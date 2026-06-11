గల్ఫ్ దేశాలకు భారీగా పెరుగుతున్న వలసలు- భారత్, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ నుంచే 1.9 కోట్ల మంది!
2010 నుంచి భారత్, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ నుంచి 1.9 కోట్ల మంది గల్ఫ్ దేశాలకు వలస- ఏటా సగటున 13.5 లక్షల మంది గల్ఫ్ ప్రయాణం- కొవిడ్, ఆర్థిక మాంద్యం సమయంలోనే స్వల్ప తగ్గుదల
Published : June 11, 2026 at 10:05 PM IST
Migration Trends in Gulf Countries : భారత్ సహా మన పొరుగు దేశాలైన పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ నుంచి జనం ఎక్కువగా గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్తుంటారు. అయితే, 2010 నుంచి చూస్తే దక్షిణాసియా దేశాలైన ఇండియా, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ నుంచి దాదాపు 19 మిలియన్లకుపైగా (1.90 కోట్లు) సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, బహ్రెయిన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్కు వలస వెళ్లారని తాజా అధ్యయనం ఒకటి అంచనా వేసింది. లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్ (LSE), ఆస్ట్రియాలోని ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అప్లైడ్ సిస్టమ్స్ అనలిసిస్ (IIASA), హాంకాంగ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన పరిశోధకులు ఈ అధ్యయనం నిర్వహించారు. గత దశాబ్దంలో ఈ వలసలు భారీగా పెరిగినట్లు పేర్కొన్నారు.
మెక్సికో నుంచి అమెరికా కంటే ఎక్కువే
వారి పరిశోధన ప్రకారం 2010 నుంచి ఏటా సగటున 13.5 లక్షల మంది సౌత్ ఏషియా దేశాల నుంచి గల్ఫ్ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లారు. 1990 నుంచి ఇప్పటివరకు మెక్సికో నుంచి అమెరికాకు వెళ్లిన మొత్తం వలసదారుల సంఖ్య (1.36 కోట్లు) కంటే కూడా ఇది ఎక్కువగా ఉంది. అధ్యయనం రిపోర్ట్ ప్రకారం 2010 తర్వాతి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం సగటున 3 లక్షల మంది వరకు బంగ్లాదేశ్ పౌరులు ఒక్క సౌదీ అరేబియాకే వలస వెళ్లారు.
ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి ఎక్కువ మంది వలస వెళ్లిన ప్రాంతంగా, అత్యధికంగా వలసల్ని ఆకర్షించిన ప్రాంతంగా మిడిల్ ఈస్ట్ (పశ్చిమాసియా) నిలిచిందని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. ఇందులో ఎక్కువగా దక్షిణాసియా, ఫిలిప్పీన్స్ నుంచి ఉన్నారు. ఐఐఏఎస్ఏ పరిశోధకుడు (రీసెర్చ్ స్కాలర్) గై అబెల్ ఈ వలసలపై మాట్లాడుతూ 2000 సంవత్సరం తర్వాత వలసల రేటు ఒక్కసారిగా పెరిగిందని చెప్పారు. ఆకస్మిక సంక్షోభాలు, యుద్ధాలు, మహమ్మారుల కంటే దీర్ఘకాలిక జనాభా మార్పులు, ఆర్థిక అభివృద్ధి అంశాల ప్రభావం వల్లే వలసలు జరుగుతున్నాయన్నారు.
డీప్ లెర్నింగ్ సాంకేతికతతో సరికొత్తగా నివేదిక
1990 నుంచి 2023 మధ్య ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల మధ్య జరిగిన వలసలపై తొలిసారిగా ఒక సమగ్ర డేటాబేస్ రూపొందించినట్లు పరిశోధకులు వెల్లడించారు. గతంలో ఐక్యరాజ్యసమితి ఐదేళ్లకు ఓసారి, వరల్డ్ బ్యాంక్ పదేళ్లకు ఓసారి మాత్రమే వలస గణాంకాల్ని వెల్లడించేవి. కానీ ఈ పరిశోధకులు డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి 1990 నుంచి 2023 వరకు ఏటా జరిగిన వలసల్ని ప్రతిబింబించేలా సరికొత్త వార్షిక డేటా బేస్ రూపొందించడం విశేషం.
కరోనా సమయంలో తగ్గిన వలసలు
వలసల ధోరణి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిశీలిస్తే 2000 తర్వాత నిరంతరం పెరుగుతూ వచ్చిందని అధ్యయనం తెలిపింది. కానీ 2008-09 లో ఆర్థిక మాంద్యం, 2020-22 మధ్య కొవిడ్ -19 మహమ్మారి సమయంలో మాత్రమే ఈ వలసల్లో తాత్కాలికంగా తగ్గుదల కనిపించినట్లు పేర్కొంది. ప్రాంతాల వారీగా చూస్తే యూరప్లో అంతర్గతంగా వలసలు అధికంగా నమోదయ్యాయి.
భారత్లో ఎక్కువగా కేరళ, గోవా, తమిళనాడు, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, బిహార్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల నుంచి గల్ఫ్ దేశాలకు వలసలు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. గల్ఫ్ ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనకు (రోడ్లు, కంపెనీలు, భవనాల నిర్మాణం) అవసరమైన లేబర్ మార్కెట్ డిమాండ్ కారణంగానే వలసలు ఏటా పెరుగుతున్నాయి. ఆరోగ్యం, తయారీ, నిర్మాణం, ఆతిథ్యం, రవాణా, సేవా రంగాల్లో ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు లభిస్తుంటాయి. ఇంకా అక్కడ ఉద్యోగాలకు పెద్దగా నిర్దిష్ట విద్యార్హత, ప్రత్యేక కోర్సు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం పెద్దగా ఉండదు. అందుకే గల్ఫ్ కంపెనీలు, వీరిని పనిలో చేర్చుకునేందుకు మొగ్గుచూపుతుంటాయి. కానీ తరచుగా యుద్ధాల బెడద నడుమ బిక్కుబిక్కుమంటూ గడపాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది.
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