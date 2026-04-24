ETV Bharat / international

ఇరాన్‌ ప్రజల ఐక్యతే మా బలం- అదే శత్రువులకు గట్టి దెబ్బ కొట్టింది: టెహ్రాన్ నేతలు

దేశంలో విభేదాలే లేవన్న ఇరాన్​ సుప్రీం లీడర్​, అధ్యక్షుడు పెజెష్కియన్- ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఖండించిన ఇరాన్ నేతలు- హర్మూజ్ జలసంధిపై అమెరికా వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం

Mojtaba Khamenei (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 24, 2026 at 8:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mojtaba Khamenei Says Iran Unity : ఇరాన్‌ ప్రజల బలమైన ఐక్యత దేశానికి బలంగా మారిందని, అదే శత్రువులకు గట్టి దెబ్బ కొట్టిందని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ పేర్కొన్నారు. దేశంలో ఏర్పడిన ఈ ఐక్యత శత్రువుల యత్నాలను భంగం చేసిందని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఐక్యతను మరింత బలోపేతం చేయాలంటే కేవలం మాటలు కాదు, కార్యాచరణ అవసరమని సూచించారు. ప్రజలు తమ బాధ్యతలను నిబద్ధతతో నిర్వర్తించడం ద్వారా దేశ ఐక్యత మరింత దృఢంగా మారుతుందని తెలిపారు. సామాజిక మాధ్యమ వేదిక ఎక్స్‌లో గురువారం చేసిన పోస్టులో మొజ్తాబా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

అదే సమయంలో శత్రు దేశాలు మీడియా ద్వారా ప్రజల మనసులను ప్రభావితం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాయని మొజ్తాబా హెచ్చరించారు. ఇలాంటి ప్రచారాలకు లోనవకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. దేశ భద్రతను దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా ఈ విధమైన ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, పాశ్చాత్య దేశాలు ఒత్తిళ్లు, ఆంక్షలు, ప్రచార యుద్ధాలు కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో దేశ ప్రజలు ఐక్యంగా ఉండటం అత్యంత కీలకమని ఇరాన్ నాయకత్వం భావిస్తోంది.

ఇరాన్‌లో రాజకీయంగా విభేదాలు లేవు!
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్‌లో రాజకీయంగా విభేదాలున్నాయనే ఆరోపణలను అధ్యక్షుడు మసూద్​ పెజెష్కియాన్​ ఖండించారు. దేశంలో హార్డ్‌లైనర్లు, మోడరేట్లు అనే విభజనలు లేవని స్పష్టం చేశారు. అందరూ ఇరానియన్లుగా, విప్లవ భావజాలంతో ఒకటిగా ఉన్నారని స్పష్టంచేశారు. సుప్రీం లీడర్‌కు పూర్తిగా విధేయతతో దేశ ప్రజలు, ప్రభుత్వం కలిసి పనిచేస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశంపై ఎవరైనా దాడి చేయాలనుకుంటే, ఐక్యంగా ఎదుర్కొంటామని హెచ్చరించారు. "ఒక దేవుడు, ఒక దేశం, ఒక నాయకుడు, ఒక మార్గం" అన్న నినాదంతో దేశం ముందుకు సాగుతోందని చెప్పారు.

అంతకుముందు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​, ఇరాన్​పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఇరాన్‌లో నాయకత్వంపై గందరగోళం ఉందని, రాజకీయంగా అంతర్గత విభేదాలు తీవ్రంగా ఉన్నాయని ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదికగా వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్‌లో హార్డ్‌లైనర్లు, మోడరేట్ల మధ్య తగాదాలు జరుగుతున్నాయని, అది విచిత్రంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. దేశ నాయకత్వం ఏ దిశగా వెళ్లాలో నిర్ణయించుకోలేకపోతుందని విమర్శించారు.

అంతేకాకుండా, ప్రపంచంలో చమురు రవాణాకు కీలక మార్గమైన హర్మూజ్​పై అమెరికాకు పూర్తిగా నియంత్రణ ఉందని కూడా ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా నౌకాదళం అనుమతి లేకుండా ఎటువంటి నౌకలు ఆ మార్గంలో ప్రయాణించలేవని తెలిపారు. ఇరాన్‌తో ఒప్పందం కుదిరే వరకు ఈ నియంత్రణ కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అయితే, ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చకు దారి తీసాయి. ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధి వంటి వ్యూహాత్మక మార్గంపై ఇలాంటి ప్రకటనలు ఉద్రిక్తతలను పెంచే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

అందరం ఒకే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నాం!
మరోవైపు, ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్​ బాగేర్​ ఘాలిబఫ్​ కూడా ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు. దేశంలో ఎలాంటి విభేదాలు లేవని, అందరూ ఒకే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నారని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ ప్రజలు, ప్రభుత్వం మధ్య బలమైన ఐక్యత ఉందన్నారు. సుప్రీం లీడర్ నాయకత్వంలో దేశం బలంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. అదేసమయంలో దేశంపై దాడి చేసే వారెవరైనా తమ చర్యలకు పశ్చాత్తాపపడాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ఎక్స్​ వేదికగా ఘాలిబఫ్​ ఈ మేర వ్యాఖ్యానించారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్​ అధ్యక్ష కార్యాలయానికి చెందిన కమ్యూనికేషన్ విభాగ ఉపాధ్యక్షుడు సయ్యద్​ మెహదీ కూడా స్పందించారు. ఇరాన్‌లో విభేదాలున్నాయనే ప్రచారం శత్రువు ఆడుతున్న రాజకీయ, ప్రచార కీడలో భాగమని వ్యాఖ్యానించారు. దేశ నాయకత్వం, ప్రజలు, దౌత్య వ్యవస్థ అపూర్వమైనదని, ఇలాంటి ఐక్యత అరుదుగా కనిపిస్తుందని పేర్కొన్నారు. అమెరికా వంటి దేశాలు అసత్య ప్రచారాలను ఆపాలని, ఒప్పందాలకు కట్టుబడి ఉండాలని పరోక్షంగా విమర్శించారు. అదే సమయంలో, సమానత్వం, గౌరవం, వివేకం ఆధారంగా చర్చలకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఇరాన్ వైపు నుంచి సంకేతాలు ఇచ్చారు.

TAGGED:

IRAN US WAR
MOJTABA KHAMENEI ON IRAN RELATIONS
IRAN VS US
WEST ASIA TENSIONS 2026
MOJTABA KHAMENEI SAYS IRAN UNITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.