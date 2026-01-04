ETV Bharat / international

మదురోను అమెరికా బంధించడం యుద్ధ చర్య- ట్రంప్‌కు ఫోన్ చేసి చెప్పాను: మమ్దానీ

వెనెజువెలాపై దాడి అంతర్జాతీయ చట్టాల ఉల్లంఘన అని స్పందించిన న్యూయార్క్ మేయర్- అని వెల్లడి- మదురో దంపతుల అరెస్టును ఖండించిన చైనా, రష్యా- ఐరాస చట్టాలను అమెరికా గౌరవించాలన్న ఈయూ, బ్రిటన్

Zohran Mamdani on Maduros capture
New York Mayor Zohran Mamdani (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 4, 2026 at 7:53 AM IST

4 Min Read
Zohran Mamdani on Maduros capture : వెనెజువెలా దేశాధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో, ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోర్స్‌ను అమెరికా సైన్యం బంధించడం అనేది యుద్ధ చర్య అని న్యూయార్క్ నగర మేయర్ జొహ్రాన్ మమ్దానీ విమర్శించారు. నేరుగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు ఫోన్ చేసి ఈవిషయాన్ని తాను సూటిగా చెప్పానని ఆయన వెల్లడించారు. దీనికి ట్రంప్ ఎలా స్పందించారు అనేది మీడియాకు మమ్దానీ తెలియజేయలేదు.

న్యూయార్క్‌లోనే మదురో దంపతులు
ఒక సార్వభౌమ దేశంపై ఏకపక్షంగా దాడి చేయడం ద్వారా ట్రంప్ సర్కారు జాతీయ, అంతర్జాతీయ చట్టాల ఉల్లంఘనకు పాల్పడిందని జొహ్రాన్ మమ్దానీ ఆరోపించారు. నికోలస్ మదురో దంపతులను అమెరికా సైన్యం బంధించిన విషయం, న్యూయార్క్ నగరంలో వారిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉంచాలని వేసిన ప్లాన్ గురించి ఈ ఉదయమే తనకు సమాచారం అందిందన్నారు. ఈ పరిణామం వల్ల విశ్వ నగరమైన న్యూయార్క్‌లో నివసిస్తున్న లక్షలాది మంది వెనెజువెలా దేశీయులపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని మమ్దానీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈమేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఒక ట్వీట్ చేశారు.

'మా నగర ప్రజల భద్రతలో రాజీపడను'
'వెనెజులాలో ప్రభుత్వాన్ని మార్చేందుకు ట్రంప్ సర్కారు చేసిన దుష్ట చేష్ట వల్ల అక్కడి ప్రజలతో పాటు న్యూయార్క్‌లోని లక్షలాది వెనెజువెలా సంతతివారు ఇబ్బంది పడతారు. వారితో పాటు ప్రతీ న్యూయార్క్ వాసి భద్రతపై నా ఫోకస్ ఉంటుంది. మా నగరంలోని పరిస్థితిని మేం నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తాం. ఎప్పటికప్పుడు తగిన నిర్దేశాలు జారీ చేస్తాను' అని న్యూయార్క్ నగర మేయర్ జొహ్రాన్ మమ్దానీ వెల్లడించారు.

దేశాధ్యక్ష అధికారాలను ట్రంప్ దుర్వినియోగం చేశారు : రాజా కృష్ణమూర్తి
అమెరికా కాంగ్రెస్ అనుమతి తీసుకోకుండా వెనెజువెలాపై ట్రంప్ సర్కారు సైనిక చర్య చేపట్టడం సరికాదని అమెరికా ప్రతినిధుల సభ ఇంటెలీజెన్స్ కమిటీ సీనియర్ సభ్యుడు రాజా కృష్ణమూర్తి అన్నారు. మరొక సార్వభౌమ దేశంపై అమెరికా నియంత్రణ గురించి బహిరంగంగా ట్రంప్ మాట్లాడటం కూడా చట్టవ్యతిరేకమే అని ఆయన తెలిపారు. దేశ అధ్యక్ష అధికారాలను ట్రంప్ దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని రాజా కృష్ణమూర్తి పేర్కొన్నారు. అమెరికా రాజ్యాంగం నిర్దేశించిన అధికారాల విభజన సూత్రాన్ని ట్రంప్ విస్మరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వెనెజువెలాకు పంపిన అమెరికా సైనికుల భద్రత గురించి వెంటనే దేశ ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వాలని ట్రంప్‌ను ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ సైనిక చర్య జరిపే క్రమంలో అమెరికా సైనికుల్లో ఎవరైనా చనిపోయారా లేదా అనే సమాచారాన్ని వెంటనే బహిర్గతపర్చాలన్నారు. ఇకపై వెనెజువెలాను అమెరికానే నడుపుతుందని ట్రంప్ అంటున్నారని, ఆ అంశానికి ఇంకా అమెరికా కాంగ్రెస్ ఆమోదం లభించలేదు కదా అని రాజా కృష్ణమూర్తి ప్రశ్నించారు. ట్రంప్ సర్కారు ఇలాంటి చేష్టల వల్ల చైనా, రష్యాలు వాటి ఇరుగుపొరుగు దేశాలపై ప్రతాపాన్ని చూపే ముప్పు పెరుగుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. సార్వభౌమ దేశాలపై ఈ తరహా సైనిక చర్యల వల్ల అమెరికా విశ్వసనీయత దెబ్బతింటుందని, చివరకు అమెరికన్ల భద్రతకు విఘాతం కలుగుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే వెనెజువెలాను నికోలస్ మదురో అక్రమంగా, చట్ట వ్యతిరేకంగానే పాలించాడన్నారు. అతడి పాలన వల్ల వెనెజువెలా ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారని రాజా కృష్ణమూర్తి తెలిపారు.

డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు మా అభినందనలు : ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి
'వెనెజువెలాపై సాహసోపేత, చారిత్రక సైనిక చర్యను చేపట్టినందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు అభినందనలు. స్వేచ్ఛ, న్యాయం కోసం ట్రంప్ నాయకత్వంలో ఈ చర్యను చేపట్టారు. ఈవిషయంలో ట్రంప్ చూపిన నిబద్ధతకు నా సెల్యూట్. అమెరికా సైనికులు అత్యంత సాహసోపేతంగా ఈ సైనిక చర్యను నిర్వహించారు' అని పేర్కొంటూ ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహూ ట్వీట్ చేశారు.

మదురో దంపతులను విడుదల చేయండి : రష్యా
'వెనెజువెలా విషయంలో తీసుకున్న వైఖరిపై పునస్సమీక్ష చేసుకోవాలని మేం అమెరికాను కోరుతున్నాం. మదురో దంపతులను విడుదల చేయండి. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి' అని రష్యా విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది.

మదురోను బంధించడం సరికాదు : చైనా
'వెనెజువెలాపై అమెరికా వైమానిక దాడులు చేయడం సరికాదు. ఆధిపత్య భావజాలంతో ఈ దాడులు చేశారు. ఇలా చేయడం అంతర్జాతీయ చట్టాలకు వ్యతిరేకం. సార్వభౌమ దేశమైన వెనెజువెలాకు చెందిన అధ్యక్షుడిని బంధించడం సరికాదు. మేం ఈ చర్యకు వ్యతిరేకం. ఐక్యరాజ్యసమితి చట్టాల ప్రకారం అమెరికా నడుచుకోవాలి' అని చైనా విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది.

ఐరాస చట్టాలను అమెరికా గౌరవించాలి : ఈయూ
'వెనెజువెలా పాలకుడు మదురో వైఖరిని యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) మొదటి నుంచే వ్యతిరేకిస్తోంది. అయితే ఆ దేశంలో శాంతియుతంగా ప్రభుత్వ మార్పిడి జరిగి ఉండాల్సింది. అమెరికా ప్రభుత్వం సంయమనం పాటించాలి. ఏదిఏమైనా ఐక్యరాజ్యసమితి చట్టాల ప్రకారం నడుచుకోవాలి. మేం పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాం. నేను అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోతో పాటు వెనెజువెలాలోని మా రాయబారితో మాట్లాడాను. ఈయూ పౌరుల భద్రతే మాకు అత్యంత ప్రాధాన్య అంశం' అని ఈయూ విదేశాంగ విధానాల చీఫ్ కాజా కల్లాస్ పేర్కొన్నారు.

అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఏ దేశమైనా గౌరవించాల్సిందే : బ్రిటన్
'వెనెజువెలాపై అమెరికా నిర్వహించిన సైనిక చర్యలో మా దేశం పాల్గొనలేదు. ట్రంప్ నుంచి దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని నేను తెలుసుకుంటాను. అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఏ దేశమైనా గౌరవించాల్సిందే. అన్నీ జరిగిపోయిన ఈ పరిస్థితుల్లో వాస్తవాలను తెలుసుకొని ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉంది' అని బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ తెలిపారు.

మదురో దంపతులపై అటార్నీ జనరల్ కీలక ప్రకటన
మరోవైపు అమెరికా అటార్నీ జనరల్ పమేలా బోండి ఎక్స్ వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు. మదురో దంపతులు న్యూయార్క్‌లోని దక్షిణ జిల్లాలో జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారని ఆమె వెల్లడించారు. అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా నార్కో ఉగ్రవాద కుట్ర, కొకైన్ దిగుమతికి కుట్ర, మెషీన్ గన్‌లు, విధ్వంసక ఆయుధాలను కలిగి ఉండటం అనే అభియోగాలతో మదురో దంపతులపై కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు.త్వరలోనే వారిని అమెరికా కోర్టుల్లో ప్రవేశపెడతామని చెప్పారు. వెనెజువెలా కేంద్రంగా అంతర్జాతీయ స్థాయి మాదక ద్రవ్యాల ముఠాను నడుపుతున్న మదురో దంపతులను సాహసోపేతంగా అరెస్టు చేయించినందుకు ట్రంప్‌కు పమేలా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

