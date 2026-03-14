గ్రీన్ కార్డు కోసం నకిలీ దోపిడీలు- 11 మంది భారతీయులు అరెస్ట్
అమెరికాలో బయటపడిన వీసా మోసం- వీసా ప్రయోజనాల కోసం దోపిడీలంటూ కట్టుకథలు అల్లినట్లు భారతీయులపై అభియోగాలు- 11 మందిని అరెస్టు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు
Published : March 14, 2026 at 12:44 PM IST
US Visa Fraud Case Indians Arrest : అమెరికాలో 11 మంది భారతీయలపై వీసా మోసం కేసు నమోదైంది. గ్రీన్కార్డు కోసం నకిలీ వీసా చోరీలకు పాల్పడినట్లు తేలడంతో వారిని అరెస్ట్ చేశారు. గ్రీన్ కార్డు పొందడానికి ఇమ్మిగ్రేషన్ దరఖాస్తులపై ఆరు దోపిడీలను సృషించినట్లు వారిపై అభియోగాలు మోపారు.
యూ వీసా అంటే ఏంటీ?
అమెరికా చట్టం ప్రకారం, ఎవరైనా వ్యక్తి తీవ్రమైన నేరానికి, మానసిక లేదా శారీరక వేధింపులకు గురై, ఆ నేరానికి సంబంధించిన దర్యాప్తులో పోలీసులకు సహకరిస్తే వారకి ప్రభుత్వం యూ వీసా (నాన్ ఇమిగ్రేషన్ స్టేటస్)కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీని వల్ల వారు అమెరికాలో చట్టబద్ధంగా నివసించే హక్కును పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఈ వీసాతో వలసదారులకు పని అనుమతి లభిస్తుంది. అలాగే 5 నుంచి 10 ఏళ్లల్లోనే గ్రీన్ కార్డు పొందే అవకాసం కూడా ఉంటుంది. ఈ నిబంధనను ఆసరగా తీసుకుని ఈ 11 మంది వీసా పొందేందుకు నకిలీ చోరీలకు యూఎస్ ఫెడరల్ ప్రాసిక్యూటర్లు వెల్లడించారు. వారిని అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు.
దోపిడీల కోసం భారీ మొత్తం చెల్లింపులు
నిందితులు దోపిడీలను ప్లాన్ చేసేందుకు నిర్వాహకులకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు కూడా చెల్లించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దోపిడీ దారుడిగా పాల్గొనడానికి రాంభాయ్ అనే వ్యక్తి నిందితులు డబ్బులు చెల్లించారు. అలాగే ఈ సొమ్ములో కొంత భాగాన్ని షాపు యజమానులకు ఇచ్చారని చెప్పారు. వారి షాపుల్లో ఈ నకిలీ దొంగతనలు జరిగేలా ఒప్పందాలు చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో నేరం చేసినట్లు నిర్ధరణ అయితే వారికి 5 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష పడుతుంది. అలాగే 2,50,000 డాలర్ల జరిమానా పడే అవకాశం ఉంది.
ఆరు నకిలీ దోపిడీలు
2023 మార్చిలో కన్వీనియన్స్ స్టోర్లు, లిక్కర్ షాపులు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో కనీసం ఆరు నకిలీ దోపిడీల జరిగినట్లు సృష్టించారు. ఓ వ్యక్తి స్టోర్లో వచ్చిన అక్కడ పని చేస్తున్న సిబ్బందిని తుపాకీతో భయపెట్టి కౌంటర్లో ఉన్న డబ్బును తీసుకుని పారిపోయాడు. దోపిడీ జరిగిన ఐదు నిమిషాల తర్వాత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అక్కడ తాము బాధితులమని, తమను భయపెట్టి దోచుకున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ దృశ్యాలన్నీ అక్కడి సీసీటీవీ కెమెరాల్లో స్పష్టంగా రికార్డ్ అయ్యేలా చూసుకున్నారు. అయితే కేసు నమోదు చేసుకుని పోలీసులు విచారించగా అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది. వీరంతా ఓ ముఠాగా ఏర్పడి వ్యవస్థీకృత మోసాలకు పాల్పడినట్లు యూఎస్ ఫెడరల్ ప్రాసిక్యూటర్లు వెల్లడించారు. ఫాస్ట్ఫుడ్ రెస్టారంట్లు, మద్యం దుకాణాలు, స్టోర్ల వద్ద దోపిడీలు చేయించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత ఈ ఘటనల్లో తాము బాధితులం అని నమ్మించి యూ వీసాలకు ధరఖాస్తులు చేసే ప్రయత్నం చేసినట్లు తెలిపారు.
నిందితుల వివరాలు
చట్టవిరుద్ధంగా అమెరికాలో ఉన్నందుకు దీపికా బెన్ పటేల్ (40)ను భారత్కు డిపోర్ట్చేశారు. అమెరికాలో మసాచు సెట్స్ జితేంద్ర సింగ్ పంటే(39), మహేశ్ కుమార్ పటేల్ (36), సంజయ్ కుమార్ పటేల్ (45), అమితాబహెన్ పటేల్ (43), సంగీతా బెన్ పటేల్ (36) మితుల్ పటేల్ (40) ఉన్నారు. ఈ ఆరుగురుని కోర్టులో హాజరుపర్చి విడుదల చేశారు. కెంటకీ, ఒహాయో మిస్సోరి రాష్ట్రాలకు చెందిన రమేశ్ భాయ్ పటేల్ (52), రోనక్ కుమార్ పటేల్ (28), మింకేశ్ పటేల్ (42), సోనాల్ పటేల్ (42) నలుగురిని రిమాండ్లో ఉంచారు. వారిని బోస్టన్లోని ఫెడరల్ కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు. అయితే వీరంతా అక్రమంగా అమెరికాలో ఉంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
