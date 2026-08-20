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నైజీరియాలో బోటు ప్రమాదం - 40 మంది గల్లంతు

నైజీరియాలో నీట మునిగిన బోటు - 40 మంది గల్లంతు- కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు

Representative Image
నైజీరియాలో పడవ బోల్తా (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 9:42 PM IST

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Nigeria Boat Accident : వాయవ్య నైజీరియాలోని సోకోటో రాష్ట్రంలో పడవ బోల్తా పడింది. అధిక లోడుతో వెళ్తున్న బోటు మునిగిపోవడంతో పదుల సంఖ్యలో ప్రయాణికులు గల్లంతయ్యారు. ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు 40 మంది చిన్నారుల మృతదేహాలను వెలికితీశారు. స్థానిక గజ ఈతగాళ్లు మృతుల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. జాతీయ అంతర్గత జలమార్గాల అథారిటీ ఏరియా మేనేజర్ అబ్దుల్కాదిర్ యూసుఫ్ ఈ విషయాన్ని అంతర్జాతీయ మీడియాతో ధ్రువీకరించారు.

"ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు సుమారు 40 మంది చిన్నారుల మృతదేహాలను వెలికితీసినట్లు ప్రాథమికంగా ధ్రువీకరిస్తున్నాం" అని యూసుఫ్ అన్నారు. అయితే ప్రయాణికులు గురువారం వరి నాట్లు వేయడానికి లేదా కోత కోయడానికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు స్థానికులు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాద సమయంలో బోటులో సుమారు 70 మంది దాకా ఉన్నట్లు సమాచారం. అధిక లోడుతో వెళ్తుండడమే ప్రమాదానికి కారణం అని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.

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