శరవేగంగా కరిగిపోతున్న అతిపెద్ద మంచు కొండ- A23A ఐస్బర్గ్పై శాస్త్రవేత్తల ఆందోళన!
Published : January 24, 2026 at 10:29 PM IST
Huge Iceberg A23A Melting Rapidly : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మంచుఫలకంగా రికార్డు సృష్టించిన ఏ23ఏ ఇప్పుడు శరవేగంగా కరిగిపోతోంది. దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల కాలం పాటు సముద్రంలో ప్రయాణించిన ఈ భారీ మంచు దిబ్బ, ప్రస్తుతం తన అసలు పరిమాణంలో ఎనిమిదో వంతుకు పడిపోయింది. చైనాకు చెందిన శాటిలైట్ తీసిన తాజా చిత్రాల ఆధారంగా ఈ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. రానున్న రోజుల్లో ఈ మంచుకొండ మరింతగా కరిగిపోయే ప్రమాదం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కారణం ఏమిటి?
వేగంగా మారుతున్న వాతావరణ మార్పుల కారణంగా ఏ- 23ఏ మంచుఫలకం శరవేగంగా కరిగిపోతోంది. కొన్ని వారాల క్రితం 948 చదరపు కిలోమీటర్లుగా ఉన్న ఈ మంచు దిబ్బ, ఇప్పుడు 503 చదరపు కిలోమీటర్లకు పడిపోయినట్లు చైనా శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. 1986లో అంటార్కిటికా తీరరేఖ నుంచి విడిపోయినప్పుడు ఈ మంచుకొండ వైశాల్యం, సుమారు 4,170 చదరపు కిలోమీటర్లు ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ మంచుకొండ ముక్కలు సౌత్ జార్జియా దీవికి పశ్చిమంగా సుమారు 250 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి. రానున్న వారాల్లో ఇది మరిన్ని చిన్న ముక్కలుగా విడిపోయే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.
1986లో అంటార్కిటిక్ తీరరేఖ నుంచి విడిపోవడం ద్వారా ఏ-23ఎ ఏర్పడింది. ఆపై అది కొంత దూరం ప్రయాణించి, వెడ్డెల్ సముద్రంలో అడుగు భాగాన్ని తాకి అక్కడే ఆగిపోయింది. అనంతరం సుమారు 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ మంచు దిబ్బ కదిలింది. ఈ ఏడాదిలో ఈ మంచుకొండలో భారీ చీలిక ఏర్పడింది. శాటిలైట్ తీసిన తాజా చిత్రాల్లో ఇది చెక్కుచెదరకుండా కనిపించినప్పటికీ, ఆ తర్వాత నాలుగు ప్రధాన భాగాలుగా ఇది విడిపోయింది. ప్రస్తుతం దక్షిణార్ధగోళంలో వేసవి కాలం కావడంతో, అక్కడ పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలకు ఈ మంచుకొండ వేగంగా కరిగిపోవడానికి కారణమవుతున్నాయని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ మంచుకొండ మరింతగా విచ్ఛిన్నమయ్యే అవకాశముందని చెప్పారు. దీని ప్రభావంతో సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలు,లవణీయత మారే అవకాశముందని చెప్పారు. ఇది సముద్ర జీవవైవిధ్యాన్ని ప్రభావితం చేయగలదని నిపుణులు హెచ్చరించారు. విడిపోయిన మంచు ముక్కలు సముద్రంలో తేలుతూ ఉంటాయి. ఇవి నౌకలకు తీవ్రమైన ముప్పుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో రానున్న నెలల్లో నౌకాయానం చేసేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఏ-23ఎ మంచు దిబ్బ కరిగిపోతున్న పరిణామం, మారుతున్న వాతావరణ మార్పులను అద్దం పెడుతోందని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. ఇది పర్యావరణంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.