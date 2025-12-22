ETV Bharat / international

బంగ్లాదేశ్​లో అలర్లు- మరో విద్యార్థి నేతపై కాల్పులు

బంగ్లాదేశ్​లో మరో విద్యార్థి నేతపై కాల్పులు- తలలోకి దూసుకెళ్లిన తూటా- ప్రస్తుతం పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం

Bangladesh Student Attack
Bangladesh Student Attack (AFP)
ETV Bharat Telugu Team

December 22, 2025

Bangladesh Student Attack :ఇంక్విలాబ్‌ మోంచో యువనేత షరీఫ్‌ ఉస్మాన్‌హాదీ హత్యతో బంగ్లాదేశ్‌ భగ్గుమంటున్న వేళ మరో విద్యార్థి నాయకుడిపై హత్యాయత్నం జరిగింది. బంగ్లాదేశ్ నేషనల్ సిటిజన్ పార్టీ నేత మోతాలెబ్‌ సికదార్‌పై సోమవారం గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపారు.

సోమవారం ఉదయం 11:45 గంటల ప్రాంతంలో ఖులానా పట్టణంలోని సికదార్ ఇంటి వద్దే ఈ ఘటన జరిగింది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరపడంతో సికదార్ తల్లోకి తూటా దూసుకెళ్లింది. దీంతో ఎడమవైపు తీవ్రంగా గాయమైంది. దీంతో అతడిని హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వచ్చే ఏడాది జరిగే ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతోన్న వేళ నేషనల్ సిటిజన్ పార్టీ నేతపై కాల్పుల జరగడం గమనార్హం

హాదీపై కాల్పులు
గత సంవత్సరం షేక్‌ హసీనా నేతృత్వంలోని అవామీ లీగ్‌ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసిన విద్యార్థుల ఉద్యమంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన హాదీపై ఈ నెల 12న ముసుగు ధరించిన ఓ వ్యక్తి కాల్పులు జరిపారు. ఎన్నిక ప్రచారంలో పాల్గొన్న హాదీపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపారు. తీవ్రంగా గాయపడిన హైదిని మెరుగైన చికిత్స కోసం సింగపూర్​కు తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందతూ డిసెంబర్ 18న ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. హాదీ మరణవార్తతో ఢాకాలో పెద్ద ఎత్తున నిరసలు వెల్లువెత్తాయి. హాదీ మద్దతుదారులు, విద్యార్థులు పెద్దఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టారు. భారత్‌, అవామీలీగ్‌ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. పలు మీడియా కార్యాలయాలు, అవామీలీగ్‌ ఆఫీసులకు నిప్పు పెట్టారు. దీంతో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. మాజీ అధ్యక్షుడు షేక్ ముజిబుర్ రహ్మాన్ నివాసంపై కూడా ఆందోళనకారులు దాడి చేశారు.

ఇదిలా ఉండగా, హాదీ హత్యకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు కొనసాగుతోన్న వేళ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. హాదీపై దాడి కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా భావిస్తున్న ఫైసల్ కరీం మసూద్‌పై లుక్‌అవుట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. అతడిపై ప్రయాణ నిషేధాన్ని విధిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్‌లోనే ఉన్న మసూద్‌ అరెస్టు నుంచి తప్పించుకోవడానికి తరచూ స్థానాలను మారుస్తున్నాడని భద్రతా సంస్థలు తెలిపాయి. అతడి కదలికలను తెలుసుకోవడానికి బహుళ దర్యాప్తు బృందాలను మోహరించినట్లు పేర్కొన్నాయి.

హాదీ మృతి రోజు రాత్రి నిరసలు చేస్తున్న సమయంలోనే హిందూ వ్యక్తి దీపూ చంద్ర దాస్ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. మైమెన్‌సింగ్ నగరంలో చంద్రదాస్‌ అనే వ్యక్తిని ఒకగుంపు అతణ్ని తీవ్రంగా కొట్టి చెట్టుకు వేలాడదీసి ఉరి తీశారు. అనంతరం రహదారి పక్కన పడేశారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇంకొందరు ఆ మృతదేహానికి నిప్పు అంటించారు. ఈ ఘటనపై పెద్దఎత్తున విమర్శలు వెల్లువెత్తుతుండటంపై యూనస్‌ ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఈ హత్య కేసులో ఇప్పటివరకు ఏడుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై మాజీ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా ఆందోళనను వ్యక్తం చేశారు. దేశంలో మైనారిటీల భద్రతను కాపాడడంలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం విఫలమయ్యిందని అన్నారు. ఈ ఘటనతో మరింత స్పష్టం అయ్యిందని పేర్కొన్నారు. యూనస్‌ ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగానే భారత్‌కు వ్యతిరేకంగా చర్యలు తీసుకుంటోందని అన్నారు. కానీ పైకి మాత్రం భారత్‌తో స్నేహం కోరుకుంటున్నట్లు మాటలు చెబుతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇటువంటి ఎన్ని తాత్కాలిక ప్రభుత్వాలు వచ్చినా భారత్‌-బంగ్లా మధ్య ఉన్న బంధాన్ని బలహీనపరచలేవని అన్నారు.

