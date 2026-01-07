ETV Bharat / international

అమెరికా ఆకస్మిక దాడుల్లో 24మంది వెనెజువెలా భద్రతాధికారుల మృతి

మదురో ఆపరేషన్​లో భారీగా సైనికుల మృతి- 56కు చేరిన మొత్తం మృతుల సంఖ్య

Trump
Trump (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 7, 2026 at 7:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

US Attacks Venezuela : తమ దేశంపై అమెరికా చేపట్టిన ఆకస్మిక దాడుల్లో 24 మంది భద్రతాధికారులు మృతి చెందినట్లు వెనెజువెలా ప్రకటించింది. దీంతో మొత్తం మృతి చెందిన భద్రతాధికారుల సంఖ్య 56కు చేరుకుంది. అలాగే వెనిజువెలాలో పనిచేస్తున్న 32 మంది క్యూబా సైనిక, పోలీసు అధికారులు సైతం ఈ ఆపరేషన్‌లో మరణించారని క్యూబా ప్రభుత్వం సోమవారం ప్రకటించింది. మరణించిన వారిలో కల్నల్స్, లెఫ్టినెంట్లు, మేజర్లు, కెప్టెన్లతోపాటు కొంతమంది రిజర్వ్ సైనికులు ఉన్నారని క్యూబా తెలిపింది. మరోవైపు డజన్లకొద్దీ భద్రతా సిబ్బంది, పౌరులు కూడా మరణించారని వెనెజువెలా అటార్నీ జనరల్‌ తారెక్‌ విలియం మంగళవారం తెలిపారు. యుద్ధ నేరం కింద కేసులు నమోదు చేసి విచారిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు.

కాగా, వెనెజువెలా రాజధాని కరాకస్​లోని లా కార్లోటా ఎయిర్​ఫీల్డ్​, ప్యూర్టే లియునా మిలిటరీ బేస్​, లా గ్వైరా నౌకాశ్రయంతోపాటు కీలక సైనిక స్థావరాలపై అమెరికా దళాలు దాడులు శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దాటాక మెరుపు దాడులు చేశాయి. ఈ దాడుల్లో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోతోపాటు ఆయన సతీమణి సిలియా ఫ్లోర్స్​ను అమెరికా తమ కస్టడిలోకి తీసుకుంది. ఈ విషయాన్ని కాసేపటికే యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్​లో అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే ఈ దాడులను వెనెజువెలా రక్షణ మంత్రి వ్లాదిమిర్ పాడ్రినో లోపెజ్​ ఖండించారు. దీనిని సామ్రాజ్యవాద దాడి గా అభివర్ణించారు.

TAGGED:

US ATTACKS VENEZUELA
US ATTACK VENEZUELA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.