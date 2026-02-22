ETV Bharat / international

రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం- నాలుగేళ్లలో 4.5 లక్షల మంది సైనికులు మృతి!

అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంలో ఎడతెగని చర్చలు జరుగుతున్నా ఆగని రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం- ఉక్రెయిన్‌లో స్వాధీనం చేసుకున్న ప్రాంతాలను తమకే వదిలేయాలని రష్యా డిమాండ్- - ఫిబ్రవరి 24 నాటికి యుద్ధం మొదలై నాలుగేళ్లు పూర్తి!(

Russia Ukraine War Update
Russia Ukraine War Update (associated press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 22, 2026 at 9:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Russia Ukraine War Update : అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంలో ఎడతెగని చర్చలు జరుగుతున్నా రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధానికి తెర పడటం లేదు. ఇరుపక్షాలు తమ డిమాండ్లతో మొండిగా ఉండటమే అందుకు కారణం. ఉక్రెయిన్‌లో స్వాధీనం చేసుకున్న ప్రాంతాలను తమకే వదిలేయాలని రష్యా డిమాండ్ చేస్తోంది. దీన్ని అంగీకరించేది లేదని ఉక్రెయిన్‌ తేల్చి చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో జూన్‌లోగా యుద్ధం ముగింపుపై ఓ ఒప్పందానికి రావాలని అమెరికా ఇరు దేశాలను ఒత్తిడి చేస్తోంది. యుద్ధం మొదలై ఈ నెల 24కు నాలుగేళ్లు పూర్తవుతున్న వేళ, అందులోని కీలక పరిణామాలను ఈ కథనంలో చూద్దాం.

రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయాన్ని దాటేసింది!
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రపంచ చరిత్రలో సుదీర్ఘ పోరాటంగా నిలిచింది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో నాజీలను ఓడించడానికి సోవియట్ యూనియన్‌కు 14 వందల 18 రోజులు పట్టగా, గత నెలలోనే ఈ సమయాన్ని రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం దాటేసింది. అప్పటి యుద్ధంలో బెర్లిన్ వరకు దూసుకెళ్లిన రష్యా సైన్యం ఇప్పుడు సరిహద్దుల్లోని ఉక్రెయిన్ తూర్పు పారిశ్రామిక ప్రాంతాలను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి తీవ్రంగా కష్టపడుతోంది. కీవ్‌ను స్వాధీనం చేసుకుని అనుకూల సర్కారును నియమించేందుకు మాస్కో చేసిన ప్రయత్నాలు ఎంతకూ కొలిక్కి రావడం లేదు. ఉక్రెయిన్‌కు అమెరికాతో పాటు పలు ఐరోపా దేశాలు ఆయుధాలు సరఫరా చేసి మద్ధతు ఇవ్వడమే అందుకు కారణం. మరోవైపు రష్యా శక్తిమంతమైన క్షిపణులను ప్రయోగించలేదు. చిన్నతరహా క్షిపణులతో దాడులు కొనసాగిస్తోంది.

యుద్ధంలో కీలకంగా మారిన డ్రోన్లు!
రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో డ్రోన్లు నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఇరు దేశాల సైన్యాలు రహస్యంగా ముందుకు సాగడాన్ని డ్రోన్లు భగ్నం చేస్తున్నాయి. ఉక్రెయిన్‌ విద్యుత్‌ వ్యవస్థలే లక్ష్యంగా రష్యా రోజూ వందలాది డ్రోన్లను ప్రయోగిస్తోంది. ఎలక్ట్రానిక్‌ జామింగ్‌ నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఫైబర్‌ ఆప్టిక్‌ డ్రోన్లను వదులుతోంది. ఉక్రెయిన్‌ సైతం వీటినే నమ్ముకుంది. గతంలో ఆపరేషన్‌ స్పైడర్‌వెబ్‌ పేరిట మాస్కో వైమానిక స్థావరాలపై విరుచుకుపడింది. సీ-డ్రోన్లతో అనేక రష్యన్‌ యుద్ధనౌకలను ముంచేసింది. ఈ క్రమంలో ఇరు దేశాల మధ్య భీకరపోరు కొనసాగుతూనే ఉంది.

మాస్కోకు తీవ్ర ప్రతిఘటన
2014లో ఆక్రమించిన క్రిమియా సహా 20 శాతం ఉక్రెయిన్ భూభాగం ప్రస్తుతం రష్యా నియంత్రణలో ఉంది. ప్రత్యర్థి భూభాగంలో చొచ్చుకెళ్లే విషయంలో మాస్కోకు తీవ్ర ప్రతిఘటన ఎదురవుతోంది. గత రెండేళ్లలో దొనెట్స్క్ ప్రాంతంలోకి దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల మేర మాత్రమే వెళ్లగలిగింది. పోక్రోవ్స్క్ నగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు రెండేళ్లుగా రోజుకు సగటున 70 మీటర్ల చొప్పున ముందుకు సాగుతోంది. రష్యా పురోగతి నత్తనడకలా ఉందని నాటో చీఫ్‌ మార్క్‌ రుత్తే ఇటీవల వ్యాఖ్యానించారు. వాషింగ్టన్‌కు చెందిన సెంటర్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్ రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంలో మరణించిన సంఖ్యను అంచనా వేసింది. రష్యా సైనికుల్లో 12 లక్షల మంది గాయపడగా, వారిలో 3 లక్షల 25 వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిపింది. ఉక్రెయిన్‌ సైనికుల్లో 6 లక్షల మంది గాయపడగా వారిలో లక్షా 40 వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు పేర్కొంది.

యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ట్రంప్ ప్రయత్నం
అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఈ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే ఇరు దేశాల డిమాండ్లు దీనికి అడ్డుగా మారాయి. ఉక్రెయిన్‌లో తాము స్వాధీనం చేసుకున్న నాలుగు ప్రాంతాల నుంచి జెలెన్‌స్కీ సైన్యాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని, నాటోలో చేరకూడదని రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ కోరుతున్నారు. దీన్ని ఉక్రెయిన్ వ్యతిరేకిస్తోంది. అమెరికా వంటి దేశాల నుంచి భద్రతా గ్యారెంటీ ఉండాలని కోరుతోంది. కాల్పుల విరమణకు ముందు ఇవి జరగాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో యుద్ధానికి ముగింపు సమీప భవిష్యత్‌లో కనిపించేలా లేదు.

యుద్ధానికి తెరదించే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంలో ఇరుదేశాల ప్రతినిధులు ఇప్పటికే రెండుసార్లు సమావేశమయ్యారు. ఈ ఏడాది జూన్‌లోగా యుద్ధం ముగింపుపై ఓ ఒప్పందానికి రావాలంటూ అగ్రరాజ్యం డెడ్‌లైన్‌ విధించిందని ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ ఇటీవల వెల్లడించారు. ఒకవేళ గడువులోగా లక్ష్యం నెరవేరకపోతే, దాన్ని సాధించేందుకు ట్రంప్ యంత్రాంగం ఇరుపక్షాలపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.

8 కాదు 11 విమానాలు కూలాయ్ - భారత్- పాకిస్థాన్ యుద్ధంపై లెక్క మార్చిన ట్రంప్

భారత్ సహా ఇతర దేశాలు మా చమురును కొనకుండా యూఎస్ అడ్డుకుంటోంది- రష్యా ఫైర్

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WAR START DATE
RUSSIA UKRAINE WAR UPDATES
RUSSIA UKRAINE WAR LATEST NEWS
RUSSIA UKRAINE WAR DETAILS
RUSSIA UKRAINE WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.