చైనాలో భారీ వర్షాలు- విరిగిపడిన కొండచరియలు- ప్రమాదంలో 33మంది ప్రాణాలు!
మట్టిదిబ్బల కింద చిక్కుకుపోయిన 33 మంది పౌరులు- సహాయక చర్యలు చేపట్టిన 17 మందిని రక్షించిన అధికారులు- హుబే ప్రావిన్స్లోని తుఫానులు, భారీ ఈదురుగాలులు బీభత్సం
Published : July 7, 2026 at 11:05 AM IST
China Landslide Death : వాయువ్య చైనాలో కొండచరియలు విరిగిపడి ఆ మట్టిదిబ్బల కింద 33 మంది చిక్కుకున్నారు. వీరిలో సగం మందిని సహాయక సిబ్బంది సురక్షితంగా రక్షించారు. గాన్సు ప్రావిన్స్లోని లాంగ్నన్ నగరంలోని నాన్హే టౌన్షిప్లో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు కారణంగా కొండచరియలు విరిగిపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మట్టిదిబ్బల కింద చిక్కుకున్న వారిలో 17 మందిని ఇప్పటికే రక్షించినట్లు చైనా ప్రభుత్వ మీడియా వెల్లడించింది. గల్లంతైన మిగిలిన వారికోసం ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొంది. అటు హుబే ప్రావిన్స్లోని తూర్పు ప్రాంతంలో తుఫానులు, భారీ ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. హువాంగ్గాంగ్ నగరంలో ఓ గిడ్డంగి ధ్వంసమైంది, పలు ట్రక్కులు బోల్తా పడ్డాయి.