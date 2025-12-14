Telangana Panchayat Elections Results2025

దక్షిణాఫ్రికాలో కూలిన ఆలయం- భారత సంతతి వ్యక్తి మృతి

నిర్మాణ దశలో ఉన్న నాలుగు అంతస్తుల హిందూ దేవాలయం

Indian Died When South Africa Temple Collapsed
Indian Died When South Africa Temple Collapsed (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 14, 2025 at 11:59 AM IST

Updated : December 14, 2025 at 12:30 PM IST

South Africa Temple Collapsed : దక్షిణాఫ్రికాలోని రెడ్ క్లిఫ్ పట్టణంలో నిర్మాణ దశలో ఉన్న నాలుగు అంతస్తుల హిందూ దేవాలయం కూలిపోయింది. ఈ దుర్ఘటనలో నలుగురు చనిపోయారు. మృతుల్లో భారత సంతతికి చెందిన 52 ఏళ్ల విక్కీ జైరాజ్ పాండే కూడా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. క్వాజులు-నటాల్ ప్రావిన్స్‌లో ఇథెక్విని మున్సిపాలిటీ శివార్లలోని రెడ్ క్లిఫ్ పట్టణంలో ఉన్న ఓ కొండపై న్యూ అహోబిలం ఆలయ నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈక్రమంలో శుక్రవారం రోజు భవనంలోని ఓ భాగం అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలింది. భవనం శిథిలాల కింద ఎంతమంది చిక్కుకున్నారు అనే సమాచారం నిర్దిష్టంగా తెలియరాలేదు.

రెస్క్యూ టీమ్స్ శుక్రవారం రోజు శిథిలాల నుంచి ఇద్దరి మృతదేహాలను బయటికి తీశాయి. శనివారం రోజు మరో ఇద్దరి డెడ్‌బాడీలు లభ్యమయ్యాయి. దీంతో మృతుల సంఖ్య నాలుగుకు పెరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో మృతిచెందిన విక్కీ జైరాజ్ పాండే న్యూ అహోబిలం ఆలయ ట్రస్టు కార్యనిర్వాహక సభ్యుడిగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఆలయ నిర్మాణ ప్రాజెక్టుకు మేనేజర్‌గానూ ఆయనే సేవలు అందిస్తున్నారని స్థానిక మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. రెండేళ్ల క్రితమే ఈ ఆలయం అభివృద్ధి పనులు మొదలయ్యాయి. నాటి నుంచి ఈ వ్యవహారాల్లో విక్కీ జైరాజ్ పాండే కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని ఆ కథనాల్లో ప్రస్తావించారు. ఈ ఆలయ నిర్మాణ పనులకు ఫుడ్ ఫర్ లవ్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ సహకారాన్ని అందిస్తోంది. ఈ ఘటనపై ‘ఫుడ్ ఫర్ లవ్’ డైరెక్టర్ సన్వీర్ మహరాజ్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో విక్కీ జైరాజ్ పాండే చనిపోయారనే విషయాన్ని ఆయన ధ్రువీకరించారు.

శిథిలాల కింది నుంచి అత్యవసర ఫోన్ కాల్
"శుక్రవారం రోజు ఆలయం కూలిన వెంటనే రెస్క్యూ టీమ్‌కు ఒక అత్యవసర ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. తాను ఆలయం శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నాను కాపాడాలంటూ ఓ వ్యక్తి కాల్ చేసి చెప్పాడు. దీంతో హుటాహుటిన అక్కడికి రెస్క్యూ టీమ్‌లు చేరుకున్నాయి. శుక్ర, శనివారాల్లో రెస్క్యూ టీమ్స్ చాలా చురుగ్గా పనిచేశాయి. న్యూ అహోబిలం ఆలయ శిథిలాల కింద ఉన్న నాలుగు డెడ్‌బాడీలను బయటికి తీశాయి. అయితే శనివారం మధ్యాహ్నం తర్వాత వాతావరణం ప్రతికూలంగా మారింది. దీనివల్ల రెస్క్యూ టీమ్స్ పనికి తాత్కాలిక ఆటంకం కలిగింది. వాతావరణం మళ్లీ అనుకూలించగానే రెస్క్యూ వర్క్స్ మొదలవుతాయి. శిథిలాల కింద ఇంకా ఎన్ని డెడ్‌బాడీస్ ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడే కచ్చితంగా చెప్పలేం" అని రెస్క్యూ టీమ్‌లకు చెందిన రియాక్షన్ యూనిట్ అధికార ప్రతినిధి ప్రేమ్ బలరాం వెల్లడించారు.

వాళ్లు ఇంకా ప్రాణాలతో ఉండకపోవచ్చు
"నేను సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించాను. మందిరం శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వాళ్లు ఇంకా ప్రాణాలతో ఉండే అవకాశాలు లేవు. అయినప్పటికీ మేం రెస్క్యూ వర్క్‌ను కొనసాగిస్తున్నాం. వీలైనంత త్వరగా ఆ వర్క్‌ను పూర్తి చేయిస్తాం. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారి జాడను నిర్దిష్టంగా, వేగంగా గుర్తించేందుకు వెస్టర్న్ కేప్ ప్రాంతం నుంచి ప్రత్యేక డాగ్ యూనిట్‌ను కూడా పిలిపించాం. ఇంకా అవసరమైతే ప్రైవేటు టీమ్‌ల సహకారం కూడా తీసుకుంటాం" అని క్వాజులు - నటాల్ ప్రాంత మంత్రి తులసిజ్వే బుథెలెజి తెలిపారు.

గుహ ఆకారంలో నరసింహ స్వామి ఆలయం
రెడ్ క్లిఫ్ పట్టణంలో న్యూ అహోబిలం ఆలయాన్ని గుహ ఆకారంలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇందుకోసం భారత్ నుంచి అక్కడికి ప్రత్యేక బండరాళ్లను తీసుకెళ్లారు. నరసింహ స్వామి భారీ ప్రతిమతో ఈ ఆలయాన్ని అందంగా, ఆకట్టుకునేలా నిర్మించాలని ఆలయ కమిటీ ప్లాన్ చేసింది. ఆలయ నిర్మాణ పనులు చేస్తున్న శిల్పుల కుటుంబీకులు ఈవివరాలను స్థానిక మీడియాకు వెల్లడించారు.

అది అక్రమ నిర్మాణం : ఇథెక్విని మున్సిపాలిటీ
ఈ ఆలయం నిర్మాణ పనుల కోసం ఎలాంటి ముందస్తు అనుమతులనూ తీసుకోలేదని ఇథెక్విని మున్సిపాలిటీ అధికార వర్గాలు ప్రకటించాయి. ఆలయ నిర్మాణ ప్రణాళిక వివరాలతో తమకు ఎలాంటి ప్రతిపాదనను అందించలేదని స్పష్టం చేశాయి. దాన్ని అక్రమ నిర్మాణంగా పరిగణించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నాయి.

