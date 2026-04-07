నాతో పాటు 1.40 కోట్ల మంది ప్రజలు ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధం: ఇరాన్ అధ్యక్షుడు

మరికొద్ది గంటల్లో ముగియనున్న ట్రంప్​ విధించిన గడువు- తనతో సహా కోటి 40 లక్షల మంది ఇరాన్‌ ప్రజలు యుద్ధంలో ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధమన్న ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెస్కియాన్

Iranian President Masoud Pezeshkian
Iranian President Masoud Pezeshkian (AFP File Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 7, 2026 at 6:59 PM IST

Iran VS Israel US War : పశ్చిమాసియాలో భీకర పోరాటం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ట్రంప్​ విధించిన గడువు మరికొద్ది గంటల్లో ముగియనుండగా ఇరాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అమెరికా విధించిన గడువు సమీపిస్తున్న తరుణంలో తనతో సహా కోటి 40 లక్షల మంది ఇరాన్‌ ప్రజలు యుద్ధంలో ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధమని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెస్కియాన్ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

ఇరాన్‌పై రాత్రి నుంచి అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా దాడులు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఇరాన్‌ అల్బోర్జ్ ప్రావిన్స్‌లోని నివాస ప్రాంతాలపై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ జరిపిన దాడుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు 18 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఇరాన్‌ అధికారిక మీడియా పేర్కొంది. మరో 24 మంది గాయపడ్డారు. ఖొర్రమాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టుపై వైమానిక దాడి జరిగినట్లు వెల్లడించింది. షిరాజ్‌లోని పెట్రోకెమికల్ కేంద్రంపై వైమానిక దాడి చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. టెహ్రాన్ దక్షిణాన ఉన్న మెహరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పరిసరాల్లో పేలుళ్లు జరిగాయి. కరాజ్ నగరంలో కూడా పేలుడు శబ్దాలు వినిపించాయి.

ఇరాన్‌లో మౌలిక సదుపాయాలపై ఇజ్రాయెల్​ వైమానిక దాడులు!
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ ప్రయోగించిన ఒక క్షిపణి టెహ్రాన్‌లో ఒక యూదు ప్రార్థనా మందిరంపై పడిందని ఇరాన్ ప్రభుత్వ అనుబంధ వార్తా సంస్థ మెహర్ వెల్లడించింది. ఇరాన్‌లో మౌలిక సదుపాయాలపై తాజాగా వైమానిక దాడులు నిర్వహించినట్లు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తెలిపింది. ఇరాన్‌లో 13వేలకుపైగా లక్ష్యాలపై దాడులు చేసినట్లు అమెరికా సైన్యం వెల్లడించింది. 155 కంటే ఎక్కువ ఇరాన్ నౌకలను ధ్వంసం చేయడం లేదా దెబ్బతీశామని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ పేర్కొంది. టెహ్రాన్‌కు తూర్పున ఉన్న పర్డిస్ నగరంలో కూలిపోయిన భవనాల శిథిలాల కింద నుంచి ఆరు మృతదేహాలను వెలికితీశారు.

షహ్రియార్​లోని ఒక నివాస ప్రాంతాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇజ్రాయెల్ చేసిన వైమానిక దాడిలో 9 మంది మరణించినట్లు స్థానిక అధికారులు తెలిపారు. ఇరాన్‌లోని కిష్‌ ద్వీపంలోని దక్షిణ ప్రాంతంలో దాడులు జరిగినట్లు యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ ధ్రువీకరించింది. ద్వీపంలో ఉన్న కంటైనర్‌ నౌకను గుర్తు తెలియని వస్తువు ఢీకొట్టిందని పేర్కొంది. సెంట్రల్‌ ఇరాన్‌లోని కాషాన్‌లోని యాహ్యా అబాద్ రైల్వే వంతెనపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడి జరిపింది. ఈ దాడిలో ఇద్దరు మరణించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ అనుబంధ వార్తా సంస్థ మెహర్ వెల్లడించింది.

దాడులు ఉద్ధృతం చేసిన ఇరాన్‌
మరోవైపు, ఇరాన్‌ సైతం ప్రతీకార దాడులు ఉద్ధృతం చేసింది. ఇజ్రాయెల్‌పై క్షిపణులు, డ్రోన్లు ప్రయోగించింది. ఇరాన్ క్షిపణులను తమ రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకుంటున్నాయని ఐడీఎఫ్ పేర్కొంది. ఇజ్రాయెల్‌లోని హైఫాపై ఆదివారం ఇరాన్ జరిపిన క్షిపణి దాడిలో మరణించిన నలుగురిలో ఫిలిప్పీన్స్ మహిళ కూడా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. సిరియా రాజధాని డమాస్కస్, పరిసర ప్రాంతాల్లో పేలుళ్లు వినిపించాయి. ఇరాన్ ప్రయోగించిన క్షిపణులను ఇజ్రాయెల్ సైన్యం కూల్చివేయడం వల్లే పేలుళ్లు వినిపించినట్లు సిరియా ప్రభుత్వ టీవీ నివేదించింది. సెంట్రల్‌ ఇజ్రాయెల్‌లో ఇరాన్‌ బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర నష్టం జరిగినట్లు ఇజ్రాయెల్‌ మీడియా పేర్కొంది. ఉత్తర ఇజ్రాయెల్‌లోని పట్టణాలపై రాకెట్‌ దాడులు చేసినట్లు హెజ్‌బొల్లా ప్రకటించింది.

ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలి!
ఇదిలా ఉండగా, గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలపైనా ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. కొత్తగా క్షిపణులు దూసుకురావడంతో బహ్రెయిన్‌లో సైరన్లు మోగాయి. సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని తమ ప్రజలను బహ్రెయిన్ ప్రభుత్వం కోరింది. ఇరాన్ నుంచి వస్తున్న క్షిపణులు, డ్రోన్లను అడ్డుకుంటున్నట్లు యూఏఈ వెల్లడించింది. సౌదీ అరేబియా, బహ్రెయిన్ దేశాలను అనుసంధానించే కీలకమైన వంతెనను నిరవధికంగా మూసివేశారు. సౌదీ అరేబియాలోని తూర్పు ప్రావిన్స్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ దాడులు చేసే అవకాశం ఉన్నందున ముందుజాగ్రత్తగా వంతెనపై రాకపోకలను నిలిపివేసినట్లు తెలిసింది. 25 కిలోమీటర్ల పొడవున్న ఈ వంతెన సౌదీ అరేబియా, బహ్రెయిన్‌లను కలిపే ఏకైక రహదారి మార్గం. మరోవైపు, తాము 18 డ్రోన్లు అడ్డుకున్నట్లు సౌదీ అరేబియా వెల్లడిచింది. జుబైల్‌లోని పెట్రోకెమికల్‌ కాంప్లెక్స్‌పై ఇరాన్‌ దాడి చేసినట్లు సౌదీ మీడియా వెల్లడించింది. జోర్డాన్‌లోని అఖాబా నగరంలో భారీ పేలుళ్లు వినిపించాయి.

'మా దాడులు కొనసాగుతాయ్'- ట్రంప్ బెదిరింపులకు ఇరాన్ కౌంటర్

ఇరాన్‌‌లోని ఇంధన ప్లాంట్లకు ట్రంప్ హెచ్చరిక ఆందోళనకరం : ఐరాస చీఫ్

