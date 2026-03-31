ప్రశాంత నిద్రకు ప్రత్యేక ముద్ర - ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటే?
ప్రశాంతమైన నిద్ర కావాలా? - ఈ యోగా ముద్రలు ట్రై చేయమంటున్న నిపుణులు
Published : March 31, 2026 at 3:25 PM IST
A Special Mudra for Peaceful Sleep : చదువులు, ఉద్యోగం, సెల్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్ల వాడకం పని ఏదైనా త్యాగం చేసేది నిద్రనే. దీంతో మానసిక ఒత్తిడి, నిద్రలేమి సమస్యలు పెరుగుతున్న తరుణంలో యోగా, ధ్యానంతో పాటు ముద్రలూ మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఆయుర్వేదం, యోగ శాస్త్రాల ప్రకారం కొన్ని ముద్రలు నిద్రలేమి సమస్యను తగ్గించి, మానసిక సమతుల్యతను అందిస్తాయి. వాటితో హార్మోన్లను ఉత్తేజపరచవచ్చు. దీనిపై భోపాల్లోని రాజీవ్ గాంధీ ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాల ప్రొఫెసర్లు చేసిన పరిశోధన ఓ జర్నల్లో ప్రచురితమైంది. ఈ క్రమంలో యోగా ముద్రల వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి? ఎవరు చేయకూడదు? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పృథ్వీ ముద్ర : భూమి ముద్రగా కూడా పిలిచే దీనిని చేయడానికి సుఖాసనం లేదా పద్మాసనంలో కూర్చోవాలి. బొటనవేలు చివరి భాగం (టిప్), ఉంగరపు వేలు చివరి భాగంతో కలిపి మిగిలిన వేళ్లు తెరిచి ఉంచాలి. సుమారు 15-20 నిమిషాలు సాధన చేయాలి. వీలును బట్టి గంట వరకూ చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు
ప్రయోజనాలు :
- నిద్ర, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది.
- ఒబెసిటీ, ముక్కు సంబంధిత సమస్యలను నయం చేస్తుంది.
- సన్నగా ఉన్నవారికి కండరాలు, బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది.
- చర్మ ఆకృతిని మెరుగుపరుస్తుంది.
ఎవరు చేయకూడదు? :
- ఒబెసిటీ, అధిక బరువుతో బాధపడేవారు ఎక్కువసేపు చేయకూడదు.
- సాధన సమయంలో ఏదైనా అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే వెంటనే ఆపేయాలి
బ్రహ్మ ముద్ర : ఏదైనా సౌకర్యవంతమైన ఆసనంపై కూర్చోవాలి. పిడికిలి బిగించి, పైకి కనిపించేలా ఎదురెదురుగా ఉంచాలి. నాభి ప్రాంతానికి దగ్గరగా తీసుకురావాలి. నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుని 15 నిమిషాలు ధ్యానం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. తర్వాత ఒక నిమిషం కుడివైపు చూడాలి. తర్వాత ఎడమ వైపు తిరిగి, శ్వాస తీసుకోవాలి. తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
ప్రయోజనాలు :
- దీనిని శాంతి, నిశ్చలతను పెంపొందించే చేతి సంజ్ఞగా చెబుతారు.
- నిద్రతో పాటు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
- సృజనాత్మకత పెంపొందుతుంది. ఆలోచనా ప్రక్రియను స్థిరీకరిస్తుంది.
- జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది.
ఎవరు చేయకూడదు? : శరీరంలో మంట లేదా అధిక వేడి సమస్య ఉన్నవారు 5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సేపు చేయొద్దట.
జ్ఞాన ముద్ర : బొటన, చూపుడు వేళ్ల చివరి భాగాలను కలిపి.. మిగిలిన వేళ్లు చివరి భాగాలను కలిపి.. మిగిలిన వేళ్లు తెరిచి ఉంచాలి. వేలి చివర్లో నాడి కొట్టుకోవడం తెలిసే వరకు సర్దుబాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఇది ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. 15-20 నిమిషాలు సాధన చేయాలి.
ప్రయోజనాలు :
- దీనిని నిరంతరం సాధన చేస్తే మెదడులో పనిచేయని రక్తనాళాలను సరిచేయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
- ఈ సాధనతో ఏకాగ్రత మెరుగుపడుతుందట
- మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నిరుత్సాహం, నిరాశ దరిచేరవు.
ఎవరు చేయకూడదు? :
- సాధన చేస్తున్న సమయంలో తల తిరుగుతున్నట్లు, అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే వెంటనే నిలిపి వేయాలి.
- హైబీపీ ఉన్నవారు చేయొద్దు.
యోగా ప్రకారం శరీరం మెదడు ద్వారా విశ్వశక్తిని తీసుకుంటుంది. సూర్య నమస్కారాలు, యోగాసనాల ద్వారా త్వరగా నిద్ర పడుతుంది. - ఆచార్య కె. రమేశ్ బాబు, యోగా విభాగాధిపతి, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం
శూన్య ముద్ర : మధ్య వేలు చివర, బొటనవేలు మొదటి భాగాన్ని కలపాలి. వేలి చివరిలో నాడిని అనుభూతి చెందే వరకు సర్దుబాటు చేసుకోవాలి. దీన్ని దాదాపు 15-20 నిమిషాలు సాధన చేయాలి
ప్రయోజనాలు :
- వినికిడి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
- ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. తెలివితేటలు పెరుగుతాయి.
- మనసును ప్రశాంతపరుస్తుంది.
ఎవరు చేయకూడదు : చెవికి సంబంధించిన శస్త్రచికిత్స చేయించుకుంటే దీనికి దూరంగా ఉండాలి.
యోగ నిద్ర : శవాసనంలో శరీరంపై మనసు లగ్నం చేయాలి. ప్రతి శరీర భాగం విశ్రాంతి పొందుతున్నట్లుగా భావించాలి. పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ చేయొచ్చు.
ప్రయోజనాలు :
- నిద్ర సమస్యలను ఎదుర్కోవడంలో శక్తిమంతంగా పని చేస్తుంది.
- దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి మేలు చేస్తుంది. నాడీ వ్యవస్థను శాంతపరుస్తుంది.
- తీవ్ర మానసిక రుగ్మతలతో బాధపడుతున్న వారు సాధనకు ముందు వైద్యులను సంప్రదించాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
