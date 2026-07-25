దాడికి గురైన ఎల్పీజీ ట్యాంకర్లో 28 మంది భారతీయులు- అంతా సురక్షితమనేనని ప్రకటన
దిశ ట్యాంకర్పై జరిగిన దాడిలో నౌకలోని 28 మంది భారతీయులు సురక్షితం- టెహ్రాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ప్రకటన విడుదల
Published : July 25, 2026 at 7:07 AM IST
Indians Safe In Iranian Attacks : ఇరాన్ జలాల్లో దాడికి గురైన మొజాంబిక్ జెండాతో ఉన్న ఎల్పీజీ ట్యాంకర్ 'దిశ'లోని 28 మంది భారతీయులు సురక్షితంగా ఉన్నారని టెహ్రాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది. దాడి ఘటనను ధ్రువీకరించిన ఎంబసీ సిబ్బంది భద్రత కోసం స్థానిక అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు తెలిపింది. తాజా పరిస్థితులను అధికారులు నిశితంగా గమనిస్తున్నారని వెల్లడించింది. అయితే దాడికి గల కారణాలు, నౌక ప్రస్తుత పరిస్థితిపై ఎలాంటి వివరాలను వెల్లడించలేదు.
మరోవైపు, నల్ల సముద్రంలోని రష్యా జలాల్లో ప్రయాణిస్తున్న ఓ వాణిజ్య నౌకపై జూలై 18న జరిగిన దాడిలో భారతీయుడు మరణించినట్టు విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. 'ఎంవీ ఒమోర్ఫీ' అనే వాణిజ్య నౌకపై దాడి జరిగినట్లు తమ దృష్టికి వచ్చినట్టు చెప్పింది. ఆ సమయంలో ముగ్గురు భారతీయులు సహా మొత్తం 10 మంది సిబ్బంది నౌకలో ఉన్నారని పేర్కొంది. ఈ ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన భారతీయుడి కుటుంబానికి M.E.A ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపింది. నౌకలోని మరో ఇద్దరు భారతీయులు సురక్షితంగా ఉన్నారని పేర్కొంది. బాధిత కుటుంబానికి సహాయం అందించేందుకు రష్యాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం సంబంధిత అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతోందని స్పష్టం చేసింది. వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకొని, అమాయక సిబ్బంది ప్రాణాలు తీసే ఇలాంటి దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని M.E.A పేర్కొంది. ఉక్రెయిన్ తీరంలో జూలై 19న వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన దాడిలో నలుగురు భారతీయులు మరణించారని M.E.A ప్రకటించిన కొద్ది రోజులకే ఈ తాజా ఘటన వెలుగులోకి రావడం గమనార్హం.