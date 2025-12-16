ఈ ఏడాది కలకలం సృష్టించిన వ్యాధులు ఇవే! - HMPV, స్క్రబ్ టైఫస్ దాకా!!
2025లో కలవరపెట్టిన వ్యాధులు - వాటి లక్షణాలు
Published : December 16, 2025 at 4:50 PM IST
Year Ender 2025 : మానవ జాతి మనుగడకు, ఆరోగ్యానికి అనేక వ్యాధుల రూపంలో ప్రమాదాలు ఎదురవుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందిని పీడిస్తున్న ఈ వ్యాధులు ఏటా చాలా మందిని బలి తీసుకుంటున్నాయి. కంటికి కనిపించని వైరస్, బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ప్రోటోజోవా, శిలీంధ్రాలు లాంటి సూక్ష్మజీవుల వల్ల అనేక మంది మరణిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 2025లో మనదేశంలో తీవ్ర కలకలం సృష్టించిన వ్యాధులు, వాటి లక్షణాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కర్ణాటకలో HMPV : ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, చైనాలో కలకలం సృష్టిస్తోన్న వేళ మనదేశంలో కూడా ఆ వైరస్ను గుర్తించారు. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు నగరంలో ఇద్దరు చిన్నారలకు హెచ్ఎంపీవీ వైరస్ సోకడంతో అక్కడి ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. దేశవ్యాప్తంగా శ్వాసకోశ వ్యాధుల విషయంలో ఐసీఎంఆర్ సాధారణ పర్యవేక్షణలో ఈ వ్యాధి వెలుగులో వచ్చింది. ఈ క్రమంలో హెచ్ఎంపీవీ వైరస్ లక్షణాలు కూడా ఫ్లూ, ఇతర శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల మాదిరిగానే ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. దగ్గు, జ్వరం, ముక్కు దిబ్బడగా అనిపించడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటివి కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ వైరస్ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నవారిలో బ్రాంకైటిస్, నిమోనియాకు దారితీయవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. చిన్నారులు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక శక్తి కలిగిన వ్యక్తులు దీనిబారినపడే ప్రమాదం ఉందని అమెరికాకు చెందిన సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ అధ్యయనం పేర్కొంది.
మెదడును తినే అమీబా : ఈ ఏడాది మెదడు తినే అమీబా కేరళను వణికించింది. ప్రైమరీ అమీబిక్ మెనింజో ఎన్కెఫలైటిస్ (పీఏఎం) వ్యాధి వల్ల కేరళలో చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఏడాది మొత్తం అనేక కేసులు వెలుగుచూశాయి. పీఏఎంను చూసి మెదడు వాపు వ్యాధి అని పొరబడటం వల్ల సకాలంలో సరైన చికిత్స అందక ఎక్కువ మరణాలు సంభవించాయి. చెరువులు, నదులు, కుంటలు, ఈత కొలనుల్లో, ముఖ్యంగా కాస్త వెచ్చగా ఉండే మంచినీటి కొలనుల్లో ఈ అమీబా ఆవాసంగా ఏర్పరచుకుంటుంది. ఈ నీటిని పొరపాటున మింగినా ఏమీ కాదని, స్నానం చేస్తే మాత్రం ముక్కు ద్వారా శరీరంలోకి అమీబా ప్రవేశించి మెదడును చేరుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మొదట జ్వరం, తలనొప్పి, వికారం, మెడనొప్పి వంటివి మొదలై తర్వాత అయోమయానికి దారితీస్తుందని చెబుతున్నారు. చివరకు మూర్ఛ వచ్చి కోమాలోకి వెళ్లిపోతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఒకటి రెండు వారాల్లోనే మరణం సంభవిస్తుందని అంటున్నారు.
మెలియాయిడోసిస్ : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గుంటూరు జిల్లా తురకపాలెంలో 'మొలియాయిడోసిస్' వ్యాధి వెలుగుచూసింది. బర్ఖోల్డేరియా సూడోమల్లె అనే గ్రామ్-నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే ఒక అంటువ్యాధి. ఈ వ్యాధి మనిషి నుంచి మనిషికి నేరుగా సోకుదు. జంతువుల నుంచి మనుషులకు నేరుగా సోకడమనేదీ అరుదుగా జరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, కలుషితమైన నేల, నీటిలో ఈ బ్యాక్టీరియా సంవత్సరాల పాటు జీవించగలదని పేర్కొంటున్నారు. మెలియాయిడోసిస్ రుతుపవనాల ఆధారిత వ్యాధి అని, సుమారు 75-85 శాతం కేసులు వర్షాకాలంలో సంభవిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ వ్యాధి లక్షణాలు చాలా విస్తృతంగా ఉంటాయని, ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులు గట్టిపడటం, ఒక ప్రాంతంలో చీము గడ్డలు ఏర్పడటం నుంచి వేగంగా ప్రాణాంతకమయ్యే సెప్టిసిమియా (రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్) వరకు ఉండవచ్చంటున్నారు.
గిలైన్ బారె సిండ్రోమ్ : మహారాష్ట్రలో గిలైన్ బారె సిండ్రోమ్ (జీబీఎస్) కలకలం సృష్టించింది. పుణెలో జీబీఎస్ కేసులు ఎక్కువ సంఖ్యలో నమోదయ్యాయి. బ్యాక్టీరియా, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా బలహీన రోగనిరోధక శక్తి కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు ఈ జీబీఎస్ బారినపడే అవకాశాలు ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. శరీరానికి సోకిన ఇన్ఫెక్షన్కు ప్రతిస్పందించే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ పొరపాటున నరాలపై దాడి చేసే అరుదైన పరిస్థితిని చెబుతున్నారు. ఆ వ్యాధి బారినపడిన వారికి ఒళ్లంతా తిమ్మిరిగా అనిపించడం, కండరాలు బలహీనంగా మారడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇది కలుషిత ఆహారం, నీటి ద్వారా జీబీఎస్ బ్యాక్టీరియా సోకుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ వ్యాధి బారినపడిన వ్యక్తుల్లో డయేరియా, పొత్తికడుపు నొప్పి, జ్వరం, వాంతులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఆ ఇన్ఫెక్షన్కు రోగనిరోధక వ్యవస్థ ప్రతిస్పందించే క్రమంలోనే జరిగే పొరపాటే కొంతమందిలో జీబీఎస్కు దారితీస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ప్రతి వెయ్యి మందిలో ఒకరికే ఈ పరిస్థితి ఎదురవుతుంటుందని వెల్లడిస్తున్నారు.
స్క్రబ్ టైఫస్ : ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయనగరం, పల్నాడు, బాపట్ల, నెల్లూరు జిల్లాల్లో 'స్క్రబ్ టైఫస్' వ్యాధి కేసులు ఎక్కువ నమోదయ్యాయి. నల్లిని పోలిన చిగ్గర్ మైట్ కీటకం కాలు వల్ల ఈ వ్యాధి మనుషులకు సోకుతుందంటున్నారు నిపుణులు. నీరసం, తీవ్ర జ్వరం, వణుకు, ఒళ్లు నొప్పులు లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, కీటకం కాటు వేసిన చోట నల్లని మచ్చలా ఏర్పడి, దద్దుర్లు, జీర్ణ, శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సకాలంలో వైద్యం అందకపోతే ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్, మెదడు, కిడ్నీ, శరీరంలోని ఇతర భాగాల పనితీరుపై ప్రభావం చూపి కోమాలోకి వెళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నిర్వహణ సవ్యంగా లేని కూరగాయల తోటలు, పొలాలు, గడ్డి మైదనాలు, నదీ తీరాలు, ఇసుక మేటలు లాంటి ప్రదేశాల్లో ఈ కీటకాలు ఆవాసం ఏర్పచుకుంటాయని చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
