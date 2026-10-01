'రియల్ హీరో' : కత్తిపోట్లకు గురైనా వెనకడుగు వేయలేదు- భారత పైలట్పై నెతన్యాహు ప్రశంసలు
విమానం గాల్లో ఉన్న సమయంలో ఇద్దరు పైలట్ల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం- భారత్కు చెందిన కో-పైలట్పై కత్తితో దాడి- రక్తస్రావం అవుతున్నా దుండగుడితో పోరాడి ప్రయాణికులను కాపాడిన కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్ఛర్ను అభినందించిన బెంజమిన్ నెతన్యాహు
Published : October 1, 2026 at 7:05 AM IST
Benjamin Netanyahu Praises Pilot : ఆకాశంలో ప్రయాణిస్తున్న విమానంలో ఊహించని పరిణామం జరిగింది. ఓ పైలట్ విమానాన్ని కూల్చేయడానికి యత్నించడంతో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది. ఈ క్రమంలో అదే విమానంలో ఉన్న భారత్కు చెందిన మరో పైలెట్ సాహసమే చేశాడు. కత్తిపోట్లకు గురైనా ఆ భారత పైలట్ ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు. తన ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా అసాధారణ ధైర్యసాహసాలను ప్రదర్శించి, 174 మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలను రక్షించాడు. దీంతో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు స్వయంగా ఆ భారతీయ పైలట్ ధైర్యసాహసాలను కొనియాడారు.
వివరాల్లోకి వెళితే!
దుబాయ్ నుంచి ఇజ్రాయెల్లోని టెల్ అవీవ్ నగరానికి 'ఫ్లైదుబాయ్' విమానం FZ1073 బయలుదేరింది. విమానం గాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్న సమయంలో కాక్పిట్లో ఇద్దరు పైలట్ల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం, ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ఈ క్రమంలో తోటి పైలట్ అనుమానాస్పద రీతిలో విమానాన్ని నేలకూల్చేందుకు ప్రయత్నించాడు. అంతేకాకుండా కో-పైలట్గా ఉన్న భారత్కు చెందిన కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్ఛర్పై కత్తితో దాడి చేశాడు.
ఈ తీవ్ర దాడిలో కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్ఛర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అయినప్పటికీ ఆయన పట్టువీడలేదు. తీవ్ర రక్తస్రావం అవుతున్నా లెక్కచేయకుండా ఆ దుండగుడితో పోరాడారు. చాకచక్యంగా కాక్పిట్ తలుపు తెరిచారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన ప్రయాణికులు, సిబ్బంది లోపలికి వచ్చి ఆ దుండగుడిని పట్టుకున్నారు. ఘోర విమాన ప్రమాదాన్ని నివారించారు.
ఈ ఊహించని పరిణామంతో విమానం గాల్లోనే అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కొంది. వెంటనే విమానం నుంచి ఎమర్జెన్సీ సంకేతాలు జారీ అయ్యాయి. మొదట 'స్వార్క్ కోడ్ 7700'ను, ఆ తర్వాత హైజాక్కు 'స్వార్క్ కోడ్ 7500' కంట్రోల్ రూమ్కు వెళ్లాయి. ఈ సంకేతాలు అందడంతో ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దళానికి చెందిన ఫైటర్ జెట్లు వెంటనే అప్రమత్తమై విమానం వైపు దూసుకెళ్లాయి. అయితే, ఇది ఉగ్రవాద హైజాక్ కాదని, కాక్పిట్లోని అంతర్గత ఘర్షణ అని తేలడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ విమానాన్ని సౌదీ అరేబియాలోని తబుక్ విమానాశ్రయానికి మళ్లించి, ప్రయాణికుల సహకారంతో సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేశారు.
My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026
Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air…
ఈ ఘటనపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. 'భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్ఛర్కు అభినందనలు. ఆయన ప్రదర్శించిన ధైర్యం అసాధారణం. కత్తిపోట్లకు గురై తీవ్రంగా గాయపడినప్పటికీ ఆయన పోరాడి, కాక్పిట్ తలుపు తెరిచారు. ప్రయాణికులు, సిబ్బంది ఆ దుండగుడిని నిలువరించేలా మార్గం సుగమం చేశారు. విమానంలో ఉన్న ఇజ్రాయెల్ పౌరులతో సహా మొత్తం 174 మంది ప్రాణాలను ఆయన కాపాడారు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆయన నిజమైన హీరో' అని ప్రశంసించారు.
భారత రాయబార కార్యాలయం రియాక్షన్
ఈ ఘటనపై రియాద్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం స్పందించింది. తబుక్ నగరంలోని ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్ఛర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, త్వరలోనే పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని చెప్పింది. భారత రాయబార కార్యాలయ అధికారులు ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో టచ్లో ఉన్నారని, సౌదీ అధికారుల సహకారంతో అన్ని రకాల వైద్య సహాయాన్ని అందిస్తున్నామని చెప్పారు.
కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్ఛర్ ఎవరు ?
కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్ఛర్కు వాణిజ్య విమానయాన రంగంలో పైలట్గా మొత్తం 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇప్పటివరకు దాదాపు 9,750 గంటల పాటు విమానాలను నడిపాడు. బోయింగ్ 737 రకం విమానాలను నపడంలో ఆయన దిట్ట. 'ఫ్లైదుబాయ్' సంస్థలో డైరెక్ట్-ఎంట్రీ కెప్టెన్గా చేరడానికి ముందు, ఆయన దేశంలోని ఓ ప్రముఖ విమానయాన సంస్థలో 11 ఏళ్ల పాటు సుదీర్ఘ సేవలు అందించారు. అంతేకాకుండా అక్కడ 'లైన్ ట్రైనింగ్ కెప్టెన్'గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించి ఎంతో మందికి శిక్షణనిచ్చారు.
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