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7.4 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం- 47 మంది మృతి- కొలంబియాలో కుప్పకూలిన భవనాలు!

కొలంబియాలో 7.4 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం- కూలిన భవనాలు, శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారి కోసం సహాయక చర్యలు

Colombia Earthquake
కొలంబియా భూకంపానికి సంబంధించిన చిత్రం (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 9:47 PM IST

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Colombia Earthquake : దక్షిణ అమెరికా దేశమైన కొలంబియాలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. సోమవారం రోజు పశ్చిమ కొలంబియా ప్రాంతంలో భూమి తీవ్రంగా కంపించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై 7.4 తీవ్రత నమోదైంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు కనీసం 47 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పలు నగరాల్లో అనేక భవనాలు కుప్పకూలిపోయాయి. దీంతో శిథిలాల కింద కూడా ఇంకా చాలా మందే చిక్కుకున్నట్లు సమాచారం. వీరి కోసం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ప్రకంపనలతో ఇళ్ల నుంచి జనం ఒక్కసారిగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు పరుగులు తీశారు. చొకో రీజియన్‌లోని శాన్ జోస్ డెల్ పాల్మర్ ప్రాంతంలో ఈ భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే (USGS), కొలంబియా భూకంప పరిశీలన సంస్థ గుర్తించాయి. ఇది కొలంబియా రాజధాని బొగోటాకు దాదాపు 400 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.

భూకంపం భూమి లోపల 107 కిలో మీటర్ల లోతున సంభవించిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ భూకంపం ప్రభావం పొరుగున ఉన్న ఈక్వెడార్ దేశంలో కూడా కనిపించింది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 7.34 గంటల సమయంలో భూకంపం వచ్చిందని USGS ను ఉటంకిస్తూ 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' పేర్కొంది. భారత్‌కు చెందిన నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ (NCS) కొలంబియా భూకంప తీవ్రతను 7.3 గా నమోదు చేసింది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఆగస్ట్ 10న సాయంత్రం 6:04:25 గంటలకు భూకంపం నమోదైంది.

పెరీరా నగరం ఈ భూకంపం ధాటికి అత్యంత ప్రభావితమైంది. ఈ ఒక్క ప్రాంతంలోనే ఎక్కువ మంది చనిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పశ్చిమ కొలంబియాలోని పలు ప్రాంతాల్లో అనేక పెద్ద పెద్ద భవనాలు, ఇళ్లు కూలిపోవడంతో భారీ ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. కాఫీ సాగుకు ప్రసిద్ధి చెందిన పర్వత ప్రాంతం మానిజాలెస్ నగరంలోనూ ప్రాణ నష్టం వాటిల్లింది. ఇక్కడ నియో- గోతిక్ కేథడ్రల్‌ చర్చి పైభాగం (టవర్) కూలి ప్రధాన ప్రార్థనా మందిరంపై పడింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు చనిపోయినట్లు నగర మేయర్ జార్జ్ ఎడ్వార్డో తెలిపారు.

ఆకాశంలోకి భారీగా ఎగసిన దుమ్ము!
కొలంబియాలోని మూడో అతిపెద్ద నగరమైన కాలీలోనూ భూకంపం తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది. నగరంలో కనీసం 19 కూలిపోయిన భవనాల్లో ప్రజలు చిక్కుకున్నట్లు కాలీ మేయర్ అలెజాండ్రో ఎడర్ తెలిపారు. కాలీకి చెందిన 64 ఏళ్ల ఒక టాక్సీ డ్రైవర్ జార్జ్ మోన్‌కాయో తన అనుభవాన్ని వివరించాడు. పలు ప్రాంతాల్లో భవనాలు కూలిపోవడంతో ఆకాశంలోకి భారీగా దుమ్ము ఎగసినట్లు చెప్పుకొచ్చాడు. 'నా ఇల్లు మొత్తం కంపించింది. ఇంత శక్తిమంతమైన భూకంపాన్ని నేనెప్పుడూ చూడలేదు.' అని వివరించాడు. చోకో గవర్నర్ నుబియా కార్డోబా సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ క్విబ్డో ప్రాంతంలోనూ భవనాలకు తీవ్ర నష్టం జరిగినట్లు తెలిపారు. ఇక పెరీరా, కాలీ, క్విబ్డో నగరాల్లో ఇళ్లు భవనాలు కూలిన దృశ్యాల్ని స్థానిక మీడియా ప్రసారం చేసింది.

భయపడకండి- మీకు అండగా మేమున్నాం: కొలంబియా అధ్యక్షుడు
మళ్లీ ప్రకంపనలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు ఇళ్లలోకి వెళ్లకుండా బయటకు వచ్చి ఉండాలని పలు ప్రాంతాల్లో అధికారులు ముందస్తు హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు. కూలిన భవనాలు, ఇళ్ల శిథిలాల కింద చాలా మంది చిక్కుకున్నట్లు భావిస్తుండగా, వీరిని వెలికి తీసేందుకు అధికారులు సహాయక చర్యల్ని వేగవంతం చేశారు. ఇటీవల కొత్తగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కొలంబియా అధ్యక్షుడు అబెలార్డో డి లా ఎస్ప్రియెల్లా ఘటనపై వెంటనే స్పందించారు. సహాయక చర్యల్ని స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. 'ప్రజలు ఒంటరిగా లేరు. ప్రభుత్వం మీతో ఉంది. చర్యలు వేగవంతం చేస్తోంది' అని పేర్కొన్నారు.

ఆ ఘటనలో 1100 మందికిపైగా మృతి!
ఇక కొలంబియాలోని మధ్య, పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో చిన్నపాటి భూకంపాలు సాధారణమే. స్థానికంగా వీటిని టెంబ్లోర్స్ అని పిలుస్తారు. అయితే 6 అంతకంటే ఎక్కువ తీవ్రత కలిగిన భూకంపాలు చాలా అరుదుగా సంభవిస్తుంటాయి. 1999లో ఆర్మేనియా నగరం సమీపంలో 6.2 తీవ్రతతో వచ్చిన భూకంపం 1100 మందికిపైగా ప్రాణాల్ని బలిగొంది. ఇదిలా ఉండగా జూన్ చివర్లో వెనిజులాలో వరుసగా 7.2, 7.5 తీవ్రతతో రెండు భారీ భూకంపాలు సంభవించాయి. ఆ ఘటనల్లో కూడా వందలాది భవనాలు ధ్వంసం కాగా, 5 వేల మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిసింది.

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