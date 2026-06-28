జపాన్లో మళ్లీ భారీ భూకంపం- 6.1 తీవ్రతతో ప్రకంపనలు
జపాన్ ఈశాన్య తీరప్రాంతంలో భూకంపం- రిక్టర్ స్కేల్పై తీవ్రత 6.1గా నమోదు- సునామీ ముప్పు లేదని స్పష్టం చేసిన జపాన్ వాతావరణ సంస్థ- జూన్ 25న సంభవించిన ప్రాంతంలో మరోసారి ప్రకంపనలు
Published : June 28, 2026 at 8:50 AM IST
Japan Earthquake Today : జపాన్లో వరుస భూకంపాలు ప్రజలను వణికిస్తున్నాయి. ఈశాన్య జపాన్లో ఆదివారం మరోసారి బలమైన ప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి. ఇవాటే ప్రిఫెక్చర్ తీరానికి సమీపంలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున 6.1 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించినట్లు జపాన్ వాతావరణ సంస్థ (జేఎంఏ) వెల్లడించింది. అయితే ఈ భూకంపం కారణంగా సునామీ ముప్పు లేదని స్పష్టం చేసింది.
జేఎంఏ వివరాల ప్రకారం, స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 5.21 గంటలకు భూమికి 41 కిలోమీటర్ల లోతులో ఈ భూకంపం సంభవించింది. ఇవాటే ప్రిఫెక్చర్లోని ఫుదాయ్ గ్రామం, అమోరి ప్రిఫెక్చర్లోని హచినోహే నగరంలో జపాన్ భూకంప తీవ్రత స్కేల్పై 5 తీవ్రత నమోదైంది. హొక్కైడో నుంచి కాంటో-కోషిన్ ప్రాంతాల వరకు పలుచోట్ల ప్రకంపనలు అనుభూతి చెందినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్రత 4 నుంచి 1 వరకు నమోదైనట్లు వెల్లడించారు.
అదే ప్రాంతంలో వరుసగా ప్రకంపనలు
జూన్ 25న కూడా ఇవాటే తీర ప్రాంతంలో 6 ప్లస్ తీవ్రతతో భారీ భూకంపం సంభవించింది. తాజా భూకంపం కూడా అదే ప్రాంతంలో రావడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. గత భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో వచ్చే వారం రోజుల పాటు 6 ప్లస్ తీవ్రత వరకు భూకంపాలు సంభవించే అవకాశం ఉందని జేఎంఏ హెచ్చరించింది. ఉదయం 7 గంటల వరకు తీవ్రత 1 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా నమోదైన ఎలాంటి అనంతర ప్రకంపనలు నమోదు కాలేదని సంస్థ తెలిపింది.
కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం
ఇటీవలి భూకంపాల కారణంగా భూమి ఇప్పటికే బలహీనపడిన ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడటం, భూపాతాలు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా బలమైన ప్రకంపనలు అనుభవించిన ప్రాంతాల ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అయితే ఈ భూకంపం నేపథ్యంలో హొక్కైడో, సాన్రికు తీర ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదని జేఎంఏ స్పష్టం చేసింది.
స్పందించిన జపాన్ ప్రధాని
భూకంపంపై జపాన్ ప్రధాని సనాయె తకాయిచి స్పందించారు. సునామీ ముప్పు లేదని స్పష్టం చేస్తూ, జూన్ 25 భూకంపం తర్వాత ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సంక్షోభ నిర్వహణ కేంద్రం పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోందని తెలిపారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నష్టాలను అంచనా వేయాలని, ప్రజలకు సకాలంలో సరైన సమాచారం అందించాలని, అవసరమైన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇటీవలి రోజులుగా వరుస భూకంపాలతో ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రకంపనలు సంభవించే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అధికారుల సూచనలను పాటించాలని కోరారు.
ప్రపంచంలో అత్యధిక భూకంపాలు సంభవించే దేశాల్లో జపాన్ ఒకటి. పసిఫిక్ 'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్' ప్రాంతంలో ఉన్నందున అక్కడ తరచూ భూకంపాలు సంభవిస్తుంటాయి. దీంతో జపాన్ ప్రభుత్వం అత్యాధునిక భూకంప హెచ్చరిక వ్యవస్థలు, విపత్తు నిర్వహణ చర్యలను అమలు చేస్తోంది.