ఒప్పందం అంటే ఒప్పందమే- టారిఫ్‌లు పెంచకూడదు : అమెరికాకు EU గట్టి సందేశం

ట్రంప్ విధించిన 15శాతం గ్లోబల్​ సుంకాలపై స్పందించిన ఈయూ- వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని గౌరవించాలని వెల్లడి

Eu On Us Tariffs
European Commission President Ursula von der Leyen (AP File Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 23, 2026 at 7:16 AM IST

1 Min Read
Eu On Us Tariffs : సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అనంతరం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 15 శాతం గ్లోబల్ టారిఫ్‌లు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) స్పందించింది. అమెరికా తమ వాణిజ్య కట్టుబాట్లను గౌరవించాలని డిమాండ్ చేసింది. అంతేకాకుండా, ప్రస్తుత పరిస్థితిపై 'పూర్తి స్పష్టత' ఇవ్వాలని కోరింది. ఈ మేరకు ఒక ప్రకటనను విడదుల చేసింది.

'ఆగస్టు 2025లో కుదిరిన ఈయూ-యూఎస్ సంయుక్త ప్రకటన ప్రకారం, రెండు పక్షాలు న్యాయసమ్మత, సమతుల్య, పరస్పర ప్రయోజనకరమైన అట్లాంటిక్ వాణిజ్య, పెట్టుబడి సంబంధాలకు అంగీకరించాయి. అయితే ప్రస్తుతం 15శాతం టారిఫ్‌ల అమలు ఆ లక్ష్యాలకు అనుకూలంగా లేదు. ఒప్పందం అంటే ఒప్పందమే. అమెరికా అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా ఉన్న ఈయూ, జాయింట్ స్టేట్‌మెంట్‌లో పేర్కొన్న కట్టుబాట్లను అమెరికా గౌరవించాలని ఆశిస్తోంది. ఈయూ కూడా తన కట్టుబాట్లను నిలబెట్టుకుంటుంది' అని ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.

అనిశ్చితి ప్రపంచ మార్కెట్లకు ముప్పు : ఈయూ
ఇప్పటికే కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం, ఎక్కువశాతం యూరోపియన్ వస్తువులపై 15శాతం సుంకం, విమానాలు, వాటి స్పేర్ పార్ట్స్ వంటి కొన్ని ఉత్పత్తులపై సున్నా టారిఫ్‌లు అమలులో ఉన్నాయని ఈయూ తెలిపింది. వీటికి మించి సుంకాలు పెంచకూడదని హెచ్చరించింది. టారిఫ్‌లు అనేవి పన్నులేనని, ఇవి వినియోగదారులు, వ్యాపారాలపై అదనపు భారాన్ని మోపుతాయని పేర్కొంది. అనూహ్యంగా మారుతున్న టారిఫ్ విధానాలు ప్రపంచ మార్కెట్లలో విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తాయని, సరఫరా గొలుసుల్లో అనిశ్చితిని పెంచుతాయని ఈయూ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రతినిధులు, అమెరికా అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారని తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 21న ఈయూ ట్రేడ్ కమిషనర్ మారోస్ సెఫ్కోవిచ్, అమెరికా ట్రేడ్ ప్రతినిధి జేమీసన్ గ్రీర్, వాణిజ్య కార్యదర్శి హోవార్డ్ లుట్నిక్‌లతో మాట్లాడినట్లు వెల్లడించింది.

