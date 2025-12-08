ETV Bharat / international

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 8, 2025 at 8:39 PM IST

1 Min Read
Japan Earthquake Updates : జపాన్ తీరంలో సోమవారం 7.6 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఇప్పటికే సముద్రపు అలలు 3 మీటర్ల ఎత్తులో ఎగసిపడుతున్నాయి. సునామీ వచ్చే అవకాశ ఉందని జపాన్ వాతావరణ సంస్థ (జేఎంఏ) హెచ్చరించింది. దీనితో తీవ్ర ప్రాంత ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారని తెలుస్తోంది.

జపాన్ ఉత్తర, తూర్పు ప్రాంతాల్లో రాత్రి 11.15 నిమిషాలకు (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) భూకంపం సంభవించింది. దీనితో వాతావరణ శాఖ హక్కైడో, అమోరి, ఇవాటే ప్రాంతాలకు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ల సంగతేంటి?

ప్రస్తుతం భూకంపం వచ్చిన, సునామీ హెచ్చరికలు జారీ అయిన ప్రాంతంలో న్యూక్లియర్​ పవర్​ ప్లాంట్స్​ ఉన్నాయి. అందుకే అధికారులు వీటిల్లో భద్రతా తనిఖీలు చేపట్టినట్లు జపాన్ పబ్లిక్ బ్రాడ్​కాస్టర్​ ఎన్​హెచ్​కె తెలిపింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

