు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో శాంతి, స్థిరత్వం కోసం అనేక అంశాలపై చర్చించారు. తక్షణ కాల్పుల విరమణతో పాటు, దాని అమలు, పర్యవేక్షణకు అవసరమైన చర్యలపై కూడా అవగాహనకు వచ్చారు. రానున్న రోజుల్లో అనుసంధాన సమావేశాలు నిర్వహించి ఈ ఒప్పందం నిలకడగా కొనసాగేందుకు ఇరుదేశాలు అంగీకరించాయని ఖతార్‌ తెలిపింది. "ఈ చర్చలు ప్రాంతీయ శాంతి కోసం ఒక సానుకూల అడుగు. పాక్‌–అఫ్గాన్‌ సరిహద్దులో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో ఇది సహాయపడుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాం. దీర్ఘకాల శాంతి, భద్రత కోసం ఇరుదేశాలు కలసి పనిచేయాలి" అని ఖతార్‌ విదేశాంగ శాఖ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.

వైమానిక దాడుల తర్వాత వచ్చిన శాంతి సూచన
చర్చలు ప్రారంభమయ్యే 24 గంటల ముందే అఫ్గాన్‌లోని పాక్టికా ప్రావిన్స్‌పై పాక్‌ వైమానిక దాడులు జరగడం గమనార్హం. ఆ దాడుల్లో కనీసం 17 మంది మృతి చెందారని, వారిలో ముగ్గురు అఫ్గాన్‌ యువ క్రికెటర్లు, మహిళలు, చిన్నారులు ఉన్నారని అఫ్గాన్‌ అధికారులు తెలిపారు. అయితే, పాక్‌ భద్రతా దళాలు మాత్రం తాము ఉగ్రవాదులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని, పౌరులెవరూ మృతిచెందలేదని స్పష్టం చేశాయి.

ఇరుదేశాల మధ్య గత కొన్ని నెలలుగా సరిహద్దు దాడులు, పరస్పర ఆరోపణలు పెరగడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పాక్‌ వర్గాలు అఫ్గాన్‌ భూభాగం నుంచి ఉగ్రవాదులు తమ సైనిక స్థావరాలపై దాడులు చేస్తున్నారని ఆరోపించగా, అఫ్గాన్‌ అధికారులు ఆ ఆరోపణలను కొట్టిపారేశారు. "సరిహద్దు భద్రతను మెరుగుపరచడం, ఉగ్రవాదాన్ని అరికట్టడం మా లక్ష్యం. పాక్‌ చేస్తున్న ఆరోపణలు వాస్తవానికి దూరంగా ఉన్నాయి" అని అఫ్గాన్‌ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ పేర్కొంది.

చర్చల్లో పాల్గొన్న కీలక నేతలు
దోహాలో జరిగిన చర్చల్లో ఇరుదేశాల రక్షణ మంత్రులు, భద్రతా సలహాదారులు పాల్గొన్నారు. ఖతార్‌, తుర్కియే మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించగా, ఐక్యరాజ్యసమితి దౌత్య ప్రతినిధులు కూడా గమనీకులుగా పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. రెండు దఫాల చర్చల్లో తక్షణ కాల్పుల విరమణతో పాటు, సరిహద్దు భద్రతా చర్యలు, ఉగ్రవాద నియంత్రణ, వాణిజ్య మార్గాల పునరుద్ధరణ అంశాలపైనా చర్చలు సాగినట్లు దౌత్య వర్గాలు వెల్లడించాయి.

దౌత్యపరంగా ఖతార్‌, తుర్కియే పాత్ర ప్రశంసనీయం
ఇటీవలి కాలంలో పాక్‌–అఫ్గాన్‌ సంబంధాల్లో ఖతార్‌, తుర్కియే కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. రెండు దేశాల మధ్య సంభాషణలు కొనసాగించేందుకు దోహా వేదికగా దౌత్య సౌకర్యం కల్పించింది. ఇప్పటికే ఆఫ్ఘన్‌ తాలిబాన్‌ ప్రభుత్వం, అంతర్జాతీయ సమాజం మధ్య జరిగిన అనేక చర్చలకు కూడా ఖతార్‌ వేదికగా నిలిచింది. దీంతో, ఈ కొత్త ఒప్పందం కూడా ఖతార్‌ దౌత్య వైఖరికి మరో నిదర్శనంగా పరిగణిస్తున్నారు.

శాంతి దిశగా సానుకూల అడుగు
పాక్‌–అఫ్గాన్‌ సరిహద్దులో తాలిబాన్‌ యోధులు, పాక్‌ భద్రతా దళాల మధ్య తరచూ ఘర్షణలు జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. గత మూడు నెలల్లో మాత్రమే 50 మందికి పైగా మృతి చెందారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఇరుదేశాల మధ్య నమ్మకాన్ని పునరుద్ధరించే దిశగా ఒక పెద్ద ముందడుగుగా భావిస్తున్నారు. ప్రాంతీయ భద్రత, వాణిజ్య మార్గాల రక్షణ, ఉగ్రవాద నియంత్రణపై కూడా భవిష్యత్‌ చర్చల్లో దృష్టి సారించాలని ఇరుపక్షాలు అంగీకరించాయి. అంతర్జాతీయ వర్గాలు కూడా ఈ ఒప్పందాన్ని స్వాగతించాయి. అమెరికా, చైనా, రష్యా, ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రతినిధులు దీన్ని దక్షిణాసియా శాంతి స్థిరత్వానికి ఆశాజనక పరిణామంగా అభివర్ణించారు.

