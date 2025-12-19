Telangana Panchayat Elections Results2025

29 దేశాలు, 29 అవార్డ్స్- 11 ఏళ్లలో మోదీకి లభించిన విదేశీ అత్యున్నత పురస్కారాలు ఇవే!

29కి చేరిన మోదీ విదేశీ పురస్కారాల సంఖ్య

PM Modi Foreign Awards
PM Modi Foreign Awards (@MEAIndia)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 9:01 AM IST

PM Modi Foreign Awards : ఒమన్ పర్యటనలో ఉన్న భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి అరుదైన గౌరవం లభించింది. ఆ దేశ అత్యన్నత పౌర పురస్కారం లభించింది. గురువారం ప్రధాని మోదీకి 'ఆర్డర్‌ ఆఫ్‌ ఒమన్'ను సుల్తాన్ హైథమ్​ అందజేశారు. దీంతో ప్రధాని మోదీకి లభించిన విదేశీ అత్యన్నత పౌర పురస్కారాల సంఖ్య 29కు చేరింది. ఇది ఆయన వ్యక్తిగత దౌత్యనైపుణ్యానికి, అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత్​కు పెరుగుతున్న ప్రభావానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.

'ఆర్డర్ ఆఫ్ ఒమన్' పౌర పురస్కారాలను అందుకున్న తర్వాత సుల్తాన్ హైథమ్​కు ప్రధాని మోదీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇది భారత్-ఒమాన్ ప్రజల మధ్య నమ్మకానికి ప్రతీక అని అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. '‘శతాబ్దాలుగా మా పూర్వీకులు సముద్ర వాణిజ్యం ద్వారా అనుసంధానమై ఉన్నారు. అరేబియా సముద్రం మన దేశాల మధ్య బలమైన వంతెనగా నిలిచింది. భారత ప్రజలకు, మాండ్వీ నుంచి మస్కట్ వరకు ప్రయాణించి ఈ సంబంధాలకు పునాది వేసిన మా పూర్వీకులకు, అలాగే శతాబ్దాలుగా ఇరు దేశాల అభివృద్ధికి దోహదపడిన సముద్రయానికులకు కూడా ఈ గౌరవాన్ని అంకితం చేస్తున్నా' అని ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

ప్రధాని మోదీ ఈ గౌరవాన్ని భారత్-ఒమన్ మధ్య శతాబ్ధాల నాటి స్నేహానికి అంకితం చేశారని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. 'భారత్‌కు చెందిన 140 కోట్ల మంది, ఒమాన్ ప్రజల మధ్య ఉన్న స్నేహానికి ఇది ప్రతీక. రెండు దేశాల మధ్య 70 ఏళ్ల దౌత్య సంబంధాలు పూర్తయిన సందర్భంలో ఈ పురస్కారం ప్రదానం చేయడం వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి మరింత ప్రాధాన్యం తీసుకొచ్చింది' అని తెలిపింది.

మోదీకి లభించిన ఇతర ప్రముఖ విదేశీ పురస్కారాలు
ఇథియోపియా 'గ్రేట్ హానర్ నిషాన్ ఆఫ్ ఇథియోపియా', నమీబియా- 'ఆర్డర్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఏన్షియంట్ వెల్విట్షియా మిరబిలిస్', బ్రెజిల్- 'గ్రాండ్కాలర్ ఆఫ్ ది నేషనల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సదర్న్ క్రాస్', ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో- 'ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రిపబ్లిక్', ఫ్రాన్స్- 'గ్రాండ్ క్రాస్ ఆఫ్ ది లెజియన్ ఆఫ్ ఆనర్', రష్యా- 'ఆర్డర్ ఆఫ్ సెయింట్ ఆండ్రూ ది అపోస్టల్', అమెరికా- 'లెజియన్ ఆఫ్ మెరిట్', సౌదీ అరేబియా- 'ఆర్డర్ ఆఫ్ కింగ్ అబ్దుల్ అజీజ్', యూఏఈ- 'ఆర్డర్ ఆఫ్ జాయెద్', ఈజిప్ట్- 'ఆర్డర్ ఆఫ్ ది నైల్', భూటాన్- 'ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డ్రుక్ గ్యాల్పో', శ్రీలంక- 'మిత్ర విభూషణ', పాలస్తీనా, అఫ్గానిస్తాన్, కువైట్, మాల్దీవులు, సహా అనేక దేశాల నుంచి పురస్కారాలు లభించాయి.

ఒమన్​తో కీలక ఒప్పందాలు
ఒమన్ పర్యటనలో భాగంగా ఆ దేశ సుల్తాన్‌ హైథమ్‌ బిన్‌ తారిక్‌తో ప్రధాని మోదీ భేటీ అయ్యారు. రక్షణ, భద్రత, వాణిజ్యం-పెట్టుబడులు, ఇంధనం, వ్యవసాయం, సాంకేతికత, సంస్కృతి, ప్రజా సంబంధాల వంటి రంగాల్లో పరస్పర సహకారం పెంపుపై వారిద్దరూ చర్చించారు.'సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందం (సెపా)' పేరుతో కుదుర్చుకున్న ఎఫ్‌టీఏపై ప్రధాని మోదీ, సుల్తాన్‌ హైథమ్‌ల సమక్షంలో భారత వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్‌ గోయల్, ఒమన్‌ వాణిజ్య మంత్రి కయిస్‌ బిన్‌ మొహమ్మద్‌ అల్‌ యూసెఫ్‌ సంతకాలు చేశారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు ఇది కొత్త విశ్వాసాన్ని, ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుందని తెలిపారు. గత 11 ఏళ్లలో దిల్లీ తన విధానాలనే కాకుండా, ఆర్థిక డీఎన్‌యేను కూడా మార్చుకుందని ప్రధాని వ్యాఖ్యానించారు. ఇక ఒమన్‌లోని భారత సంతతి ప్రజలు, విద్యార్థులతో మస్కట్‌లో మోదీ ప్రత్యేకంగా సంభాషించారు. భారత్‌ గొప్ప లక్ష్యాలను విధించుకుంటోందని ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. వాటిని సాధించేందుకు పెద్ద, సత్వర నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు సాగుతోందని పేర్కొన్నారు. మూడు దేశాల (జోర్డాన్, ఇథియోపియా, ఒమన్‌) పర్యటనను ముగించుకున్న ప్రధాని మోదీ గురువారం రాత్రి స్వదేశానికి తిరిగొచ్చారు.

