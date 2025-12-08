జపాన్లో 7.6 తీవ్రతో భూకంపం- సునామీ హెచ్చరిక జారీ
జపాన్ను వణికించిన భారీ భూకంపం- రిక్టర్ స్కేల్పై 7.6 తీవ్రత నమోదు -3 మీటర్ల ఎత్తులో ఎగసిపడుతున్న సముద్రపు అలలు
Published : December 8, 2025 at 8:39 PM IST
Japan Earthquake Updates : జపాన్ తీరంలో సోమవారం 7.6 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఇప్పటికే సముద్రపు అలలు 3 మీటర్ల ఎత్తులో ఎగసిపడుతున్నాయి. సునామీ వచ్చే అవకాశ ఉందని జపాన్ వాతావరణ సంస్థ (జేఎంఏ) హెచ్చరించింది. దీనితో తీవ్ర ప్రాంత ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారని తెలుస్తోంది.
జపాన్ ఉత్తర, తూర్పు ప్రాంతాల్లో రాత్రి 11.15 నిమిషాలకు (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) భూకంపం సంభవించింది. దీనితో వాతావరణ శాఖ హక్కైడో, అమోరి, ఇవాటే ప్రాంతాలకు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ల సంగతేంటి?
ప్రస్తుతం భూకంపం వచ్చిన, సునామీ హెచ్చరికలు జారీ అయిన ప్రాంతంలో న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే అధికారులు వీటిల్లో భద్రతా తనిఖీలు చేపట్టినట్లు జపాన్ పబ్లిక్ బ్రాడ్కాస్టర్ ఎన్హెచ్కె తెలిపింది.
予測通り、95%の危険度警告地域でマグニチュード7.1の地震が発生。 pic.twitter.com/8T0uGYqSOU— Japan Earthquakes (@earthquakejapan) December 8, 2025
A Japanese social media user shared this video of the massive earthquake that just hit northern Japan. As the light sways, you can hear earthquake warning alerts coming from a phone.pic.twitter.com/jXfrEGGcWr— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) December 8, 2025