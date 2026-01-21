ట్రంప్ పాలనకు ఏడాది పూర్తి- అధ్యక్షుడి విధానాలకు వ్యతిరేకంగా అమెరికాలో నిరసనలు
ప్లకార్డులు, దిష్టిబొమ్మలతో ఆందోళనలు - వాషింగ్టన్ విధానాలను నాశనం చేశారంటున్న కార్యకర్తలు - దేశానికి ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదముందని ఆవేదన
Published : January 21, 2026 at 11:09 AM IST
Protest Against Trump : రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడి బాధ్యతలు చేపట్టిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏడాది పాలనను పూర్తి చేసుకున్నారు. జనవరి 20తో ఏడాది కాలం పూర్తి అయ్యింది. ఈ క్రమంలో ట్రంప్ తీసుకొచ్చిన విధానాలకు వ్యతిరేకిస్తూ అమెరికా వ్యాప్తంగా వివిధ సంఘాల కార్యకర్తలు నిరసనలు చేపట్టారు. ప్లకార్లుడు, దిష్టిబొమ్మలతో తమ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ట్రంప్ పాలన వల్ల అమెరికా అనేక సంవత్సరాలుగా నిర్మించుకున్న అంతర్జాతీయ విశ్వసనీయత పూర్తిగా దెబ్బతిందని ఆరోపించారు.
ప్లకార్డులు, దిష్టి బొమ్మలతో వినూత్న నిరసనలు
నిరసనకారులు ప్లకార్డులు, ట్రంప్ బొమ్మలు, నలుపు రంగు దుస్తుల ధరించి తమ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన విధానాలు దేశానికీ, ప్రపంచానికీ ప్రమాదకరంగా మారాయని వారు పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Washington, D.C | As US President Donald Trump begins his second year in office, activists across the country are protesting. Visuals from Washington DC. Similar protests are planned across the country. pic.twitter.com/LVuqQ1Czl4— ANI (@ANI) January 20, 2026
#WATCH | Washington, D.C | As US President Donald Trump begins his second year in office, activists across the country are protesting. Visuals from Washington DC. Similar protests are planned across the country. pic.twitter.com/wJHWlCGNFo— ANI (@ANI) January 20, 2026
'గ్రీన్లాండ్ పేరుతో ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి '
గ్రీన్లాండ్ను స్వాధీనం కోసం ట్రంప్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ఓ నిరసనకారుడు విమర్శించాడు. నాటో కూటమిని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించాడు. ' గతేడాది నుంచి మా దేశం తీవ్ర దాడికి గురువుతోంది. దీని వల్ల మేం పూర్తిగా దారి తప్పుతున్నాం. దీనికి ముగింపు పలకాలి. మన వీధుల్లో సైన్యం తిరుగుతోంది. ప్రజలను అపహరించడం, హత్యలు జరగడం చూస్తున్నాం. స్వతంత్ర దేశాల భూ భాగాలను ఆక్రమించేందుకు ప్రయత్నిస్తూ నాటో కూటమిని బద్దలు కొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి తీస్తుంది. ఈ పిచ్చి ప్రయత్నాలను ఆపేందుకే మేం రోడ్లపైకి వచ్చాం' అని పేర్కొన్నాడు.
#WATCH | Washington, D.C | As US President Donald Trump begins his second year in office, activists across the country are protesting. Visuals from Washington DC. Similar protests are planned across the country. pic.twitter.com/Ughptg3VrB— ANI (@ANI) January 20, 2026
'దశాబ్దాల మిత్రుత్వం కూలిపోతోంది'
అమెరికాపై ప్రపంచ దేశాలు నమ్మకం కోల్పోతున్నాయని మరో నిరసనకారుడు లీసా ఫిన్ చెప్పాడు. ' దశాబ్దాలుగా మేం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిత్ర దేశాలను సంపాదించాం. అత్యంత విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఆ నమ్మకం పూర్తిగా క్షీణిస్తోంది. ఇతర దేశాలు ఇక అమెరికాను నమ్మలేని పరిస్థితి వచ్చింది. దీని ప్రభావం రానున్న దశాబ్దాల ప్రపంచ రాజకీయ వ్యవస్థపై పడుతుంది' అని అన్నాడు.
#WATCH | Washington, DC | Protestor Lisa Finn says, " one of the saddest parts of what is happening in our country is that we have developed allies for decades and we have friends in the world... and that is being eroded right now. other countries can't trust us, and i totally… pic.twitter.com/3DhEhNS2mM— ANI (@ANI) January 20, 2026
టారిఫ్ విధానంపై తీవ్ర విమర్శలు
ట్రంప్ టారిఫ్ విధానాలను తీవ్రంగా విమర్శించాడు మరో ఆందోళనకారుడు. ' టారిఫ్స్ అనేవి అత్యంత దుర్మార్గమైన విధానం. గత 50 ఏళ్లుగా ఉన్న మిత్రదేశాలకు ఈ ప్రభుత్వం ద్రోహం చేస్తోంది. ఇది అమెరికాను తీవ్రమైన ప్రమాదంలోకి నెడుతోంది. అమెరికన్ ప్రజలు, ప్రపంచం గురించి ట్రంప్ పట్టించుకోరు' అని అన్నాడు. ఇప్పుడు అమెరికా ప్రపంచంలో ఒక పరాయి దేశంలా మారిందని మరో మరో నిరసకారుడు మండిపడ్డాడు.
ఏడాది పాలనపై ట్రంప్ ప్రశంసలు
మరోవైపు ఏ ప్రభుత్వం చేయనంత తాను పని చేసినట్లు ట్రంప్ తన ఏడాది పాలనపై ప్రశంసలు కురిపించారు. 'ఇది జనవరి 20. నా రెండో పదవీకాలానికి మొదటి వార్షికోత్సవం.ఇది అద్భుతమైన కాలం. మా ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలను నేను వారం రోజుల పాటు చదివినా పూర్తవు. సైన్యం పరంగా, యుద్ధాలను ముగించడంలో మా ప్రభుత్వం చేసినంత పని ఎవరూ చేయలేదు' ట్రంప్ అన్నారు.
టారిఫ్ బెదిరింపులు నుంచి ఐఈసీ దాడుల వరకూ విమర్శలు
ఈ ఏడాది కాలంలో ట్రంప్ ప్రభుత్వ పాలన, విధానాలపై విమర్శలు ఎదుర్కొంది. అందులో ముఖ్యంగా ఇతర దేశాలను టారిఫ్లతో బెదిరించడం. అలాగే అక్రమ వలసదారులపై ఇమ్మిగ్రేషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ICE)ను విపరీతంగా వినియోగించుకోవడం ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా డబ్యూటీఓ, ఐక్యరాజ్యసమితి, నాటో వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థల నుంచి అమెరికాను దూరం చేయడం వంటివి విధానాలపై తీవ్రంగా విమర్శలు ఎదుర్కొంది.