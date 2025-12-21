యుద్ధాలు, సైనిక ఘర్షణలు, అంతర్యుద్దాలతో అట్టుడికిన 2025
2025లో యుద్ధాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు- భారత్-పాక్ నుంచి పాక్-ఆఫ్గాన్ దాకా వరుస యుద్ధాలు- ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ 12 రోజుల వార్తో టెన్షన్స్ - మెక్సికోలో రక్తపాతం సృష్టించిన డ్రగ్స్ ముఠాలు
అవసరమైతే వెనెజువెలాతో యుద్ధానికి సై అని అమెరికా అంటోంది. ఇక కొన్నేళ్ల క్రితం మొదలైన పలు సైనిక ఘర్షణలు ఇప్పటికీ కొనసాగుతుండటం ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. రష్యా - ఉక్రెయిన్, ఇజ్రాయెల్ - లెబనాన్, ఇజ్రాయెల్ - గాజా (హమాస్) యుద్ధాలు ఇంకా ముగియలేదు. యెమన్, మయన్మార్, సూడాన్లలో అంతర్యుద్ధాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆఫ్రికాలోని సాహెల్ ప్రాంత దేశాల్లో జిహాదీల ఆగడాలు ఆగడం లేదు. ఈ సమస్త వివరాలతో ‘ఈటీవీ భారత్’ 2025 ఇయర్ ఎండర్ మీకోసం!
భారత్ - పాక్ యుద్ధం (2025 మే 7-10)
2025 సంవత్సరం ఏప్రిల్ 22న జమ్ముకశ్మీర్లోని పహల్గాంలో పర్యాటకులు లక్ష్యంగా భీకర ఉగ్రదాడి జరిగింది. పాకిస్థాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులు ఈ దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ దాడిలో 26 మంది భారతీయులు చనిపోయారు. దీన్ని కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు సీరియస్గా తీసుకుంది. పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలు, సైనిక స్థావరాలు లక్ష్యంగా మే 7న 'ఆపరేషన్ సిందూర్'ను మొదలుపెట్టింది.
తొలిరోజు పాక్లోని బహావల్పూర్, మురిద్కేలలో ఉన్న జైషే మహ్మద్ ఉగ్రవాదవాద స్థావరాలను అత్యంత కచ్చితత్వంతో భారత్ ధ్వంసం చేసింది. దీంతో పాకిస్థాన్ ఆర్మీ ప్రతిదాడులు మొదలుపెట్టింది. మే 10వ తేదీ మధ్యాహ్నం వరకు ఇరుదేశాల మధ్య భీకర సైనిక ఘర్షణ జరిగింది. ఈక్రమంలో పాక్లోని పలు ప్రధాన వైమానిక స్థావరాలను ధ్వంసం చేయడంలో భారత్ సక్సెస్ అయింది. పాక్ వైపే భారీ ప్రాణనష్టం జరిగింది. పెద్దసంఖ్యలో ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. ఈనేపథ్యంలో మే 10న మధ్యాహ్నం పాక్ విన్నపం మేరకు ఇరుదేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది.
ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ యుద్ధం (2025 జూన్ 13 - 24)
ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన అంతర్జాతీయ అణుఇంధన ఏజెన్సీ (ఐఏఈఏ) పాలక మండలి ఈ ఏడాది జూన్ 12న కీలక తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. అణు ఇంధన ఉత్పత్తి, యురేనియం శుద్ధి విషయాల్లో తమ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఇరాన్ వ్యవహరిస్తోందని ఐఏఈఏ తీర్మానంలో ప్రస్తావించారు. ఈ అంశంతో ఇజ్రాయెల్ హైఅలర్ట్ అయింది. ఒకవేళ యురేనియాన్ని శుద్ధి చేసి అణుబాంబును ఇరాన్ తయారుచేసుకుంటే, పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో తన సైనిక ఆధిపత్యానికి గండిపడుతుందని ఇజ్రాయెల్ భావించింది. దీంతో జూన్ 13వ తేదీన 'ఆపరేషన్ రైజింగ్ లయన్' పేరుతో ఇరాన్లోని యురేనియం శుద్ధి కర్మాగారాలు, అణు ఇంధన కర్మాగారాలపై వైమానిక దాడులను మొదలుపెట్టింది.
'ఆపరేషన్ ట్రూ ప్రామిస్ 3' పేరుతో ఇరాన్ ప్రతిఘటన మొదలుపెట్టింది. ఇజ్రాయెల్పైకి వందలాది డ్రోన్లు, బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లను ప్రయోగించింది. దీంతో ఇరాన్కు చెందిన సైనిక స్థావరాలపైనా ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసింది. ‘ఆపరేషన్ 'మిడ్నైట్ హ్యామర్'తో జూన్ 22న ఈ యుద్ధంలోకి అమెరికా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. బీ-2 బాంబర్ విమానాలతో ఇరాన్లోని 3 ప్రధాన అణు స్థావరాలపై బంకర్ బస్టర్ బాంబులను వేయించింది. దీనికి ప్రతిగా జూన్ 23న ఖతర్లోని అమెరికా వైమానిక స్థావరంపై ఇరాన్ దాడి చేసింది. ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది అంటూ అదే రోజు అర్ధరాత్రి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రకటన చేశారు. అయితే మరుసటి రోజు(జూన్ 24) నుంచి ఈ ప్రకటన అమల్లోకి వచ్చింది. ఈవిధంగా 12 రోజుల సైనిక ఘర్షణ ముగిసింది.
థాయ్లాండ్ - కాంబోడియా యుద్ధం (2025 జులై 24 - 28)
గత పదేళ్లలో ఎన్నడూ లేని రీతిలో ఈ ఏడాది థాయ్లాండ్ - కాంబోడియా సరిహద్దుల్లో భీకర సైనిక ఘర్షణ జరిగింది. దీనికి బీజాలు పడింది మాత్రం ఈ ఏడాది మే 28వ తేదీనే. ఆ రోజున ఇరుదేశాల బార్డర్లో ఉన్న 'ఎమరాల్డ్ ట్రయాంగిల్' అనే ప్రదేశంలో సైనిక ఘర్షణ జరిగింది. ఈఘటనలో కాంబోడియాకు చెందిన ఒక సైనికుడు చనిపోయాడు. ఈ ఘటనపై మాట్లాడేందుకు జూన్ 15న థాయ్లాండ్ ప్రధానమంత్రి పయెటోంగ్టార్న్ షినవత్ర, కాంబోడియా నేత హున్ సెన్కు ఫోన్ కాల్ చేశారు. జూన్ 18న ఈ ఫోన్ కాల్ సంభాషణ ఆడియో లీక్ అవడం రాజకీయ రగడకు దారితీసింది.
జులై 23న బార్డర్లో ల్యాండ్ మైన్ పేలడంతో ఐదుగురు థాయ్ సైనికులు చనిపోయారు. ఈ ల్యాండ్ మైన్లను కాంబోడియానే అమర్చిందని థాయ్లాండ్ ఆరోపించింది. కాంబోడియా నుంచి తమ రాయబారిని వెనక్కి పిలుచుకుంది. ఈవిధంగా జులై 24న ఈ రెండు దేశాల యుద్ధం మొదలైంది. జులై 24 నుంచి 27 వరకు సరిహద్దుల్లో జరిగిన సైనిక ఘర్షణల్లో 48 మందికిపైగా చనిపోయారు. 3 లక్షల మందికిపైగా సరిహద్దు ప్రాంతాలను వదిలి ఇతరచోట్లకు వలస వెళ్లారు. మలేషియా మధ్యవర్తిత్వంతో జులై 28న పుత్రజయ ఒప్పందంతో థాయ్లాండ్ - కాంబోడియా యుద్ధం ఆగింది.
పాక్ - ఆఫ్గానిస్థాన్ యుద్ధం (2025 అక్టోబరు 9 నుంచి)
తెహ్రీక్ ఏ తాలిబాన్ పాకిస్థాన్ (టీటీపీ) ఉగ్రవాద సంస్థ గత కొన్నేళ్లుగా పాకిస్థాన్ సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో ఉగ్రదాడులకు పాల్పడుతోంది. ఈ సంస్థ స్థావరాలు ఆఫ్గానిస్థాన్లోని సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది అక్టోబరు 8న పాక్ సరిహద్దుల్లోని ఖైబర్ పఖ్తూంఖ్వా ప్రాంతం వద్ద పాక్ సైనికులపై టీటీపీ ఉగ్రదాడికి పాల్పడింది. దీనికి ప్రతిగా మరుసటి రోజున (అక్టోబరు 9న) ఆఫ్గానిస్థాన్లోని కాబూల్ నగరంలో ఉన్న టీటీపీ నేత నూర్ వలీ మెహసూద్ లక్ష్యంగా పాక్ ఆర్మీ వైమానిక దాడులు చేసింది.
దీంతో సరిహద్దుల్లో పాక్ - ఆఫ్గాన్ సైన్యాల మధ్య ఫైరింగ్ మొదలైంది. ఈ కాల్పుల్లో 23 మంది పాక్ సైనికులు, 9 మంది ఆఫ్గాన్ సైనికులు చనిపోయారు. టీటీపీ నేతలకు తాము ఆశ్రయం ఇవ్వడం లేదని ఆఫ్గాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. నవంబరు 7, 8 తేదీల్లో పాక్, ఆఫ్గానిస్థాన్ మధ్య జరిగిన శాంతిచర్చలు ఫలించలేదు. దీంతో ఇప్పటికీ ఈ రెండు దేశాల బార్డర్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులే నెలకొన్నాయి.
వెనెజువెలాతో వార్కు అమెరికా రెడీ
అమెరికా పొరుగుదేశం వెనెజువెలాలో నికోలస్ మాడురో సారథ్యంలోని సోషలిస్ట్ ప్రభుత్వం కొనసాగుతోంది. ఈ అంశం ట్రంప్ సర్కారుకు అస్సలు నచ్చడం లేదు. అవసరమైతే వెనెజువెలాతో యుద్ధానికి తాము రెడీ అని తాజాగా అమెరికా విదేశాంగ శాఖ మంత్రి మార్కో రూబియో తెలిపారు. అమెరికా ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం ఎందాకైనా వెళ్తామన్నారు. నికోలస్ మాడురోకు చెందిన కుటుంబ సభ్యులపై తాజాగా మరిన్ని ఆంక్షలను అమెరికా విధించింది. మాడురోను ‘గ్లోబల్ టెర్రరిస్ట్ లీడర్గా గుర్తిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
వెనెజువెలా పాలకుడు మాడురోను పట్టి అప్పగిస్తే ఇచ్చే జరిమానాను రెట్టింపు చేసి రూ.450 కోట్లకు పెంచామని ఈ ఏడాది ఆగస్టు 8న అమెరికా సర్కారు వెల్లడించింది. వెనెజువెలా డ్రగ్స్ గ్యాంగులను నిర్వీర్యం చేసేందుకు కోవర్ట్ ఆపరేషన్లు నిర్వహించమని ఈ ఏడాది అక్టోబరు మూడోవారంలో గూఢచార సంస్థ సీఏఐకు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సెప్టెంబరు 2న వెనెజువెలా సముద్ర తీరం సమీపంలో డ్రగ్స్తో వెళ్తున్న ఓ బోటుపై అమెరికా నేవీ దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది చనిపోయారు.
తాజాగా డిసెంబరు 18న తూర్పు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో డ్రగ్స్ గ్యాంగ్ బోట్లపై అమెరికా నేవీ జరిపిన రెండు వేర్వేరు దాడుల్లో ఐదుగురు హతమయ్యారు. సెప్టెంబరు 1 నుంచి డిసెంబరు 18 మధ్యకాలంలో వెనెజులా సముద్ర తీరంలోని డ్రగ్స్ బోట్లపై అమెరికా నేవీ 28సార్లు ఎటాక్స్ చేసింది. ఈ దాడుల్లో మొత్తం 104 మంది చనిపోయారు. వెనెజువెలా తీరంలో దాదాపు 15వేల మంది అమెరికా సైనికులు ఉన్నారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు వెనెజువెలా సైతం 40 లక్షల మంది సైనికులను మోహరించింది.
హూతీలో గ్యాంగ్స్ వార్
అమెరికాకు సమీపంలోనే ఉండే కరీబియన్ దేశం హూతీ ఈ ఏడాది గ్యాంగ్ వార్లతో అట్టుడికింది. ప్రస్తుతం ఆ దేశంలో దాదాపు 300 క్రిమినల్ గ్రూపులు యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. ఇవి దేశంలోని ఓడరేవులు, ఎయిర్ పోర్టులు, హైవేలను తమ అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ఘర్షణ పడుతున్నాయి. ఈ క్రిమినల్ గ్యాంగులు వాహనదారుల నుంచి అక్రమంగా టోల్ ట్యాక్స్ను, వ్యాపార సంస్థల నుంచి బలవంతంగా ప్రొటెక్షన్ మనీని వసూలు చేస్తున్నాయి. 2026లో హూతీలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో తాము చెప్పే వారికి అసెంబ్లీ, పార్లమెంటు సీట్లను ఇవ్వాలని పార్టీలను గ్యాంగులు బెదిరిస్తున్నాయి.
ఈ ఏడాది చాలా జైళ్లపై ఈ గ్యాంగులు దాడి చేసి, పెద్దసంఖ్యలో ఖైదీలను విడిపించుకున్నాయి. హూతీకి చెందిన జీ9 గ్యాంగ్ లీడర్ జిమ్మీ చెరిజైర్ను తమకు అప్పగిస్తే రూ.44 కోట్ల రివార్డు ఇస్తామని ఈ ఏడాది ఆగస్టులో అమెరికా ప్రకటించింది. నవంబరు నెలలో ఓ గ్యాంగు సభ్యులు హూతీలోని అమెరికా ఎంబసీకి పహారా కాస్తున్న యూఎస్ మెరైన్ సైనికులపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ నేపథ్యంలో హూతీలోని హింసాత్మక ప్రాంతాలను వదిలి 14 లక్షల మంది వలసవెళ్లారు. దేశంలోని సగం జనాభా (57 లక్షల మంది) ఆకలితో అలమటిస్తోంది.
మెక్సికోలో డ్రగ్స్ గ్యాంగుల రక్తపాతం
పొరుగుదేశం మెక్సికోలోని డ్రగ్స్ గ్యాంగులను ఈ ఏడాది అమెరికా టార్గెట్గా చేసుకుంది. ఇందులో భాగంగా ఫిబ్రవరి నెలలో మెక్సికోలోని 6 డ్రగ్స్ గ్యాంగులను విదేశీ ఉగ్రవాద సంస్థలుగా గుర్తించింది. మెక్సికోలో డ్రగ్స్ గ్యాంగులు బాగా వేళ్లూనుకున్నాయి. ఆగస్టు 10న ఈ దేశంలోని సినలోవా రాష్ట్రంలో ఓ డ్రగ్స్ గ్యాంగ్ ఏకంగా 17 మందిని హత్య చేయించింది.
సినలోవాలో డ్రగ్స్ ముఠాను నడిపే ఇస్మాయెల్ ఎల్ మాయో జంబాడాను పోలీసులు అరెస్టు చేసిన తర్వాత ఈ వరుస మర్డర్స్ జరిగాయి. గత నాలుగేళ్లలో మెక్సికోలో డ్రగ్స్ ముఠాలు ఈవిధంగా దాదాపు 28వేల మందిని హత్య చేయడం గమనార్హం. తమ దేశంలోకి ఎంటర్ అవుతున్న మాదక ద్రవ్యం కోకైన్లో 90 శాతం అమెరికా -మెక్సికో భూ సరిహద్దు నుంచే వస్తోందని ట్రంప్ సర్కారు చెబుతోంది. మెక్సికో డ్రగ్స్ గ్యాంగులను ఉపేక్షించేది లేదని తేల్చి చెబుతోంది.
ఇంకా కొనసాగుతున్న సైనిక ఘర్షణలివీ
ఇజ్రాయెల్ vs గాజా (హమాస్) : 2023 అక్టోబరు 7 నుంచి ఇజ్రాయెల్ vs గాజా (హమాస్) సైనిక ఘర్షణ కొనసాగుతోంది. గాజాలోని 53 శాతం ప్రాంతంపై ఇజ్రాయెల్ ఆర్మీ పట్టును సాధించింది. చివరకు అమెరికా, ఖతర్, ఈజిప్ట్ మధ్యవర్తిత్వంతో ఈ ఏడాది అక్టోబరులో ఇరు ప్రాంతాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరింది. ఇందులో భాగంగా పాలస్తీనా ఖైదీలను ఇజ్రాయెల్ విడుదల చేయగా, ఇజ్రాయెలీ బందీలను హమాస్ వదిలేసింది.
గాజాలోని ఇజ్రాయెలీల డెడ్బాడీలను వెతికి తీసుకునేందుకు సహకరిస్తామని తెలిపింది. అయినప్పటికీ అక్టోబరు 10 నుంచి ఇప్పటివరకు 730 సార్లు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ఒప్పందం ఉల్లంఘనకు పాల్పడిందని మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. 2023 అక్టోబరు నుంచి ఇప్పటివరకు గాజాపై ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో 70వేల మందికిపైగా చనిపోయారు. సరిహద్దులను ఇజ్రాయెల్ మూసేయడంతో దాదాపు 6 లక్షల మంది గాజా ప్రజలకు మూడు పూటలా ఆహారం దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఇజ్రాయెల్ vs లెబనాన్ : గాజాపై ఇజ్రాయెల్ భీకర దాడులను 2024 సంవత్సరంలో లెబనాన్లోని మిలిటెంట్ సంస్థ హెజ్బొల్లా వ్యతిరేకించింది. ఇజ్రాయెల్ సరిహద్దు ప్రాంతాలపై మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లతో దాడులు చేసింది. దీనికి ప్రతిగా గతేడాది లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ పెద్దసంఖ్యలో వైమానిక దాడులు చేసింది. ఎంతోమంది హెజ్బొల్లా అగ్రనేతలను మట్టుబెట్టింది. చివరకు 2024 నవంబరు 27న ఇరుదేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది. 2023 అక్టోబరు 8 నుంచి ఇప్పటివరకు ఇజ్రాయెల్ దాడుల వల్ల లెబనాన్లో 4వేల మందికిపైగా చనిపోయారు.
తాజాగా 2025 సంవత్సరం జనవరిలో దక్షిణ లెబనాన్లోని సరిహద్దు గ్రామాలపై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడిలో 26 మంది చనిపోగా, 147 మందికి గాయాలయ్యాయి. ఆయుధాలను పూర్తిగా వదిలేయాలని హెజ్బొల్లా మిలిటెంట్ సంస్థకు లెబనాన్ ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. అయితే అందుకు హెజ్బొల్లా ఒప్పుకోవడం లేదు. దీంతో మరోసారి హెజ్బొల్లా ముఖ్య నేతలను టార్గెట్ చేసుకోవాలనే ప్లాన్తో ఇజ్రాయెల్ ఉంది.
యెమన్ అంతర్యుద్ధం : 2014 నుంచి యెమన్లో అంతర్యుద్ధం జరుగుతోంది. అక్కడి హూతీ మిలిటెంట్లకు ఇరాన్, సౌతెర్న్ ట్రాన్సిషనల్ కౌన్సిల్ (ఎస్టీసీ)కు యూఏఈ సైనిక, ఆర్థిక మద్దతును అందిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన '‘ప్రెసిడెన్షియల్ లీడర్షిప్ కౌన్సిల్' (పీఎల్సీ) ప్రస్తుతం యెమన్లోని ఒక భాగాన్ని పాలిస్తోంది. దీనికి సౌదీ అరేబియా సైనిక,ఆర్థిక మద్దతు లభిస్తోంది. ఈ ఏడాది యెమన్లోని దక్షిణ ప్రాంతంపై ఎస్టీసీ మిలిటెంట్లకు పట్టు పెరగగా, ఉత్తర ప్రాంతంపై హూతీలకు పట్టు పెరిగింది. ఈ రెండు ప్రాంతాలను రెండు ప్రత్యేక దేశాలుగా ఏర్పాటు చేయాలనే డిమాండ్ తెరపైకి వచ్చింది. ఈ వాదనను హూతీలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు.
సూడాన్ అంతర్యుద్ధం : సూడాన్లో 2023 ఏప్రిల్ నుంచి అంతర్యుద్ధం జరుగుతోంది. నాటి నుంచి ఆర్మీ, పారామిలిటరీ విభాగం 'ర్యాపిడ్ సపోర్ట్ ఫోర్స్' మధ్య ఆధిపత్య పోరు కొనసాగుతోంది. దీనివల్ల 1.50 లక్షల మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 1.2 కోట్ల మంది వలస వెళ్లాల్సి వచ్చింది. దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత ఈ ఏడాది మార్చిలో సూడాన్లోని ఖర్తోమ్ ప్రాంతంపై ఆర్మీ తిరిగి పట్టును సాధించింది. 'ర్యాపిడ్ సపోర్ట్ ఫోర్స్'కు లిబియా, కెన్యా, యూఏఈ దేశాలు ఆర్థిక, సైనిక సహాయాన్ని అందిస్తుండటంతో ఈ సైనిక ఘర్షణ కొనసాగుతోంది. సూడాన్ ఆర్మీకి ఈజిప్ట్, టర్కీ, సౌదీ అరేబియా మద్దతు ఇస్తున్నాయి.
రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం : రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం 2022 ఫిబ్రవరి నుంచి జరుగుతోంది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఐరోపాలో జరుగుతున్న సుదీర్ఘ సైనిక సంఘర్షణ ఇదే. ఈ యుద్ధంలో ఇప్పటివరకు దాదాపు 350,000 మంది చనిపోయారు. వీరిలో 2.50 లక్షల మంది రష్యా సైనికులు, 1 లక్ష మంది ఉక్రెయిన్ సైనికులు, 15వేల మంది పౌరులు ఉంటారని అంచనా. ఈ యుద్ధం వల్ల ఇరుదేశాల సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో దాదాపు 40 లక్షల మంది వలస వెళ్లారు.
ప్రస్తుతం ఉక్రెయిన్ భూభాగంలో 20 శాతం రష్యా నియంత్రణలో ఉంది. ఈ యుద్ధం ఇరుదేశాలకు తీవ్ర ఆర్థిక నష్టాన్ని కూడా మిగిల్చింది. ఇరుదేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందానికి అమెరికా చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. అలస్కా వేదికగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ జరిపిన చర్చలు ఎలాంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు.
మయన్మార్ అంతర్యుద్ధం : మయన్మార్ అంతర్యుద్ధం వరుసగా ఐదో ఏడాది కూడా కంటిన్యూ అయింది. ఈ ఏడాది దేశంలోని పలు వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలను మిలిటరీ జుంటా తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుంది. డిసెంబరు 28 నుంచి మూడు విడతల్లో మయన్మార్లో ఎన్నికలను మిలిటరీ జుంటా నిర్వహించబోతోంది. ఈ ఏడాది మిలిటెంట్ గ్రూపుల మధ్య జరిగిన వేర్వేరు ఘర్షణల్లో దాదాపు 13,700 మంది చనిపోయారు. ఈ పరిస్థితుల్లో దేశంలో డ్రగ్స్, సైబర్ క్రైమ్ ముఠాలు చెలరేగుతున్నాయి. ఇక్కడ చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలను సరిహద్దుల్లోని భారత్, చైనా నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాయి.
కాంగో (డీఆర్సీ) vs రువాండా : డెమొక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో (డీఆర్సీ), రువాండా మధ్య 2022లో మొదలైన సైనిక సంక్షోభానికి ఈ ఏడాది తెరదించేందుకు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ యత్నించారు. ఆయన మధ్యవర్తిత్వంతో 2025 జూన్లో కాంగో, రువాండా దేశాల అధ్యక్షులు శాంతి ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. అయితే ఒప్పందం కుదిరాక కూడా ఈ దేశాల మధ్య సైనిక ఘర్షణ ఆగలేదు.
2022 సంవత్సరంలోకి వెళితే, కాంగోలోని మార్చ్ 23 మూవ్మెంట్ (ఎం23) అనే మిలిటెంట్ గ్రూపునకు మద్దతుగా రువాండా మిలిటరీ కాంగోలోకి ప్రవేశించింది. దీనికి వ్యతిరేకంగా కాంగో ఆర్మీ, ప్రభుత్వ అనుకూల మిలిటెంట్లు దాడులు చేశారు. 2025 జనవరిలో కాంగో సరిహద్దు నగరం గోమాను ఎం23 మిలిటెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కాంగో ఆర్మీకి బురుండి, దక్షిణాఫ్రికా, టాంజానియా, మలావియన్ శాంతి పరిరక్షక దళాలు మద్దతు ఇచ్చాయి. అమెరికా జోక్యంతో కొన్ని వారాల్లోనే ఆ దళాలన్నీ కాంగో నుంచి వెనుదిరిగాయి. పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికొచ్చింది.
సాహెల్ ప్రాంతంలో జిహాదీలు : ఆఫ్రికాలోని బుర్కినా ఫాసో, మాలీ, నైజర్ దేశాలను కలిపి సాహెల్ ప్రాంతం అంటారు. ఇక్కడ అల్ఖైదా అనుబంధ జిహాదీల ఆగడాలు కొనసాగుతున్నాయి. 2025 సంవత్సరంలో ఈ జిహాదీ ఉగ్రవాద సంస్థలు మూడు దేశాల పరిధిలో దాదాపు 10వేల మందికిపైగా ప్రజల ప్రాణాలను పొట్టనపెట్టుకున్నాయి. దీంతో అక్కడి ప్రభుత్వాల ఉనికి ప్రశ్నార్ధకంగా మారింది. శాంతిభద్రతలకు భరోసా లేకుండాపోయింది.