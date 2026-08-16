ETV Bharat / international

అమెరికాలో కాల్పుల కలకలం- నిందితుడితో సహా ఆరుగురు మృతి

నివాసంలోకి చొరబడి దుండగుడి కాల్పులు- రెండు ప్రాంతాల్లో కాల్పులు- ఒక బాలిక సహా పలువురికి గాయాలు- నిందితుడి మృతదేహం అటవీ ప్రాంతంలో గుర్తింపు

Michigan Shootings People Dead
మిషిగన్‌లో కాల్పుల్లో ఆరుగురు మృతి (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 7:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Michigan Shootings People Dead : అమెరికాలో వరుస కాల్పుల ఘటనలు కలకలం రేపాయి. మిషిగన్‌ రాష్ట్రంలోని మిస్సాకీ కౌంటీలో శుక్రవారం జరిగిన కాల్పుల్లో ఐదుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో 16 ఏళ్ల బాలుడు సహా నలుగురు పెద్దలు ఉన్నారు. మరో 13 ఏళ్ల బాలికకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. తొలుత ఓ నివాసంలోకి ప్రవేశించిన దుండగుడు విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరపడంతో ముగ్గురు మృతి చెందారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి పరారై మరో ఇంటికి వెళ్లి కాల్పులు జరపడంతో మరో వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఆ తర్వాత సమీప అటవీ ప్రాంతంలో మరో మహిళ మృతదేహాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఘటనకు పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్న 39 ఏళ్ల చాడ్ హిక్‌మన్‌ మృతదేహం కూడా అదే అటవీ ప్రాంతంలో లభ్యమైంది. దీంతో ఈ ఘటనలో నిందితుడి ప్రమేయంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

ఇంట్లోకి చొరబడి కాల్పులు
డెట్రాయిట్‌కు సుమారు 170 మైళ్ల (270 కిలోమీటర్ల) దూరంలోని ఓ ఇంట్లో కాల్పులు జరిగినట్లు సమాచారం అందడంతో శుక్రవారం ఉదయం పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఇంట్లో తనిఖీలు చేపట్టిన అధికారులు 16 ఏళ్ల బాలుడు, 45 ఏళ్ల వ్యక్తి, 40 ఏళ్ల మహిళ మృతదేహాలను గుర్తించారు. అదే ఇంట్లో 13 ఏళ్ల బాలిక కూడా తుపాకీ గాయాలతో కనిపించింది. ఆమెను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. కాల్పుల అనంతరం నిందితుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో అతడి కోసం మిస్సాకీ కౌంటీలో భారీగా గాలింపు చేపట్టారు.

మరో ఇంట్లోనూ కాల్పులు
నిందితుడి కోసం గాలింపు కొనసాగుతున్న సమయంలో మరో ఇంట్లో 53 ఏళ్ల వ్యక్తి మృతదేహాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. అతడు కూడా తుపాకీ గాయాలతో మృతి చెందినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దాంతో నిందితుడే ఈ హత్య కూడా చేసి, పరారయ్యాడని భావించిన పోలీసులు, అతడి కోసం విస్తృతంగా గాలించారు. అదే సమయంలో సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో 29 ఏళ్ల మహిళ మృతదేహం లభించింది. ఆమె మృతదేహం పక్కనే అనుమానితుడు చాడ్ హిక్‌మన్‌ మృతదేహం కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కాల్పుల్లో మృతి చెందిన వారందరూ తుపాకీ గాయాల కారణంగానే ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. హిక్‌మన్‌ ఎలా మృతి చెందాడు? కాల్పులకు కారణమేంటి? అనే విషయాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బాధితులు ఒకరికొకరు లేదా నిందితుడికి బంధువులా అనే విషయాన్ని అధికారులు ఇంకా వెల్లడించలేదు.

బాలికను వేధించిన కేసులో జైలుకి!
కోర్టు రికార్డుల ప్రకారం, చాడ్ హిక్‌మన్‌పై గతంలోనూ కేసు నమోదైంది. ఓ బాలికను వేధించిన కేసులో 2024లో అతడికి ఏడాది జైలు శిక్ష పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తాజా కాల్పుల ఘటనకు ఆ కేసుకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా అనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు జరుగుతోందా అనే విషయాన్ని అధికారులు స్పష్టం చేయలేదు. "ఈ పరిస్థితి సమాజానికి హృదయ విదారకంగా ఉంది. ఇందులో పాల్గొన్న దర్యాప్తు అధికారులకు కూడా ఇది సవాలుతో కూడుకున్న పరిస్థితి" అని మిచిగాన్‌ స్టేట్‌ పోలీస్‌ లెఫ్టినెంట్‌ యాష్లే మిల్లర్‌ తెలిపారు. శనివారం కూడా దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నట్లు వెల్లడించారు.

గవర్నర్‌ విట్మర్‌ స్పందన
మిషిగన్‌ గవర్నర్‌ గ్రెచెన్‌ విట్మర్‌ ఈ ఘటనపై స్పందించారు. ఈ పరిస్థితిని తాను పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు శుక్రవారం తెలిపారు. బాధితులు, వారి కుటుంబాలు, మిస్సాకీ సమాజం గురించి తన ఆలోచనలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఘటనలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు.

మరో కాల్పుల ఘటన
మరోవైపు వర్జీనియా స్టేట్‌ యూనివర్సిటీలోనూ కాల్పుల ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఓ విద్యార్థి సహా ఐదుగురు గాయపడ్డారు. ఈ కేసులో 19 ఏళ్ల యువకుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి. రెండు ఘటనలు వేర్వేరుగా చోటుచేసుకున్నప్పటికీ వరుస కాల్పులతో అమెరికాలో మరోసారి భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ భీకర దాడులు- వైమానిక దాడుల్లో 11 మంది మృతి

ఇండోనేసియాలో భారీ భూకంపం- సునామీ హెచ్చరికలు జారీ- 38 మంది మృతి

TAGGED:

MAN KILLED SIX MEMBERS IN MICHIGAN
SEVERAL PEOPLE DIED IN FIRING
TEENAGE BOY FOUR ADULTS KILLED
PEOPLE DEAD INCLUDING SUSPECT
MICHIGAN SHOOTINGS PEOPLE DEAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.