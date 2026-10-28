యూఏఈ వెళ్లే భారతీయులకు అలర్ట్: కచ్చితంగా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాల్సిందే!
యూఏఈకి పర్యటనకు వెళ్లే భారతీయులు తగిన ఆరోగ్య బీమా తీసుకోవాలని అబుధాబీ, దుబాయ్లోని భారత దౌత్య కార్యాలయాలు సూచించాయి. ఇప్పటికే యూఏఈలో ఉద్యోగ వీసాలపై నివసిస్తున్న వారు కూడా బీమా తీసుకోవాలని పేర్కొన్నాయి.
Published : October 28, 2026 at 7:14 AM IST
UAE Health Insurance Rules 2026 : యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)కు వెళ్లే భారత పౌరులకు యూఏఈలోని భారత దౌత్య కార్యాలయాలు కీలకమైన కీలక సూచనలు జారీ చేశాయి. గల్ఫ్ దేశ సందర్శనకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వారు ప్రయాణానికి ముందే తగినంత మెడికల్ బీమాను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సూచించాయి. ముఖ్యంగా, అనారోగ్యం కానీ, ప్రమాదవశాత్తు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైతే స్వదేశానికి సురక్షితంగా తరలించేందుకు అయ్యే వ్యయాన్ని భరించే 'మెడికల్ రీపాట్రియేషన్' సదుపాయం కూడా ఈ ఇన్సూరెన్స్లో భాగమై ఉండాలని స్పష్టం చేశాయి. ఈ మేరకు అబుదాబీలోని భారత రాయబార కార్యాలయం, దుబాయ్, ఉత్తర ఎమిరేట్స్లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ సంయుక్తంగా మంగళవారం అడ్వైజరీని విడుదల చేశాయి.
యూఏఈకి విజిట్ లేదా టూరిస్ట్ వీసాలపై వచ్చిన చాలామంది భారతీయులు ఊహించని అనారోగ్య సమస్యలు, గుండెపోటు, హఠాత్ ప్రమాదాలు వంటి అత్యవసర వైద్య పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న సంఘటనలు ఇటీవల బాగా పెరిగాయి. సరైన బీమా రక్షణ లేకపోవడంతో లేదా ఉన్న బీమా పరిమితి చాలా స్వల్పంగా ఉండటంతో, వారు స్థానిక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో చేరినప్పుడు లక్షల రూపాయల బిల్లులు చెల్లించాల్సి వస్తోందని ఆయా దేశాలు గుర్తించాయి.
Advisory for Indian Nationals Travelling to or Residing in the UAE: Ensure Adequate Medical Insurance Coverage https://t.co/0wjtlnhBd7— India in Dubai (@cgidubai) October 27, 2026
ఈ ఊహించని ఆర్థిక భారాన్ని టూరిస్టులు భరించలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ఈ క్రమంలోనే రాయబార కార్యాలయాల వద్దకు సహాయం కోసం వస్తున్న అర్జీల సంఖ్య పెరుగుతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వైద్యం పూర్తయిన తర్వాత వారిని ఆసుపత్రుల నుంచి డిశ్చార్జ్ చేయించుకోవడానికి లేదా మెరుగైన చికిత్స కోసం భారత్కు విమానంలో తీసుకురావడానికి రూ.లక్షల్లో వ్యయమవుతోందని, ఇలాంటి ఇబ్బందులను అధిగమించేందుకే ఈ అడ్వైజరీ జారీ చేసినట్లు ఆ దేశాలు చెబుతున్నాయి.
భారత దౌత్య కార్యాలయాలు జారీ చేసిన అడ్వజరీలోని కీలక అంశాలు ఇవే
- యూఏఈకి వెళ్లే పర్యటకులు, సందర్శకులు తప్పనిసరిగా సమగ్ర ప్రయాణ ఆరోగ్య బీమా తీసుకోవాలి. ఈ బీమా పాలసీలో యూఏఈలోని ప్రముఖ ఆసుపత్రుల్లో నగదు రహిత చికిత్స పొందే సౌకర్యం ఉండాలి. దీనితో పాటు రోగిని అత్యవసర పరిస్థితిలో భారత్కు తరలించే మెడికల్ రీపాట్రియేషన్ ఖర్చులు కూడా బీమా పరిధిలోకి రావలసి ఉంటుంది.
- ప్రస్తుతం యూఏఈలో ఉద్యోగం చేస్తూ నివసిస్తున్న భారతీయులతో పాటు, వారిపై ఆధారపడి ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు తమ ప్రస్తుత హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల నిబంధనలను ఒకసారి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకోవాలని సూచించారు. కంపెనీలు లేదా స్పాన్సర్లు అందించే బీమా కవరేజ్ స్థానిక వైద్య ఖర్చులతో పాటు రీపాట్రియేషన్కు సరిపోతుందో లేదో సరిచూసుకోవాలని, అవసరమైతే అదనపు టాప్-అప్ కవరేజ్ తీసుకోవాలి.
గత జూలై 22న దిల్లీలో జరిగిన 7వ భారత్-యూఏఈ జాయింట్ కమిటీ ఆన్ కాన్సులర్ ఎఫైర్స్ సమావేశంలో ఇరు దేశాలు పౌరుల సంక్షేమంపై కీలక చర్చలు జరిపిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంలో దౌత్యవర్గాలు గుర్తుచేశాయి. విదేశాంగ శాఖ విదేశీ భారతీయుల వ్యవహారాల కార్యదర్శి శ్రీప్రియ రంగనాథన్, యూఏఈ విదేశాంగ శాఖ అండర్ సెక్రటరీ ఒమర్ ఒబైద్ అల్హేసాన్ అల్షమ్సీల సారథ్యంలో జరిగిన ఈ భేటీలో కార్మికుల సంక్షేమం, వీసా నిబంధనలు, నివాసితుల భద్రతపై కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఇరు దేశాల్లో నివసిస్తున్న పరస్పర పౌరుల భద్రత, గౌరవం, సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నామని ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే, భారతీయులకు విదేశాల్లో ఎలాంటి కష్టాలు రాకూడదనే ఉద్దేశంతో విదేశాంగ శాఖ ఈ ఇన్సూరెన్స్ అడ్వజరీని జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే, ఆయా దేశాలకు వెళ్లే వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరూ అబుదాబీలోని భారత రాయబార కార్యాలయం, దుబాయ్ కాన్సులేట్ అత్యవసర కాంటాక్ట్ నంబర్లను దగ్గర ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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