పాక్ సహా 8 ఇస్లామిక్ దేశాల కీలక నిర్ణయం- ట్రంప్ 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్'లో చేరేందుకు అంగీకారం

ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్'లో చేరేందుకు అంగీకరించిన 8 ఇస్లామిక్ దేశాలు
Published : January 22, 2026 at 6:58 AM IST
Board Of Peace Islamic States : గాజాలో యుద్ధానికి ముగింపు పలికి, పశ్చిమాసియాలో శాంతిని పునరుద్ధరించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్'లో చేరేందుకు ఎనిమిది ఇస్లామిక్ దేశాలు అంగీకరించాయి బుధవారం ఈ దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు ఈ మేరకు సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశారు. బోర్డులో చేరాలని ట్రంప్ పంపిన ఆహ్వానాన్ని ఆయా దేశాలు స్వాగతించాయి.
బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్లో చేరేందుకు అంగీకరించిన దేశాల్లో ఖతార్, తుర్కియే, ఈజిప్ట్, జోర్డాన్, ఇండోనేషియా, పాకిస్థాన్ , సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఉన్నాయి. ఈ దేశాలన్నీ గాజాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ శాంతి ప్రయత్నాలకు తమ సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందని స్పష్టం చేశాయి. ఇప్పటికే ఈజిప్ట్, పాకిస్థాన్, యూఏఈలు బోర్డులో చేరేందుకు తమ అధికారిక సమ్మతిని ట్రంప్కు తెలియజేశాయి. అయితే మిగిలిన దేశాలు తమ చట్టపరమైన విధివిధానాలను పూర్తి చేసి త్వరలోనే అధికారికంగా చేరుతామని ప్రకటించాయి. ట్రంప్ నేతృత్వంలోని ఈ శాంతి ప్రణాళిక పశ్చిమాసియాలో భద్రతను పెంచుతుందని 8 దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కేవలం యుద్ధం ఆపడమే కాకుండా, ఈ ప్రాంతం ఆర్థికంగా ఎదిగేందుకు ఈ బోర్డు దోహదపడుతుందని సంయుక్త ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
Ministry of Foreign Affairs - Qatar tweets, " in a joint statement, eight arab and islamic countries welcome u.s. president’s call to join the peace council" pic.twitter.com/hpWsxb6tbd— ANI (@ANI) January 21, 2026
హమాస్తో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో భాగంగా తాత్కాలిక పరిపాలనా యంత్రాంగంగా ఈ బోర్డు పనిచేయనుంది. యుద్ధంతో చిన్నాభిన్నమైన గాజాను తిరిగి నిర్మించడంతో పాటు, ఆ దేశంలో పాలనను చక్కబెట్టడం, ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి తీర్మానం 2803కు అనుగుణంగా శాశ్వత శాంతిని నెలకొల్పడం, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, భారీ నిధుల సమీకరణ లక్ష్యంగా ఈ బోర్డు పనిచేయనుంది. ఈ చర్యలు పశ్చిమాసియాలో శాంతి స్థాపనలకు దోహదపడుతాయని ఎనిమిది ఇస్లాం దేశాలు భావిస్తున్నాయి.
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia tweets, " the foreign ministers of saudi arabia, türkiye, egypt, jordan, indonesia, pakistan, qatar, and the uae welcome the invitation extended to their leaders by the president of the united states of america, donald j.… pic.twitter.com/otRWcs35Kw— ANI (@ANI) January 21, 2026
పాలస్తీనా స్వతంత్ర దేశం కావాలి: పాకిస్థాన్
బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్లో చేరడంపై పాకిస్థాన్ విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రత్యేక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అమెరికా పంపిన ఆహ్వానాన్ని పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ అంగీకరించినట్లు తెలిపింది. ఈ బోర్డు ఏర్పాటు ద్వారా యుద్ధానికి పూర్తిస్థాయిలో స్వస్తి పలకడం, పాలస్తీనియన్లకు అందుతున్న సహాయాన్ని భారీగా పెంచడం, ధ్వంసమైన మౌలిక సదుపాయాలను తిరిగి నిర్మించడం వంటిని జరుగుతాయని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
అలాగే, పాలస్తీనాపై కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. 1967కు పూర్వపు సరిహద్దులతో అల్-ఖుద్స్ అల్-షరీఫ్ (జెరూసలేం) రాజధానిగా స్వతంత్ర పాలస్తీనా దేశం కావాలని పాకిస్థాన్ స్పష్టం చేసింది. పాలస్తీనా దేశం కోసం పాకిస్థాన్ ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తోంది. ఒక నిర్ణీత కాలపరిమితితో కూడిన రాజకీయ ప్రక్రియ ద్వారా మాత్రమే పాలస్తీనా ప్రజల స్వయం నిర్ణయాధికారం సాధ్యమవుతుందని పాక్ పేర్కొంది.
నెతన్యాహు చేరికపై సందిగ్ధత
బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్లో చేరేందుకు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు కూడా అంగీకరించారు. అయితే, బోర్డులో తన ప్రత్యర్థి దేశమైన తుర్కియే ఉండటంపై నెతన్యాహు కార్యాలయం విమర్శలు చేసింది. మరోవైపు ట్రంప్ నేతృత్వంలో కొనసాగే ఈ బోర్డులో నెతన్యాహు ఉండటం వల్ల బోర్డు ఎంతవరకు నిష్పాక్షికంగా పనిచేస్తుందనే అనుమానాన్ని ఇస్లామిక్ దేశాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
అలాగే, ఈ బోర్డు ఏర్పాటు విషయంలో ఐక్యరాజ్యసమితిపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకపడ్డారు ట్రంప్. యూఎన్ అసమర్థత వల్లే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఘాటుగా విమర్శించారు. తాను చాలా యుద్ధాలను పరిష్కరించానని, కానీ ఐక్యరాజ్యసమితి ఏనాడూ తనకు సహకరించలేదని ఫైర్ అయ్యారు.