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పెరూలో ఘోర విమాన ప్రమాదం- 13 మంది పర్యాటకుల దుర్మరణం

పెరూలో పర్యాటకులతో వెళ్లిన విమానానికి ప్రమాదం- 13 మంది దుర్మరణం- కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు

Peru Tourist Plane Crash
Police inspect the wreckage of a plane that crashed during a sightseeing flight carrying tourists over the Nazca Lines in Peru (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 8:52 AM IST

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Peru Tourist Plane Crash : పెరూలో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పురావస్తు ప్రాంతమైన 'నాజ్కా లైన్స్' వీక్షణకు వెళ్లిన ఒక పర్యాటక విమానం కుప్పకూలింది. ఈ దుర్ఘటనలో 11 మంది విదేశీ పర్యాటకులు, ఇద్దరు క్రూ మెంబర్లు కలిపి మొత్తం 13 మంది అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు చనిపోయారు. ఈ మేరకు పెరూ రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. విదేశీ పర్యాటకులతో వెళ్తున్న ఒక చిన్న రవాణా విమానం టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే అదుపుతప్పింది.

'అయేరో డయానా' విమానయాన సంస్థకు చెందిన 'సెస్నా 208 గ్రాండ్ కారవాన్' రకానికి చెందిన చిన్న పర్యాటక విమానం, పెరూ రాజధాని లిమాకు దక్షిణంగా దాదాపు 240 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న 'పిస్కో') విమానాశ్రయం నుంచి మధ్యాహ్నం 1:00 గంటల నాజ్కా లైన్స్‌కు బయలుదేరింది. విమానం టేకాఫ్ అయిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే విమానం కంట్రోల్ టవర్ నుంచి తన సంకేతాలను కోల్పోయింది. నాజ్కా నగరానికి సమీపంలోని 'విస్టా అలెగ్రే', 'ప్యూబ్లో వియోహో' ప్రాంతాల మధ్య విమానానికి గాల్లోనే సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. దీంతో విమానం ఒక్కసారిగా వేగంగా భూమి వైపు దూసుకొచ్చి పడిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. భూమిని ఢీకొట్టిన వెంటనే భారీ శబ్దంతో పాటు మంటలు చెలరేగాయి. విమానం మంటల్లో కాలిబూడిదవ్వడంతో అందులో ఉన్నవారు బయటపడే అవకాశం లేకుండా పోయింది.

ఇటలీ, జర్మనీ, స్పెయిన్
ఈ దుర్ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన 11 మంది విదేశీ పర్యాటకులు వివిధ దేశాలకు చెందినవారిగా గుర్తించారు. ఏడుగురు ఇటలీ పౌరులు, ఇద్దరు జర్మనీ పౌరులు, స్పెయిన్ నుంచి ఇద్దరు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వీరితో పాటు విమానాన్ని నడుపుతున్న పైలట్ అమెరికో సలాజార్ క్యూఎల్లార్, కో-పైలట్ ఐరెంకా డెల్ కార్పియోలు కూడా ఈ ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలయ్యారు. ప్రమాద తీవ్రతను బట్టి చూస్తే ప్రయాణికులలో ఎవరూ బ్రతికే అవకాశం లేదని, ప్రస్తుతం ఘటనా స్థలం నుండి నాలుగు మృతదేహాలను వెలికితీసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రమాద వార్త తెలిసిన వెంటనే స్థానిక పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. ఎడారి ఇసుకలో విమానం పూర్తిగా ధ్వంసమై, శకలాలు చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. విమానం చక్రాలు, రెక్కల భాగాలు ప్రధాన భాగం నుంచి విడిపోయి దూరంగా పడిపనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. పొగలు వస్తున్న శకలాల నుంచి మృతదేహాలను వెలికితీసేందుకు సిబ్బంది శ్రమించారు. ఈ ఘటనపై పెరూ పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేసింది. ఈ ప్రమాద తీవ్రతను దృష్ట్యా పిస్కో విమానాశ్రయాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేయనున్నారు.

ప్రమాదంపై విచారణ
విమాన ప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియరాలేదని అధికారులు తెలిపారు. పెరూ సివిల్ ఏవియేషన్ అథారిటీ, ఎయిర్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీలు ఈ ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించాయి. దర్యాప్తు బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విమాన శకలాల నుంచి కీలకమైన ఆధారాలను సేకరిస్తున్నాయి. విమాన ప్రమాదంపై పూర్తి స్థాయి సమాచారాన్ని త్వరలోనే విడుదల చేస్తామని 'అయేరో డయానా' సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. ఈ ప్రాంతంలో చిన్న విమానాలు ప్రమాదానికి గురవ్వడం ఇది మొదటిసారి కాదు. 2022 లో ఒక చిన్న విమానం కూలి ఏడుగురు మరణించారు. 2010 అక్టోబరులో 'ఎయిర్ నాజ్కా' విమానం కూలి నలుగురు బ్రిటీష్ పర్యాటకులు, ఇద్దరు సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 2010 ప్రారంభంలో జరిగిన మరో ప్రమాదంలో ఏడుగురు చనిపోయారు. 2008 ఏప్రిల్ లో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో ఐదుగురు ఫ్రెంచ్ పర్యాటకులు మరణించారు. వరుస ప్రమాదాల నేపథ్యంలో విమానాల ల్యాండింగ్, భద్రతా తపనిఖీలను కఠినతరం చేయాలని పర్యాటకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

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