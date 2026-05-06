అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల్లో పురోగతి- యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు 14 పాయింట్ల ఎంఓయూ!

అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు జరుపుతున్నాయి- సైనిక ఘర్షణ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి దీన్ని అత్యంత ముఖ్యమైన పరిణామం- పరిశీలకుల అంచనా

US And Iran (Getty Images)
Published : May 6, 2026 at 6:30 PM IST

US Iran Peace Talks : అమెరికా, ఇరాన్ శాంతి చర్చలు కీలక పురోగతి దిశగా వెళ్తున్నాయంటూ ఓ అమెరికన్ మీడియా సంస్థ కథనాన్ని ప్రచురించింది. తక్షణ కాల్పుల విరమణను అమల్లోకి తేవడంతో పాటు సైనిక ఘర్షణకు విస్తృత పరిష్కారాన్ని కనుగొనడానికి 30 రోజుల సంప్రదింపుల గడువును కేటాయించే అంశంపై ఇరుదేశాలు చర్చిస్తున్నట్లు తెలిపింది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ఇటువంటి మొత్తం 14 ప్రతిపాదనలపై అవగాహనా ఒప్పందాన్ని(ఎంఓయూ) కుదుర్చుకునే అంశంపై అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు జరుపుతున్నాయని ఆ కథనం పేర్కొంది. సైనిక ఘర్షణను ఆపేసి, ఇరాన్ అణ్వస్త్ర కార్యక్రమంపై విస్తృత స్థాయిలో చర్చలకు బాటలు వేసే ప్రాథమిక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకునే దిశగా చర్చలు పురోగమిస్తున్నాయని తెలిపింది. ఈ ఒప్పందంలోని నిబంధనల ప్రకారం, అణ్వస్త్రాల తయారీ కోసం యురేనియం సంవర్ధన ప్రక్రియను కొంతకాలం పాటు ఆపేందుకు ఇరాన్ అంగీకరిస్తుందని సమాచారం. దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్‌పై ఆంక్షలను అమెరికా ఎత్తివేస్తుంది. వివిధ దేశాల్లో ఫ్రీజ్ అయిన ఇరాన్‌ ఆస్తులను విడుదల చేసే ప్రక్రియనూ అమెరికా ప్రారంభిస్తుంది. హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడానికి, సముద్ర రవాణాపరమైన ఆంక్షలను సులభతరం చేసే ప్రక్రియలో ఇరు దేశాలు కలిసి పనిచేస్తాయి. అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య ఈ ప్రాథమిక ఒప్పందం ఇంకా కుదరనప్పటికీ, సైనిక ఘర్షణ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి దీన్ని అత్యంత ముఖ్యమైన సానుకూల పరిణామంగా పరిశీలకులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

