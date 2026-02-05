వాషింగ్టన్ పోస్టు లేఆఫ్స్- జాబ్ కోల్పోయిన శశిథరూర్ కొడుకు- చెడ్డ రోజంటూ పోస్ట్
వాషింగ్టన్ పోస్ట్లో భారీగా లేఆఫ్స్- తనను కూడా తొలగించినట్లు ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించిన ఇషాన్ థరూర్
Published : February 5, 2026 at 9:30 AM IST
Washington Post Layoffs Ishaan Tharoor : ప్రపంచంలోని ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో ఒకటైన ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్ విస్తృత స్థాయిలో ఉద్యోగులను తొలగించింది. ఆ లేఫ్స్లో కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశిథరూర్ కుమారుడు ఇషాన్ థరూర్ కూడా ఉన్నారు. ఇది చాలా చెడ్డ రోజు అంటూ ఇషాన్ ఆ విషయాన్ని స్వయంగా ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు.
'ఈ రోజు నన్ను వాషింగ్టన్ పోస్ట్ నుంచి తొలగించారు. అంతర్జాతీయ విభాగంలోని చాలా మంది సహచరులు కూడా ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు. దాదాపు 12 ఏళ్లుగా కలిసి పనిచేసిన అద్భుత జర్నలిస్టుల కోసం నా గుండె బాధపడుతోంది. వారితో కలిసి పనిచేయడం నా జీవితంలో గొప్ప గౌరవం' అని ఇషాన్ థరూర్ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.
2017లో తాను ప్రారంభించిన WorldView కాలమ్ గురించి మరో పోస్ట్లో వివరించారు. ప్రపంచ వ్యవహారాలను అర్థం చేసుకునేలా పాఠకులకు సహాయపడటం గర్వకారణమని తెలిపారు. తన రచనను అనుసరించిన అర మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్లకు ధన్యవాదాలు అని చెప్పారు. మరో పోస్ట్లో ఖాళీగా ఉన్న న్యూస్రూమ్ ఫొటోను షేర్ చేస్తూ ఇది ఒక చెడ్డ రోజు అంటూ రాసుకొచ్చారు. ఫాక్స్ న్యూస్ ప్రకారం, వాషింగ్టన్ పోస్ట్ సంస్థలో మూడో వంతు ఉద్యోగులు ప్రభావితమయ్యారు. స్పోర్ట్స్ డెస్క్ పూర్తిగా మూసివేసినట్లు, అలాగే అంతర్జాతీయ రిపోర్టింగ్ విభాగాన్ని భారీగా కుదించినట్లు తెలిపింది.
A bad day pic.twitter.com/cIX8rIjJPu— Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) February 4, 2026
ఈ విభాగాలపై ప్రభావం
ఫాక్స్ న్యూస్ ప్రకారం, వాషింగ్టన్ పోస్ట్ వ్యయ భారాన్ని తగ్గించుకునే పునర్వ్యవస్థీకరణ చర్యలు చేపట్టింది. అందులో భాగంగా భారీగా లేఆఫ్స్ ప్రకటించింది. దీంతో సంస్థలో మూడో వంతు ఉద్యోగులు ప్రభావితమయ్యారు. స్పోర్ట్స్ డెస్క్ పూర్తిగా మూసివేసినట్లు, అలాగే అంతర్జాతీయ రిపోర్టింగ్ విభాగాన్ని భారీగా కుదించినట్లు తెలిపింది. మరికొన్ని విభాగాలపై ప్రభావం పడింది. కోతల్లో భాగంగా బుక్స్ విభాగం మూసివేత, పోస్ట్ రిపోర్ట్స్ పాడ్కాస్ట్ రద్దు, మెట్రో అండ్ అంతర్జాతీయ కవరేజ్ భారీగా తగ్గంపు వంటి విభాగాలు ఉన్నాయి.
'సిబ్బంది లేకపోతే పోస్ట్ ఉండదు'
వాషింగ్టన్ పోస్ట్ అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు, బిలియనీర్ జెఫ్ బెజోస్ యాజమాన్యంలో ఉంది. ఇది ఇక చాలు- సిబ్బంది లేకపోతే వాషింగ్టన్ పోస్ట్ ఉండదు అని బెజోస్కు సందేశం పంపాలని వాషింగ్టన్ పోస్ట్ గిల్డ్ (ఉద్యోగులు సంఘం) ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
ఇతర జర్నలిస్ట్ల స్పందనలు
ఇది వాషింగ్టన్ పోస్ట్ పత్రిక చరిత్రలోనే అత్యంత చీకటి రోజుల్లో ఒకటి మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ మెరీ బారన్ అన్నారు. పోస్ట్ ఆశయాలు తీవ్రంగా తగ్గిపోతాయని పేర్కొన్నారు. ప్రతిభావంతులైన జర్నలిస్టులు కోల్పోతామని అన్నారు. ప్రజలకు అవసరమైన గ్రౌండ్- లెవెల్ రిపోర్టింగ్ దెబ్బతింటుందని చెప్పారు. వాషింగ్టన్ పోస్ట్ నుంచి మిడిల్ ఈస్ట్ కరస్పాండెంట్లు, తమ ఎడిటర్ల మొత్తాన్ని తొలగించారని కైరో బ్యూరో చీఫ్ క్లేర్ పార్కర్ అన్నారు. దీని వెనుక ఉన్న లాజిక్ ఏంటో అర్ధం కావడం లేదని పేర్కొన్నారు. యుద్ధ ప్రాంతంలో ఉండగానే తనను తొలగించినట్లు ఉక్రెయిన్ కరస్పాండెంట్ లిజ్జీ జాన్స్న్ తెలిపారు. ఈ విషయంలో తీవ్రంగా కలత చెందినట్లు చెప్పారు.
తన 11 ఏళ్ల కలల ప్రయాణం ముగిసిందని ఇన్వెస్టిగేటివ్ రిపోర్టర్ విల్ హాబ్స్న్ తెలిపారు. ఈ రోజు తాను కూడా ఉద్యోగం కోల్పాయనని చెప్పారు. బెర్లిన్ బ్యూరోను మూసివేశారని, దీంతో తన ఉద్యోగం పోయిందని బెర్లిన్ బ్యూరో చీఫ్ ఆరన్ వీనర్ తెలిపారు. ఇది చీకటి రోజు అంటూ పేర్కొన్నారు. జెరూసలెం బ్యూరో చీఫ్ గెర్రీ షిహ్ ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినందుకు తన బాధను వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరుగుతూ పోస్ట్ కరస్పాండెంట్గా ఉండటం ఒక అదృష్టమని తెలిపారు. తనతో పాటు మిడిల్ ఈస్ట్ బృందం మొత్తం, అలాగే దిల్లీ, బీజింగ్, కీవ్, లాటిన్ అమెరికా టీమ్లో చాలా మంది ఉద్యోగులు ప్రభావితమయ్యారని అన్నారు.