ఫిలిప్పీన్స్లో 7.8 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం- 3 అడుగుల మేర ఎగసిపడుతున్న సునామీ అలలు
దక్షిణ ఫిలిప్పీన్స్లో 7.8 తీవ్రతతో సంభవించిన భారీ భూకంపం-పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయినట్లు సమాచారం- కొన్ని తీర ప్రాంతాలను తాకిన సునామీ అలలు- ఇండోనేషియా, మలేషియా తీరాలకు కూడా సునామీ ముప్పు
Published : June 8, 2026 at 9:01 AM IST
Philippines Earthquake : ఫిలిప్పీన్స్లో సోమవారం ఉదయం భారీ భూకంపం సంభవించింది. దేశ దక్షిణ భాగంలోని మిండానో ప్రాంతంలో రిక్టర్ స్కేలుపై 7.8 తీవ్రతతో భూమి కంపించింది. దీంతో ఫిలిప్పిన్స్ తీరంలో మూడడుగుల ఎత్తు వరకు సునామీ అలలు ఎగసిపడ్డాయి . ప్రజలు ఎత్తైన ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని అధ్యక్షుడు మార్కోస్ సూచనలు చేశారు.
స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 7:37 గంటలకు ఈ భూకంపం సంభవించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. జనరల్ శాంటోకు నైరుతి దిశగా 13 కిలోమీటర్ల దూరంలో, భూమికి 10 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో సునామీ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఫిలిప్పీన్స్లోని కొన్ని తీర ప్రాంతాల్లో మూడు మీటర్ల వరకు (దాదాపు 10 అడుగులు) ఎత్తున్న సునామీ అలలు సంభవించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అనంతరం కొన్ని ప్రాంతాల్లో సుమారు మూడు అడుగుల ఎత్తున్న అలలు నమోదైనట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి.
విద్యుత్ అంతరాయం
భూకంపం కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయినట్లు సమాచారం. అయితే ప్రస్తుతానికి ప్రాణనష్టం లేదా ఆస్తి నష్టం వివరాలు అధికారికంగా వెల్లడికాలేదు. సహాయక బృందాలు పరిస్థితిని అంచనా వేస్తున్నాయి. జనరల్ శాంటోస్ నగరంలోని ఒక షాపింగ్ మాల్, ఒక ప్రముఖ యూనివర్సిటీ భవనం పాక్షికంగా కూలిపోయాయి. ఒకరు మరణించగా, పలువురు గాయపడ్డారు. స్కూళ్లు తెరిచిన మొదటి రోజే ఈ ప్రమాదం జరగడంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
ప్రజలు ఎత్తైన ప్రాంతాలకు వెళ్లాలి
తీర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలు వెంటనే ఎత్తైన ప్రాంతాలకు లేదా లోతట్టు ప్రాంతాల నుంచి దూరంగా వెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి అధికారుల సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరారు. అదే సమయంలో అధ్యక్షుడు మార్కోస్ కూడా ప్రజలు భద్రత కోసం ఎత్తైన ప్రాంతాలకు తరలిపోవాలని పిలుపునిచ్చినట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది.
పొరుగు దేశాలకూ హెచ్చరిక
ఇండోనేషియా, మలేసియా తీర ప్రాంతాల్లో ఒక మీటరు వరకు ఎత్తున్న అలలు సంభవించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. అలాగే తైవాన్, జపాన్, పపువా న్యూ గునియా కూడా సహా పశ్చిమ పసిఫిక్ ప్రాంతంలోని పలు ద్వీప దేశాలకు కూడా అప్రమత్త సూచనలు జారీ చేశారు.
భూకంపాలకు కేంద్రంగా ఫిలిప్పీన్స్
ఫిలిప్పీన్స్ ప్రపంచంలో అత్యధిక ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు గురయ్యే దేశాల్లో ఒకటి. ఇది పసిఫిక్ మహాసముద్రాన్ని చుట్టుముట్టిన భూకంప, అగ్నిపర్వతాల మండలమైన పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ పైర్లో ఉండటంతో తరచూ భూకంపాలు, అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనలు సంభవిస్తుంటాయి. అదనంగా ప్రతి ఏడాది సుమారు 20 వరకు తుఫాన్లు, ఉష్ణమండల తుఫాన్ల ప్రభావాన్ని కూడా ఈ దేశం ఎదుర్కొంటోంది.