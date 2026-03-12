భద్రతామండలిలో ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా భారత్ ఓటు- GCCపై దాడులను ఖండించే తీర్మానానికి 135 దేశాల మద్దతు
సముద్ర మార్గాలపై ఇతర దేశాలకూ హక్కులుంటాయ్- నౌకలకు ఇతరదేశాలూ రక్షణ కల్పించుకోవచ్చు- అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఇరాన్ కాలరాస్తోంది- ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా ఐరాస భద్రతా మండలిలో తీర్మానం
Published : March 12, 2026 at 10:15 AM IST
India Against Iran Attacks : గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ దేశాలతో పాటు జోర్డాన్పై ఇరాన్ దాడులను ఖండిస్తూ ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో బహ్రయిన్ ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి భారత్ మద్దతు ప్రకటించింది. ఈ తీర్మానానికి మొత్తం 135 దేశాలు మద్దతు తెలిపాయి. బహ్రయిన్, కువైట్, ఒమన్, ఖతర్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, జోర్డాన్ల రాజకీయ స్వాతంత్య్రం, సార్వభౌమత్వం, ప్రాదేశిక సమగ్రతలకు ఈ దేశాలన్నీ సంఘీభావాన్ని తెలిపాయి. ఇరాన్ వెంటనే ఈ దేశాలపై దాడులను ఆపాలని డిమాండ్ చేశాయి. హర్మూజ్ జలసంధిని మూసేస్తామని ఇరాన్ చేస్తున్న హెచ్చరికలను ఖండించాయి. ఐరాస భద్రతా మండలిలోని 15 దేశాలకుగానూ 13 దేశాలు ఈ 2817 (2026) తీర్మానానికి అనుకూలంగా ఓటువేశాయి. భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్య దేశాలైన చైనా, రష్యాలు ఈ ఓటింగ్కు హాజరుకాలేదు.
సముద్ర మార్గాలపై ఇతర దేశాలకూ హక్కులు
‘‘గల్ఫ్ దేశాల్లోని నివాస ప్రాంతాలు, ప్రజలు సంచరించే ఏరియాలపై ఇరాన్ దాడులు చేయడం సరికాదు. వెంటనే ఈ దాడులు ఆపాలి. సముద్ర రవాణాకు ఆటంకం కలిగిస్తామనే హెచ్చరికలు, కవ్వింపులు, చర్యలను కూడా ఇరాన్ ఆపేయాలి. సముద్ర రవాణా మార్గాలపై ఇతర దేశాలకూ హక్కులు ఉంటాయని ఇరాన్ తెలుసుకోవాలి. నౌకలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్లకు భద్రత కల్పించుకునే, రక్షించుకునే హక్కు అన్ని దేశాలకు ఉంటుంది. సముద్ర రవాణా హక్కులు, స్వేచ్ఛ అన్ని దేశాలకు ఉంటాయి. మిలిటెంట్ సంస్థలకు సహకారాన్ని అందించడాన్ని సైతం ఇరాన్ ఆపాలి. మిలిటెంట్ సంస్థల ద్వారా ఇరాన్ చేయిస్తున్న దాడులు ఆగాలి. ఇరాన్ చేస్తున్న అన్యాయమైన, విద్వేషపూరిత దాడులను ఈ ప్రపంచం వ్యతిరేకిస్తుంది. బాధిత దేశాలు, అక్కడి ప్రజలకు సంఘీభావాన్ని ప్రకటిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల చట్టాలను ఇరాన్ ఉల్లంఘిస్తోంది. ప్రపంచ శాంతిభద్రతలకు ముప్పును కలిగిస్తోంది. హర్మూజ్ జలసంధి, బాబ్ అల్ మందబ్లలో పదేపదే భద్రతా ముప్పును క్రియేట్ చేసే యత్నాలు జరుగుతుండటం ఆందోళనకరం’’ అని ఐరాస భద్రతా మండలి తీర్మానంలో ప్రస్తావించారు.
మా పరిస్థితినే, రేపు మరో దేశం ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు : ఇరాన్
ఐరాస భద్రతా మండలి చేసిన తీర్మానం అన్యాయంగా, చట్టవ్యతిరేకంగా ఉందని యూఎన్లోని ఇరాన్ శాశ్వత ప్రతినిధి అమీర్ సయ్యిద్ ఇరావని మండిపడ్డారు. ఇరాన్ ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితినే, రేపు మరేదైనా సార్వభౌమ దేశం ఎదుర్కొనే ముప్పు ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. అంతర్జాతీయ చట్టాలను కాలరాస్తూ అమెరికా - ఇజ్రాయెల్లే ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై దాడులను మొదలుపెట్టాయని ఇరావని గుర్తుచేశారు. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్లో ఇప్పటివరకు 1,348 మంది సామాన్య ప్రజలు చనిపోగా, 17వేల మందికిపైగా గాయపడ్డారని తెలిపారు. 16,191 ప్రజల ఇళ్లు, 1,617 వాణిజ్య కేంద్రాలు, 77 వైద్య కేంద్రాలు, 65 విద్యాసంస్థలు, 16 రెడ్ క్రిసెంట్ భవనాలు, పెద్దసంఖ్యలో ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ ఎటాక్స్ చేశాయని ఇరావని వివరించారు. ఇవి మానవత్వానికి వ్యతిరేకమైన దాడులని, యుద్ధ నేరాలకు అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ పాల్పడ్డాయని ఆయన చెప్పారు. గల్ఫ్ దేశాలతో స్నేహ సంబంధాలకు తాము సిద్ధమన్నారు. అయితే దేశాలకు ప్రాదేశిక సమగ్రత, సార్వభౌమత్వాలపై పరస్పర గౌరవం అవసరమన్నారు. ఈయుద్ధంలోకి అమెరికాను లాగింది ఇజ్రాయెలే అని ఇరావని తెలిపారు. ప్రస్తుత ఉద్రిక్తతలు తగ్గిపోయాక, మళ్లీ ఇరాన్, గల్ఫ్ దేశాల సంబంధాలు గాడిన పడతాయన్నారు. హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేసిందనే వాదన పూర్తిగా అవాస్తమవని ఇరావని స్పష్టం చేశారు.
ట్రంప్ గీసిన రెడ్లైన్ను ఇరాన్ దాటింది : అమెరికా
‘‘ఇరాన్ ప్రభుత్వ అరాచకాలకు వ్యతిరేకంగా గల్ఫ్ దేశాలు గళమెత్తాయి. ఈ తీర్మానం అందుకు ప్రతీక. సామాన్య ప్రజలను, పౌరులు ఉపయోగించే మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. చర్చల ద్వారా ఇరాన్తో వ్యవహారాన్ని చక్కబెట్టుకోవాలని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు. కానీ అవి ఫలించలేదు. 47 ఏళ్లుగా సాగుతున్న ఇరాన్ దాడులు ఆగాలని ట్రంప్ కోరుకున్నారు. కానీ ఇరాన్ మరిన్ని మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లు, అణ్వస్త్రాల కోసం పరుగులు తీసింది. ట్రంప్ గీసిన రెడ్ లైన్ను ఇరాన్ దాటింది. దీని పర్యవసానాలను యావత్ ప్రపంచం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. కేవలం ఒక్క అమెరికా వల్లే ఈ సైనిక ఉద్రిక్తతలు మొదలుకాలేదు. ఇరాన్ దాడులకు వ్యతిరేకంగా గల్ఫ్ దేశాల తీర్మానానికి మేం కూడా మద్దతు పలుకుతున్నాం’’ అని యూఎన్లోని అమెరికా ప్రతినిధి మైక్ వాల్ట్జ్ తెలిపారు.