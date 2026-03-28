అబుదాబిపై క్షిపణి దాడి - శకలాలు తగిలి ఐదుగురు భారతీయులకు గాయాలు

యూఏఈపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడి- శకలాలు తగిలి ఐదుగురు భారతీయులకు గాయాలు- వదంతులు నమ్మొద్దని అబుదాబీ మీడియా సూచన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 28, 2026 at 5:28 PM IST

5 Indians Injured In Abu Dhabi : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో గత కొద్ది రోజులుగా యూఏఈపై జరుగుతున్న దాడులు అక్కడి ప్రవాస భారతీయుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇరాన్ నుంచి వస్తున్న డ్రోన్లు, క్షిపణుల దాడుల్లో భారతీయలు గాయాలపాలవడం, ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఉదంతాలు జరుగుతున్నాయి. శనివారం యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్(యూఏఈ) లక్ష్యంగా జరిగిన బాలిస్టిక్ క్షిపణి దాడిలో ఐదుగురు భారతీయులు గాయపడ్డారు.

క్షిపణిని యూఏఈ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ విజయవంతంగా అడ్డుకుంది. అయితే ఈ సందర్భంగా వెలువడిన భారీ శకలాలు జనావాసాలు, పారిశ్రామిక ప్రాంతాల సమీపంలో పడడ్డాయి. దీంతో ఆ శకలాలు భారతీయులకు తగిలాయి. ఈ ఘటన అబుదాబిలోని కీలకమైన పారిశ్రామిక ప్రాంతమైన ఖలీఫా ఎకనామిక్ జోన్స్ 'కేజాద్' సమీపంలో జరిగినట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది.

బాలిస్టిక్ క్షిపణిని రక్షణ వ్యవస్థలు గాల్లోనే పేల్చేశాయి. ఈ క్రమంలో క్షిపణి ముక్కలై శకలాలు కింద పడ్డాయి. ఈ శకలాలు పడటం వల్ల కేజాద్ పరిసరాల్లో రెండు చోట్ల మంటలు చెలరేగాయి. వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చింది. ఇదిలా ఉండగా, గాయపడిన ఐదుగురు భారతీయుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. వారికి గాయాలు స్వల్పంగా అయినట్లు పేర్కొన్నారు.

ప్రస్తుత ఉద్రిక్త పరిస్థితుల దృష్ట్యా అబుదాబి మీడియా ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేసింది. ప్రజలు కేవలం ప్రభుత్వ నుంచి వార్తలను మాత్రమే నమ్మాలని పేర్కొంది. సోషల్ మీడియాలో క్షిపణి దాడుల గురించి లేదా బాధితుల గురించి తప్పుడు వార్తలను, వీడియోలను ప్రచారం చేయవద్దని సూచించింది.

ఇదిలా ఉండగా, గురువారం కూడా ఇటువంటిదే మరో విషాదకర ఘటన జరిగింది. ఆ రోజు క్షిపణి శకలాలు రోడ్డుపై పడటంతో ఒక భారతీయుడు, పాకిస్థానీ జాతీయుడు మరణించారు. ఇదే ప్రమాదంలో మరో ముగ్గురు గాయపడగా, వారిలోనూ ఒక భారతీయుడు ఉన్నాడు.

