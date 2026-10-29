పక్షవాతాన్ని గుర్తించేందుకు "బీఫాస్ట్" మంత్రం - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తం కావాల్సిందేనట!
-నేడు వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే - ఈ సందర్భంగా పక్షవాతం లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు వివరిస్తోన్న నిపుణులు!
Published : October 29, 2026 at 11:13 AM IST
World Stroke Day 2026: "పక్షవాతం" పేరు వినగానే ఆందోళన సహజం. ఎందుకంటే చెట్టంత మనిషిని ఉన్నట్టుండి కుప్ప కూల్చేస్తుంది. ఇక తీవ్రత ఎక్కువైందా ప్రాణాలకే ప్రమాదం. ఒకప్పటితో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఈ సమస్యకు సమర్థవంతమైన చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సమస్యను మూలం నుంచే నయం చేసే మందులు, సర్జరీ పద్ధతులు ఆదుకుంటున్నాయి. వీటితో చాలావరకూ పూర్తిగా కోలుకునే అవకాశముంది. కానీ ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం సమస్యను తొందరగా గుర్తించడమే. ఎందుకంటే ఆలస్యం ఖరీదు మనిషి ప్రాణం పోవడమే. నేడు వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే సందర్భంగా పక్షవాతం లక్షణాలు, రకాలు, చికత్సలు వంటి వివరాలను పంజాగుట్టలోని నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో అడిషనల్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ న్యూరోసర్జరీ డా.ఎర్రగుంట తిరుమల్ వివరిస్తున్నారు. అవి ఇప్పుడు చూద్దాం.
పక్షవాతం అంటే: మనిషి మెదడులో పెద్దా, చిన్నా కలిసి బోలెడు రక్తనాళాలు ఉంటాయని.. వీటిల్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయినా, ఇవి చిట్లి రక్తస్రావమైనా ఉన్నట్టుండి ఆయా మెదడు భాగాలకు రక్త సరఫరా నిలిచిపోతుందని, దీంతో వీటి నియంత్రణలో ఉండే శరీర భాగాలు బలహీనం కావటమో, పని చేయకపోవటమో సంభవిస్తుందని.. దీనినే పక్షవాతం అంటారని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మనదేశంలో ఏటా కొత్తగా 18 లక్షల పక్షవాతం కేసులు నమోదవుతున్నాయని.. ప్రతి 20 సెకండ్లకు ఒకరు దీని బారినపడుతున్నారని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నాలుగు రకాలు: మెదడులో జరిగే మార్పులను బట్టి స్ట్రోక్ను పలు రకాలుగా విభజించారని, అందులో నాలుగు రకాలు ప్రధానమంటున్నారు డా।। ఎర్రగుంట తిరుమల్. అవేంటంటే..
1. ట్రాన్సియెంట్ ఇస్కీమిక్ ఎటాక్ (టీఐఏ): దీన్ని తాత్కాలిక పక్షవాతం అంటారట. మెదడులోని సూక్ష్మ రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డ ఏర్పడటం వల్ల ఇది ఏర్పడుతుందని, దీంతో మెదడులోని భాగాలకు రక్త సరఫరా నిలుస్తుందంటున్నారు. కాకపోతే రక్తం గడ్డ కరగటమో, అది అక్కడి నుంచి కదలటం వల్లనో కొద్ది నిమిషాల్లోనే రక్త సరఫరా తిరిగి కుదురుకుంటుందని.. లక్షణాలూ తగ్గుతాయంటున్నారు. అయితే పేరుకు తాత్కాలిక పక్షవాతమే అయినా ఇది పెద్ద పక్షవాతానికి సంకేతం కావొచ్చంటున్నారు. దీని బారినపడ్డ ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరికి పూర్తిస్థాయి పక్షవాతం వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుండటం గమనార్హం.
2. ఇస్కీమిక్ రకం: ఇది మెదడులోని పెద్ద రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డ ఏర్పడటం వల్ల తలెత్తే పక్షవాతంగా చెబుతున్నారు. పక్షవాతం బాధితుల్లో 80-85% మందిలో సమస్యకు ఇదే కారణం అంటున్నారు. ఆయా భాగాల్లోని మెదడుకు రక్త సరఫరా నిలిచిపోవటం వల్ల వాటి నియంత్రణలో ఉండే అవయవాల పనితీరు గతి తప్పుతుందని.. దీంతో నోరు వంకర పోవటం, కాలు చేయి బలహీనత, ఫిట్స్, కోమాలోకి వెళ్లటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు.
3. హెమరేజిక్ రకం: మెదడులో రక్తనాళం చిట్లి, రక్తస్రావం కావటం దీనికి మూలమంటున్నారు. అధిక రక్తపోటు లేదా రక్తనాళం లోపలి గోడ సమస్యలు ఈ రకానికి దారి తీస్తుంటాయని వివరిస్తున్నారు. సుమారు 10 నుంచి 15 శాతం కేసులకు ఇదే కారణమంటున్నారు. ఇస్కీమిక్ రకంతో పోలిస్తే ఇది ప్రమాదకరమని, ప్రాణాపాయ ముప్పు ఎక్కువని చెబుతున్నారు . ఇక ఫిజియోథెరపీ అనంతరం తిరిగి గాడిలో పడే అవకాశమూ తక్కువే అని హెచ్చరిస్తున్నారు.
4. అన్యూరిజం రకం: మెదడులోని రక్తనాళం గోడ బలహీనపడిన చోట తలెత్తే బుడగ (అన్యూరిజం) చిట్లి, రక్తస్రావం కావటం దీనికి మూలంగా చెబుతున్నారు. ఇది చలికాలంలో ఎక్కువగా, ముఖ్యంగా ఉదయం పూట తరచూ కనిపిస్తుంటుందంటున్నారు. అప్పటికప్పుడు తట్టుకోలేనంత తలనొప్పి రావటం దీని ప్రత్యేకత అంటున్నారు.
ఏం చేయాలి?: పక్షవాతం లక్షణాలను గుర్తించిన వెంటనే ఆందోళన చెందడం కామన్. కానీ అలా కాకుండా అప్రమత్తం అవ్వాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ముందుగా లక్షణాలు గుర్తించిన టైమ్ను నోట్ చేసుకోవాలంటున్నారు. అనంతరం అంబులెన్స్కు ఫోన్ చేసి సాధ్యమైనంత త్వరగా ఆసుపత్రికి తరలించేలా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ఇక నోటి ద్వారా ఆహారం, నీరు ఏమీ ఇవ్వకూడదని.. ఆస్ప్రిన్ మాత్రలు అసలే వేయొద్దంటున్నారు. ఎందుకంటే ఎలాంటి పక్షవాతమో తెలియకుండా మందులు వేయడం వల్ల సమస్య మరింత పెద్దది అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే లక్షణాలు తీవ్రమవుతున్నాయేమో కూడా గమనించాలంటున్నారు. ఫిట్స్ వస్తుంటే పక్కకు తిరిగి పడుకోబెట్టాలని.. దుస్తులు వదులుగా చేయాలంటున్నారు. వాంతులు అవుతున్నా పక్కకు తిరిగి పడుకోబెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే అన్ని సౌకర్యాలు కలిగిన అంబులెన్స్లో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలంటున్నారు. ప్రస్తుతం డాక్టర్, సీటీ స్కాన్ వంటి సదుపాయాలతో కూడిన ప్రత్యేక అంబులెన్స్లూ (స్ట్రోక్ ఆన్ వీల్స్) ఉన్నాయని.. వీటిల్లో అంబులెన్స్లో ఉండగానే చికిత్స మొదలవుతుందంటున్నారు.
లక్షణాలను గుర్తించేందుకు బీ ఫాస్ట్: పక్షవాతం సంభవించాక తగు చికిత్స చేయకపోతే ప్రతి నిమిషానికీ సుమారు 20 లక్షల నాడీ కణాలు మరణిస్తుంటాయని.. ఒకసారి నాడీకణాలు మరణిస్తే తిరిగి ఉత్తేజితం కావటం అసాధ్యం అంటున్నారు. అందుకే పక్షవాతం విషయంలో టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ అంటారని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పక్షవాత లక్షణాలు కనిపిస్తే తాత్సారం చేయకుండా సత్వరం స్పందించటం చాలా కీలకమని.. ఇదే శ్రీరామ రక్ష అంటున్నారు. అయితే ఈ లక్షణాలను గుర్తించటానికి "BE FAST" హెల్ప్ అవుతుందని చెబుతున్నారు.
- బి (బ్యాలెన్స్): చిన్న మెదడులో పక్షవాతం తలెత్తితే శరీర స్థిరత్వం తప్పుతుందని, ఫలితంగా నిలబడలేకపోవటం, తూలిపోవటం, కళ్లు తిరగటం, వాంతి అవుతున్నట్టు అనిపించటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయంటున్నారు.
- ఇ (ఐస్): ఉన్నట్టుండి చూపు మసక బారటం, ఒకటికి రెండు కనిపించటం, కొన్నిసార్లు చూపు పూర్తిగా పోవచ్చు కూడా అని చెబుతున్నారు.
- ఎఫ్ (ఫేస్): ముఖంలో ఒక పక్క వాలిపోవటం, నవ్వినప్పుడు నోరు ఒక పక్కకు వంకర పోవటం కనిపిస్తుంటాయని వివరిస్తున్నారు.
- ఎ (ఆర్మ్): చేయి లేదా కాలు బలహీనపడటం, చచ్చుబడటం, నిలబడలేకపోవటం, నడవలేకపోవటం వంటివి కనిపిస్తాయంటున్నారు.
- ఎస్ (స్పీచ్): మాట తడబడటం, ముద్దముద్దగా మాట్లాడటం, లేదూ మొత్తంగా మాట పడిపోవటం, ఇతరులు చెప్పేది అర్థం చేసుకోలేకపోవటమూ ఉండొచ్చంటున్నారు.
- టీ (టైమ్): ఇది సత్వర స్పందనకు సూచిక అని.. పక్షవాతం లక్షణాలు ఎప్పుడు మొదలయ్యాయో నమోదు చేయటం ముఖ్యమంటున్నారు. ఎందుకంటే అప్పటి నుంచి నాలుగున్నర, ఐదు గంటల లోపు చికిత్స మొదలెడితే బాగా కోలుకోవటానికి అవకాశముంటుందని సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి పైన చెప్పిన లక్షణాలు గమనించిన వెంటనే అలర్ట్ అయ్యి, వైద్యులను సంప్రదించాలంటున్నారు.
నిర్ధారణ ఎలా?: ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అయిన వెంటనే పక్షవాతం లక్షణాలు ఎప్పుడు మొదలయ్యాయి? ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాయి? అనేవి పరిశీలిస్తారని.. రక్తపోటు ఎంతుందో పరీక్షిస్తారంటున్నారు. అలాగే బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ కూడా చూస్తారట. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు గ్లూకోజు మరీ తగ్గినా తల తేలిపోయి, పడిపోతుంటారని చెబుతున్నారు. ఇక పక్షవాతాన్ని అనుమానించినప్పుడు సీటీ స్కాన్ పరీక్ష చేస్తారని.. ఇందులో ఫలితం త్వరగా తెలవడంతో పాటు ఏ రకం పక్షవాతమో కూడా తేలుతుందంటున్నారు. దీన్ని బట్టి వెంటనే చికిత్సను నిర్ణయించొచ్చని వివరిస్తున్నారు. కొందరు ఉదయం నిద్ర లేస్తూనే పక్షవాతం బారినపడి ఉంటుండొచ్చు.. దీంతో వీరికి పక్షవాతం ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదని.. ఇలాంటప్పుడు డిఫ్యూజన్ వెయిటెడ్ ఇమేజింగ్ (డీడబ్ల్యూఐ) ఎంఆర్ఐ వంటి పద్ధతులతో చికిత్సను నిర్ణయిస్తారంటున్నారు.
రకాన్ని బట్టి చికిత్స: ఇక పక్షవాతం రకాలను బట్టి చికిత్స ఆధారపడి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. చికిత్స ప్రధాన ఉద్దేశం మెదడుకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ను పునరుద్ధరించటం, సడెన్ డెత్లను ఆపటం అని వివరిస్తున్నారు. అలాగే మిగతా మెదడు భాగం దెబ్బతినకుండా, ఇతరత్రా సమస్యలు తలెత్తకుండా, బీపీ, షుగర్ లెవల్స్ అదుపులో ఉంచటం కూడా ముఖ్యమే అంటున్నారు. ఇక కోలుకున్నాక తిరిగి మామూలుగా అయ్యేలా చూడటం, తిరిగి పక్షవాతం బారినపడకుండా కాపాడటానికీ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందంటున్నారు.
రక్తం గడ్డ కరిగించే మందులు: ఇస్కీమిక్ రకంలో రక్తం గడ్డను కరిగించటం ప్రధానమని.. ఇందుకు టెనెక్టేప్లేజ్, ఆల్టిప్లేజ్ (టీపీఏ) ఇంజెక్షన్లు బాగా పనిచేస్తాయంటున్నారు. ఇవి గడ్డను కరిగించటం ద్వారా రక్త సరఫరాను పునరుద్ధరిస్తాయని.. వీటిని సకాలంలో ఇస్తే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఎండోవ్యాస్కులర్ పద్ధతులు: పెద్ద రక్తనాళం పూర్తిగా మూసుకుపోతే పైప్ ద్వారా గడ్డను తొలగిస్తారని, దీనిని మెకానికల్ థ్రాంబెక్టమీ అంటారని చెబుతున్నారు. ఇందులో గజ్జల వద్ద నుంచి సన్నటి గొట్టాన్ని మెదడులో రక్తం గడ్డ కట్టిన చోటుకు పంపించి, దానిని అక్కడే కరిగించి, బయటకు తీస్తారంటున్నారు. దీన్ని పక్షవాతం సంభంవించిన 24 గంటల్లోపు చేయొచ్చంటున్నారు.
"పక్షవాతం వచ్చినప్పుడు సమయం మించి పోకుండా చూసుకోవటం కీలకం. అందువల్ల ఏది పక్షవాతం, ఏది కాదని తెలుసుకొని ఉండటం, పక్షవాతం వచ్చినట్టయితే ఏం చేయాలో అవగాహన కలిగి ఉండటం, సత్వరం స్పందించటం, వీలైనంత త్వరగా అత్యవసర చికిత్స సదుపాయాలు గల సమీప ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లటం చాలా ముఖ్యం. ఇక ఆపద తలెత్తకుండా సమతులాహారం తినటం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయటం.. బరువు అదుపులో ఉంచుకోవటం, పొగాకు, మద్యం అలవాట్లకు దూరంగా ఉండటం.. కంటి నిండా నిద్రపోవటం, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం ఉన్నట్టయితే విధిగా మందులు వేసుకోవటం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇవి పక్షవాతం ముప్పు తగ్గటానికి తోడ్పడతాయనే సంగతి మర్చిపోకూడదు" - డా.ఎర్రగుంట తిరుమల్, అడిషనల్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ న్యూరోసర్జరీ, నిమ్స్, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్
శస్త్రచికిత్సలు: హెమరేజిక్ పక్షవాతం రక్తనాళం చిట్లిన చోటే కాకుండా చుట్టుపక్కల భాగాన్నీ దెబ్బతీస్తుందని.. అయితే మామూలు కణజాలం దెబ్బతినటం వల్ల మెదడు ఉబ్బటం మొదలవుతుంటుందని, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎండోవ్యాస్కులర్, శస్త్రచికిత్సలు అవసరమవుతాయంటున్నారు. ఎండోస్కోప్ సాయంతో చేసే న్యూరోనావిగేషన్ పద్ధతిలో పుర్రెను తెరవాల్సిన అవసరం లేకుండా చిన్న రంధ్రం ద్వారానే గూడు కట్టిన రక్తాన్ని తొలగించొచ్చని.. ఈ పద్ధతిలో 24, 48 గంటల్లోపు రక్తాన్ని బయటకు తీయటానికి వీలుంటుందని వివరిస్తున్నారు.
డీకంప్రెసివ్ హెమీక్రేనియెక్టమీ: కొందరు హెమరేజిక్ పక్షవాతం వచ్చాక మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాతా వస్తుంటారు. దీంతో వీరికి రక్తం ముద్దగా మారిపోతుందని.. పైగా మిగతా మెదడూ దెబ్బతిని, ఉబ్బుతుంటుందంటున్నారు. ఫలితంగా లోపల ఒత్తిడి పెరిగి, మామూలు కణజాలమూ దెబ్బతింటుందని.. ఇలాంటివారికి పుర్రె ఎముకలో కొంత భాగాన్ని కత్తిరించాల్సి వస్తుందంటున్నారు. అనంతరం గూడు కట్టిన రక్తాన్ని తొలగించి, చర్మంతో మూసేస్తారని.. కత్తిరించిన ఎముకను కడుపులో లేదా ఫ్రిజ్లో గానీ భద్రపరుస్తారని.. ఒత్తిడి తగ్గిన తర్వాత దాన్ని తిరిగి పుర్రెకు అతికిస్తారని వివరిస్తున్నారు.
టైటానియం క్లిప్స్: రక్తనాళం ఉబ్బు చిట్లటంతో ముడిపడిన పక్షవాతంలో 24, 48 గంటల్లో తిరిగి చిట్లే ప్రమాదముందని.. అందువల్ల వీలైనంత త్వరగా పుర్రెను తెరచి, ఉబ్బిన చోట టైటానియం క్లిప్స్ బిగిస్తారంటున్నారు. దీంతో రక్తం లీక్ అవటం ఆగుతుందని చెబుతున్నారు. ఇక తొడ దగ్గర రక్తనాళం లోపలి నుంచి గొట్టం ద్వారా మెదడు వరకూ వెళ్లి, ఉబ్బు చిట్లిన చోట మెటల్ కాయిల్స్ నింపటం మరో పద్దతని.. ఇందులో బుడగ నిండిపోయి, మరోసారి పగలకుండా ఉంటుందంటున్నారు. ఇక ఈ రెండు పద్దతులూ సమర్థంగా పనిచేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఉబ్బు పగిలి తీవ్ర రక్తస్రావమైతే పుర్రెను తెరచి, గూడు కట్టిన రక్తాన్ని బయటకు తీయాల్సి ఉంటుందని.. ఏ చికిత్స చేసినప్పటికీ 14 నుంచి 21 రోజుల్లో ఆ రక్తనాళం మెల్లమెల్లగా మూసుకుపోవచ్చంటున్నారు. ఇది తీవ్రమైన సమస్యగా హెచ్చరిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://www.cdc.gov/stroke/about/index.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/stroke
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