కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి ఇంకా 48 గంటలే మిగిలి ఉంది : ఇరాన్కు ట్రంప్ హెచ్చరిక
మరోసారి ఇరాన్కు అమెరికా అధ్యక్షుడి హెచ్చరిక- తాను విధించిన గడువుకు మరో 2 రోజులే మిగిలి ఉందన్న ట్రంప్- ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్ చేసిన ట్రంప్
Published : April 4, 2026 at 10:09 PM IST
Trump Warn Iran : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరింత ముదురుతున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఇరాన్పై కఠిన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి లేదా కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడానికి ఇరాన్కు కేవలం 48 గంటల గడువు మాత్రమే మిగిలి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ గడువులోగా నిర్ణయం తీసుకోకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్లో చేసిన పోస్టులో తీవ్ర భాషను ఉపయోగించారు. "సమయం వేగంగా గడుస్తోంది. 48 గంటల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోకపోతే నరకం మిమ్మల్ని చుట్టుముడుతుంది” అని వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో ఇచ్చిన 10 రోజుల గడువు కూడా ముగింపుకు చేరుకుందని గుర్తుచేశారు. ఇక ముందుగా కూడా ట్రంప్ ఇరాన్కు ఇదే తరహా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మార్చి 26న ఆయన చేసిన ప్రకటనలో, ఇరాన్ అభ్యర్థన మేరకు తమ దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలు, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై జరగాల్సిన దాడులను ఏప్రిల్ 6 వరకు వాయిదా వేశామని వెల్లడించారు. ఆ గడువు ముగియబోతున్న నేపథ్యంలో తాజా అల్టిమేటం ఇవ్వడం గమనార్హం.
US President Donald Trump posts on Truth Social, " remember when i gave iran ten days to make a deal or open up the hormuz strait. time is running out - 48 hours before all hell will reign (rain) down on them..." pic.twitter.com/MDummvF1SF— ANI (@ANI) April 4, 2026
అమెరికా ప్రకారం, ఇరాన్తో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ట్రంప్ స్వయంగా చర్చలు చాలా సానుకూలంగా జరుగుతున్నాయని చెప్పినా, మరోవైపు ఇలాంటి కఠిన హెచ్చరికలు ఇవ్వడం పరిస్థితి ఎంత ఉద్రిక్తంగా ఉందో సూచిస్తోంది. ఒకవైపు డిప్లమాటిక్ చర్చలు, మరోవైపు యుద్ధ హెచ్చరికలు – ఈ రెండు కలిసి ప్రాంతంలో అనిశ్చితిని పెంచుతున్నాయి. ఇక హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో అమెరికా ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తోంది. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలకమైన మార్గంగా ఉన్న ఈ జలసంధిని ఇరాన్ నియంత్రణలో ఉంచడం అంతర్జాతీయంగా ఆందోళనకు కారణమవుతోంది. ఈ మార్గం మూసివేస్తే గ్లోబల్ ఆయిల్ సరఫరాపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, భౌతికంగా కూడా పరిస్థితులు తీవ్రంగా మారుతున్నాయి. అమెరికాకు చెందిన యుద్ధ విమానాలపై ఇరాన్ దాడులు జరిపినట్లు వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా F-15E స్టైక్ ఈగల్ యుద్ధ విమానం కూల్చివేత ఘటన చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఘటనలో గల్లంతైన పైలట్ కోసం అమెరికా సైన్యం విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపడుతోంది. అదే సమయంలో, ఇరాన్కు చెందిన ఐఆర్జీసీ తమ బలగాలు మరో అమెరికా యుద్ధ విమానం, అలాగే రెండు బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్లను కూల్చివేశాయని ప్రకటించింది. అయితే ఈ విషయంపై అమెరికా అధికారికంగా పూర్తి స్థాయిలో స్పందించలేదు. పెంటగాన్ మాత్రం ఒక విమానం కూలిపోయినట్లు సమాచారం అందిందని, ఒక సిబ్బందిని రక్షించగలిగామని తెలిపింది.
ఇక గల్లంతైన పైలట్ను పట్టుకోవడానికి ఇరాన్ కూడా చర్యలు చేపట్టింది. "శత్రు దేశ పైలట్ ఆచూకీ చెప్పిన వారికి బహుమతి ఇస్తాం" అంటూ ప్రకటన చేయడం పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో తెలియజేస్తోంది. నైరుతి ఇరాన్ పర్వత ప్రాంతాల్లో రెండు దేశాలూ గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నాయి ఈ పరిణామాల మధ్య, ట్రంప్ మాత్రం చర్చలు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు. "ఏం జరిగినా చర్చలపై ప్రభావం ఉండదు" అని వ్యాఖ్యానించారు. అయినప్పటికీ, తాజా హెచ్చరికలు యుద్ధ భయాన్ని మరింత పెంచుతున్నాయి. మొత్తానికి, ఒకవైపు చర్చలు కొనసాగుతున్నా, మరోవైపు సైనిక ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధి, యుద్ధ విమానాల కూల్చివేతలు, అల్టిమేటాలు – ఇవన్నీ కలిసి పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితిని ఆందోళనకరంగా మార్చుతున్నాయి. రాబోయే 48 గంటలు ఈ సంక్షోభానికి కీలకంగా మారే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.