నిశ్శబ్ద హంతకిగా "ఆస్టియోపోరోసిస్" - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తం కావాలట!
-నేడు వరల్డ్ ఆస్టియోపోరోసిస్ దినోత్సవం - ఎముకల బలం తగ్గితే ఏం చేయాలో సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : October 20, 2026 at 1:07 PM IST
World Osteoporosis Day 2026: మన శరీరానికి చక్కటి ఆకృతిని ఇచ్చి, నడకకు, కదలికలకు ఆధారంగా నిలిచేవి ఎముకలు. ఇవి బలంగా ఉంటేనే ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా హాయిగా జీవించగలం. ఇక లోపలి అవయవాలకు రక్షణ కల్పించటం, శరీరానికి కావలసిన క్యాల్షియం వంటి ఖనిజాలను నిల్వ ఉంచటం వంటి ఎన్నో పనులకు ఇవి సహకరిస్తాయి. అయితే, ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్న ఎముకల సాంద్రత తగ్గి, గుల్లబారితే? బలహీనపడితే? శరీరం ఒక్కసారిగా చతికిల పడుతుంది. అయితే చాలామంది ఎముకలు బలహీనపడటం అనేది కేవలం క్యాల్షియం లోపంతోనే ముడిపడి ఉందని అనుకుంటారు. కానీ అది నిజం కాదు. ఎముకల నిర్మాణ తీరు, ఖనిజ సాంద్రత, పోషకాహార లోపం, హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, వయసు పెరగడం, అనారోగ్య సమస్యలు వంటి పలు అంశాలు దీనిపై ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ ఎముకల ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేడు (అక్టోబర్ 20) వరల్డ్ ఆస్టియోపోరోసిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా అసలు ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే ఏమిటి? లక్షణాలు? చికిత్సలు? సహా పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఏంటీ ఆస్టియోపోరోసిస్ సమస్య?: ఎముకలు గట్టిగా ఉన్నప్పటికీ నిరంతరం మారిపోతుంటాయి. ఎప్పటికప్పుడు పాత కణజాలం తొలగిపోయి, కొత్తది ఏర్పడుతుంటుంది. ఇక వయసు పెరిగేకొద్దీ, ముఖ్యంగా కొన్ని హార్మోన్లు తగ్గినప్పుడు పాత కణజాలం తొలగిపోయినంత వేగంగా కొత్త ఎముక కణజాలం ఏర్పడకపోవచ్చని.. దీంతో ఎముకల బలం తగ్గి, అంతర్గత నిర్మాణం బలహీనపడుతుందని.. ఇదే ఆస్టియోపోరోసిస్(ఎముక గుల్లబారటం)కు దారితీస్తుందని గుంటూరు ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ విశ్రాంత సూపరింటెండెంట్ డా.రమణ యశస్వి తెలుపుతున్నారు. సాధారణంగా తుంటి, వెన్నెముక, మణికట్టు ఎముకలు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతాయని చెబుతున్నారు. తుంటి ఎముక విరిగితే సర్జరీ, దీర్ఘకాలిక పునరుత్తేజ పద్ధతులు అవసరమవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఇక కొందరు మునుపటిలా సొంతంగా నడవ లేకపోవచ్చని.. వెన్నెముక ఎముకలు కుంచించుకుపోవడం వల్ల ఎత్తు తగ్గడం, వీపు వంగిపోవడం, దీర్ఘకాల వెన్నునొప్పి వంటి సమస్యలు ముంచుకురావచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
లక్షణాలు: ఎముక గుల్లబారినా చాలామందికి ఎలాంటి ముందస్తు లక్షణాలు కనిపించవని డా.రమణ యశస్వి వివరిస్తున్నారు. అయితే నొప్పి, లక్షణాలు లేనంత మాత్రాన ఎముకలు పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయనుకోవడం మంచిదకాదంటున్నారు. వెన్నునొప్పి, ఎత్తు తగ్గడం, వీపు ముందుకు వంగిపోవడం, చిన్న దెబ్బకే ఎముక విరగడం వంటివన్నీ ఆస్టియోపోరోసిస్ లక్షణాలే అని చెబుతున్నారు.
ముందుగా గుర్తించవచ్చా?: ఆస్టియోపోరోసిస్ను కనుగొనడానికి డెక్సా స్కాన్ ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. అయితే ఏజ్, జెండర్,మెనోపాజ్, గతంలో ఎముకలు విరగటం, వాడుతున్న మందులు, ఇతర ముప్పులను బట్టి స్కాన్ ఎవరికి అవసరమనేది నిర్ణయిస్తారని వివరిస్తున్నారు. అవసరమైతే క్యాల్షియం, విటమిన్ డి మోతాదులు.. కిడ్నీలు, థైరాయిడ్ పనితీరు వంటి అంశాలనూ పరిశీలిస్తారని చెబుతున్నారు.
చికిత్స ఏంటి?: ఎముకల బలహీనతను తగ్గించడానికి, భవిష్యత్తులో ఎముక విరిగే ముప్పును తగ్గించటానికి పలు రకాల చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అయితే వయసు, ఎముకల సాంద్రత, ఇంతకుముందు ఎముక విరగటం వంటి అంశాల ఆధారంగా చికిత్స ఆధారపడి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఎవరికి ముప్పు ఎక్కువ:
- మహిళలకు, ముఖ్యంగా రుతుక్రమం నిలిచిన వారికి ఈ ముప్పు ఎక్కువని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే మెనోపాజ్ తర్వాత ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ తగ్గడం వల్ల ఎముకల సాంద్రత వేగంగా తగ్గొచ్చని.. ఇలాంటి వారికి ముప్పు ఎక్కువని చెబుతున్నారు.
- వయసు పెరుగుతున్నా కొద్దీ పాటు ఎముకల బలం తగ్గుతూ రావొచ్చని, 50 ఏళ్లు పైబడిన వారికి ప్రమాదం ఎక్కువని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ఉండాల్సిన బరువుకు మరీ తక్కువగా ఉన్నవారు, పోషకాహార లోపం ఉన్నవారికి ఆస్టియోపోరోసిస్ రావడానికి అవకాశం అంటున్నారు.
- ఎముకల నిర్మాణానికి తోడ్పడే క్యాల్షియం, విటమిన్ డి తగినంత లేనివారికి ఎముకల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని పేర్కొంటున్నారు.
- శారీరక శ్రమ లేకపోవటం, ఎక్కువకాలం మంచానికే పరిమితం అయినవారిలో కూడా ఎముకల బలం తగ్గొచ్చని వివరిస్తున్నారు.
- గ్లూకోకార్టికాయిడ్ స్టెరాయిడ్లు, ఛాతీ మంట తగ్గించే పీపీఐ రకం మందులను దీర్ఘకాలం వాడుతున్న వారి ఎముకలు బలహీనతకు దారితీయొచ్చంటున్నారు.
- థైరాయిడ్, పారాథైరాయిడ్ సమస్యలు, మూత్రపిండాల జబ్బులు, పేగుల్లో పోషకాల శోషణకు సంబంధించిన సమస్యలు గలవారికి ప్రమాదం ఎక్కువని తెలుపుతున్నారు.
"ఎముకల ఆరోగ్యమనేది ఒక్క వృద్ధాప్యానికే పరిమితం కాదు. బాల్యంలో, కౌమార దశలో బలమైన ఎముకలను వృద్ధి చేసుకోవటం, యుక్తవయసులో ఎముక బలాన్ని కాపాడుకోవడం, మధ్యవయసులో క్షీణతను నివారించటం, వృద్ధాప్యంలో విరగకుండా చూసుకోవటం ఇవన్నీ నిరంతర ప్రక్రియలో భాగాలే. అందుకే ఈ సంవత్సరం వరల్డ్ ఆస్టియోపొరోసిస్ డే కూడా ఎముకలను వృద్ధి చేసుకోండి, కాపాడుకోండి, జీవితాంతం బలోపేతం చేసుకోండనే నినదిస్తోంది."- డా.రమణ యశస్వి, విశ్రాంత సూపరింటెండెంట్, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, గుంటూరు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: ఎముకలు గుల్లబారటం ముందుగా తెలియకపోవచ్చు. కానీ వాటిని కాపాడుకోవటానికి ముందు నుంచే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ఎముకల బలానికి క్యాల్షియం ముఖ్యమైన ఖనిజం అని, అయితే క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకుంటేనే ఎముకలు బలోపేతమవుతాయని భావించటం సరికాదంటున్నారు. సమతుల ఆహారం, తగినంత ప్రొటీన్, విటమిన్ డి, శారీరక వ్యాయామం, సరైన జీవనశైలి కూడా అవసరమే అని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే
- పాలు, పెరుగు, మజ్జిగ వంటి పాల ఉత్పత్తులు, రాగులు వంటి చిరుధాన్యాలు, ఆకుకూరలు, నువ్వులు, కొన్ని పప్పులలో క్యాల్షియం బాగా లభిస్తుందని వాటిని తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అలాగే అదనంగా క్యాల్షియం కలిపిన ఆహార ఉత్పత్తులూ లభిస్తున్నాయంటున్నారు.
- ప్రొటీన్ కేవలం కండరాలకే కాదు, ఎముక పటుత్వానికీ తోడ్పడుతుందంటున్నారు. పప్పులు, శనగలు, పెసర్లు, పాలు, పెరుగు, గుడ్ల వంటి వాటిల్లో ఇది లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
- ఆహారం నుంచి అందే క్యాల్షియంను శరీరం సమర్థంగా శోషించుకోవడానికి విటమిన్ డి అవసరం.. మన చర్మానికి ఎండ తగిలినప్పుడు విటమిన్ డి తయారవుతుందంటున్నారు. సహజంగా విటమిన్ డి పొందలేని వారు.. డాక్టర్ సలహా మేరకు విటమిన్ డి మాత్రలు వేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
- క్యాల్షియం, విటమిన్ డి మాత్రలను అందరూ ఒకే మోతాదులో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని.. ముఖ్యంగా కిడ్నీ జబ్బుల వంటివి గలవారు డాక్టర్ సలహా లేకుండా పెద్ద మోతాదుల్లో తీసుకోకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ఎముకలు, కండరాలు రెండింటి ఆరోగ్యానికి వ్యాయామం ఎంతో అవసరం. అందుకే ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి క్రమం తప్పకుండా వాకింగ్, బరువులు ఎత్తటం వంటి చిన్న చిన్న వ్యాయమాలు చేయమంటున్నారు. అలాగే శరీరం తూలిపోకుండా నివారించే బ్యాలెన్స్ వ్యాయామాలూ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటికే ఎముకల సాంద్రత బాగా తగ్గినవారు, వెన్నెముక చీలికలు గలవారు, తరచూ కింద పడేవారు ఫిజియోథెరపిస్టును సంప్రదించి అనువైన వ్యాయామాలను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఎముక గుల్లబారినవారు కింద పడిపోకుండా చూసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. ఇంట్లో పడిపోవడం చిన్న సమస్యగా కనిపించొచ్చు గానీ ఎముక బలం తగ్గినవారిలో అదే తుంటి కీలు, ఎముక విరగటానికి కారణమవుతుందనే విషయాన్ని మరువకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4443-osteoporosis
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/osteoporosis/symptoms-causes/syc-20351968
https://medlineplus.gov/osteoporosis.html
https://www.who.int/westernpacific/articles/item/simple-ways-to-prevent-osteoporosis
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