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అణు స్థావరాల సందర్శనకు అనుమతిస్తే 6 బిలియన్​ డాలర్లు ఇస్తాం- ఇరాన్​కు అమెరికా ఆఫర్​!

ఇరాన్ అణు స్థావరాలను సందర్శించేందుకు అనుమతిపైనే ప్రధానంగా దృష్టి- బర్గెన్‌స్టాక్ స్కీ రిసార్ట్‌లో ఆదివారం మొదటి విడత చర్చలు

US Iran Peace Deal
US Iran Peace Deal (AFP, AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 1:25 PM IST

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US Iran Peace Deal : అమెరికా- ఇరాన్​ మధ్య కుదిరిన శాంతి ఒప్పందం నేపథ్యంలో తొలి విడత చర్చలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇందుకోసం అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ స్విట్జర్లాండ్‌కు చేరుకున్నారు. ఆదివారం జరగనున్న ఈ చర్చల్లో ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, స్తంభింపజేసిన ఆర్థిక ఆస్తులపై పరస్పర చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఇందులో ముఖ్యంగా ఇరాన్ అణు స్థావరాలను సందర్శించేందుకు అనుమతిపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు బదులుగా ఆరు బిలియన్​ డాలర్లు ఇరాన్​కు ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు అంతర్జాతీయ కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

ఆరు బిలియన్ డాలర్ల డీల్​?
ఇరాన్ అణు కర్మాగారాలను సందర్శించడానికి ఐక్యరాజ్యసమితి ఇన్‌స్పెక్టర్లకు అనుమతి ఇవ్వాలని మొదటి విడత చర్చల్లో అమెరికా పట్టుపట్టనుందని ఆక్సియోస్ కథనం పేర్కొంది. దీనికి బదులుగా ఇరాన్ స్తంభింపజేసిన నిధుల్లో కొంత భాగాన్ని విడుదల చేయాలని అమెరికా యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇందుకోసం ఖతార్‌లో 6 బిలియన్ డాలర్ల ఖాతాతో ప్రారంభించి, ఆ డబ్బును మానవతా సహాయ కొనుగోళ్లకు మళ్లిస్తారని పేర్కొంది.

పాక్ ప్రధాని, ఆర్మీ చీఫ్​ సైతం చర్చల్లో
అమెరికా నుంచి బయలుదేరే ముందు స్విట్జర్లాండ్‌లో తన టూర్​ స్వల్పకాలికంగా ఉంటుందని జేడీ వాన్స్ చెప్పారు. "నేను అక్కడ ఒకటి లేదా రెండు రోజులు మాత్రమే ఉండగలను. అణు సమస్య, లెబనాన్ కాల్పుల విరమణపై మనం పురోగతి సాధిస్తామని ఆశిస్తున్నాను" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందంలో పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బఘేర్ ఘాలిబాఫ్, విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చి, సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ అబ్దుల్నాసర్ హెమ్మతి ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ మీడియా ఐఆర్‌ఐబి పేర్కొంది. అటు పాకిస్థాన్ ప్రధాన మంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ కూడా మధ్యవర్తులుగా చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు స్విట్జర్లాండ్​కు బయలుదేరారు. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య కుదిరిన అవగాహనల అమలుకు పాకిస్థాన్ మద్దతు కొనసాగిస్తుందని ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిది.

చర్చలకు నెతన్యాహు ఆటంకం!
లెబనాన్‌లో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలకు ఆటంకం కలిగించేందుకు ప్రయత్నించవచ్చని అమెరికా నిఘా సంస్థ అంచనా హెచ్చరించింది. హిజ్బుల్లాపై సైనిక చర్యలను కొనసాగించాలని నెతన్యాహు ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. లెబనాన్‌లో సైనిక బలగాల ఉనికిని కొనసాగించడంపైనే ఆయన రాజకీయ స్థానం ఆధారపడి ఉండవచ్చని వాషింగ్టన్ పోస్ట్ పేర్కొంది. ఇజ్రాయెల్ కార్యకలాపాలు ఇలానే కొనసాగితే, అది శాంతి చర్చలు అలాగే ట్రంప్‌తో నెతన్యాహు సంబంధాలను ప్రభావితం చేయవచ్చని ఆ నివేదిక చెప్పింది.

లెబనాన్​పై ఇజ్రాయెల్ దాడులతో చర్చలు వాయిదా
అంతకుముందు దక్షిణ లెబనాన్​పై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడుల కారణంగా శుక్రవారం ఇరుదేశాల మధ్య జరగాల్సిన చర్చలు వాయిదాపడ్డాయి. పశ్చిమాసియాలో 3 నెలలకుపైగా సాగిన యుద్ధానికి ముగింపు పలుకుతూ ఈనెల 18న అమెరికా-ఇరాన్​లు శాంతి ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. 14 అంశాల ఆధారంగా యుద్ధవిరమణకు అంగీకరించాయి. 60రోజుల్లో తుది ఒప్పందం చేసుకోవటానికి చర్చలు జరపాలని ఇరుదేశాలు నిర్ణయించాయి. అందుకోసం స్విట్జర్లాండ్​ జెనీవాలో ఇరుదేశాల ప్రతినిధులు సమావేశం కానున్నారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, లెబనాన్ కాల్పుల విరమణ సమస్యపై పురోగతిని కోరుతూ బర్గెన్‌స్టాక్ స్కీ రిసార్ట్‌లో ఆదివారం మొదటి విడత చర్చలు జరగనున్నాయి.

మళ్లీ హర్మూజ్​ను మూసివేసిన ఇరాన్
ఇదిలా ఉండగా అమెరికా, ఇరాన్‌ల మధ్య మధ్యంతర ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ హర్మూజ్ జలసంధి చుట్టూ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇరాన్ ఓడరేవులపై అమెరికా నావికా దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేయడంతో ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు పూర్తయ్యాక ఈ జలమార్గం కొద్దికాలం పాటు తిరిగి తెరుచుకుంది. అయితే, ఈ కాలంలో తమ అనుమతి లేకుండా ఏ నౌక కూడా జలసంధి గుండా వెళ్లకూడదని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. లెబనాన్‌లో ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతిస్పందనగా, యుద్ధాన్ని ముగించడంలో అమెరికా 'దురుద్దేశం' ప్రదర్శించిందని ఆరోపిస్తోంది. దీనిని మధ్యంతర ఒప్పంద ఉల్లంఘనగా పేర్కొంటూ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాన్ సంయుక్త సైనిక కమాండ్ ప్రకటించడంతో పరిస్థితి మళ్లీ తీవ్రమైంది. ఒకవేళ దురాక్రమణ కొనసాగితే తదుపరి చర్యలకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది.

మరోవైపు 60 రోజుల కాల్పుల విరమణ కాలంలో హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణానికి ఎలాంటి సుంకాలు ఉండవని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఒకవేళ అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి చర్చలు విఫలమైతే సుంకాలు విధించవచ్చని ఆయన తెలిపారు. "యుద్ధ విరమణ కాలంలో 60 రోజుల పాటు హర్మూజ్ జలసంధిలో ఎటువంటి సుంకాలు ఉండవు. 60 రోజులు ముగిసిన తర్వాత కూడా ఎటువంటి సుంకాలు ఉండవు. అయితే, ఒకవేళ ఒప్పందం పూర్తికాకపోతే, పశ్చిమాసియా దేశాలకు 'గార్డియన్ ఏంజిల్'గా అందించిన సేవలకు గత, ప్రస్తుత, భవిష్యత్ ఖర్చుల రీయింబర్స్‌మెంట్ ప్రయోజనాల కోసం అమెరికా తరఫున సుంకాలు విధిస్తే తప్ప" అని పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు.

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