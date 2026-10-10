నేడు "వరల్డ్ మెంటల్ హెల్త్ డే" - ఇలా చేస్తే 'మానసిక సమస్యల' నుంచి బయటపడొచ్చట!
-ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10 వ తేదీన ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం - అయితే ఈ పద్ధతుల ద్వారా మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండొచ్చని నిపుణుల సూచన!
Published : October 10, 2026 at 3:27 PM IST
World Mental Health Day 2026: నేటి ఆధునిక యుగంలో శారీరకంగా కన్నా.. మానసిక ఒత్తిళ్లు పెరిగిపోయాయి. చదువు, వృత్తి/వ్యాపారం, కుటుంబం, బంధాలు.. ఇలా ఎన్నో కారణాల వల్ల చాలా మంది మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. దీంతో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదించడం కూడా కష్టంగా మారింది. అందుకే ఈ పరిస్థితి రాకముందే మేల్కోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నేడు ప్రపంచ మానసిక దినోత్సవం సందర్భంగా మానసికంగా బలంగా ఉండేందుకు, ప్రశాంత జీవితాన్ని గడిపేందుకు ప్రయత్నం చేయమంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని సలహాలు పాటించమంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వరల్డ్ మెంటల్ హెల్త్ 2026 థీమ్ ఇదే: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటామని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 1992లో వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ అనే సంస్థ ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మానసిక ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచడం, అపోహలు, వివక్షను తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రజారోగ్య ప్రాధాన్యతగా నిలపడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వివరిస్తున్నారు. ఇక 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన థీమ్ "Lived experiences heard: real voices, real change". అంటే మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలను స్వయంగా అనుభవిస్తున్న వారి మాటలను వినడం, వారి అనుభవాలకు విలువ ఇవ్వడం, ఆ అనుభవాలను నిజమైన మార్పుకు ఉపయోగించడం దీని అర్థమని వివరిస్తున్నారు.
మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు పాటించాల్సిన టిప్స్:
బాధను పంచుకోండి: బాధలు, ఒత్తిళ్లు.. మనసును కకావికలం చేస్తుంటాయి. వాటిని ఒంటరిగా ఎదుర్కోవాలంటే కష్టమే. అయితే దీని నుంచి బయటపడాలంటే.. నచ్చిన వ్యక్తుల సాయం తీసుకోమంటున్నారు. వారితో మీ మనసులోని మాటలను, బాధలను షేర్ చేసుకోమంటున్నారు. అయితే, బాధలు పంచుకున్నంత మాత్రాన సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవచ్చు కానీ, మనసు తేలికపడుతుందని.. వారు ఇచ్చే మద్దతు, సలహాలు, సూచనలు మానసిక ప్రశాంతతకు ఉపయోగపడొచ్చని చెబుతున్నారు.
ధ్యానం: మెడిటేషన్ క్రమం తప్పకుండా సాధన చేయడం వల్ల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై అద్భుతమైన ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ఏకాగ్రతను మెరుగుపరచడానికి, మానసిక స్థిరత్వాన్ని పెంచడానికి, ప్రశాంతమైన నిద్రకు ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని అంటున్నారు. శారీరక విశ్రాంతితో పాటు సానుకూల ఆలోచనలను పెంపొందించడం ద్వారా ఆందోళన,కుంగుబాటు వంటి సమస్యలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి కూడా ధ్యానం అద్భుతంగా సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
శారీరకంగా దృఢంగా ఉండండి: శరీరం ఫిట్గా ఉంటే.. మానసికంగానూ ఫిట్గా ఉంటారంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే లేచి వ్యాయామం చేయడం, సరిపడా నీరు తాగడం, పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం వంటివి అలవాటుగా మార్చుకోవాలంటున్నారు. స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ వంటి చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలని వివరిస్తున్నారు.
మంచి నిద్ర: నిద్రలేమి శరీరం పైనే కాదు.. మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిద్ర సరిగా లేకపోతే శరీరం నిస్సత్తువుగా మారిపోతుందని.. తొందరగా అలసట వచ్చేస్తుందంటున్నారు. అలాగే ఏకాగ్రత లోపిస్తుందని.. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ కూడా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. అందుకే, రోజుకి కనీసం 8 గంటల నాణ్యమైన నిద్ర తప్పనిసరి అంటున్నారు. రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. అలాగే పడుకొని మొబైల్ చూడొద్దని.. నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందే మొబైల్ను దూరంగా పెట్టడం మంచిదంటున్నారు.
కొత్తగా ట్రై చేయండి: రోజువారీ పనులు ఎలాగూ తప్పవు. అందుకే అప్పుడప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఆసక్తి ఉన్నవాటిలో నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోమంటున్నారు. డ్యాన్స్, స్పోర్ట్స్, ఆర్ట్స్ క్లాస్ల్లో చేరడం వల్ల మీలో దాగిఉన్న టాలెంట్ బయటికి వస్తుందంటున్నారు. దీని వల్ల రోజువారి పనుల నుంచి కాస్త రిలాక్సేషన్ దొరుకుతుందని చెబుతున్నారు.
ప్రకృతిలో గడపండి: ప్రకృతికి మించిన మానసిక వైద్యులు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. పచ్చని చెట్ల మధ్య సేద తీరితే ఒత్తిడి తగ్గి మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అందుకే, అప్పుడప్పుడు ఉద్యానవనానికి వెళ్లమని సలహా ఇస్తున్నారు నిపుణులు. లేదంటే పచ్చని మొక్కల మధ్య కాసేపు వాకింగ్ చేయడం, పాటలు వినడం వంటివి చేసినా రిలాక్సేషన్ లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
జంతువులతో టైమ్ స్పెండ్: స్వార్థపు మనుషుల మధ్య నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే మూగజీవాలతో సమయం గడపమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వాటి నిస్వార్థమైన ప్రేమ మనసులోని ఆందోళనను దూరం చేసి సంతోషాన్ని కలిగిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. వీలైతే ఏదైనా జంతువుని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయమంటున్నారు. ఒకవేళ అది కుదరకపోతే అప్పుడప్పుడు వీధి శునకాలకు, పక్షులకు, గోశాలకు వెళ్లి ఆవులకు ఆహారం పెడుతూ ఉండమని, ఫలితం మీకే కనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
సహాయం చేయండి: ఇతరులకు సాయం చేయడంలో లభించే సంతృప్తి.. మానసిక ప్రశాంతతను కలిగిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే అందుకు పెద్ద పెద్ద సాయం అక్కర్లేదని, ఎంతో కొంత మొత్తాన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలకు విరాళం ఇవ్వొచ్చంటున్నారు. అలాగే ఆయా సంస్థలకు వాలంటీర్గా పనిచేయొచ్చంటున్నారు. ఎవరైనా ఇబ్బందుల్లో ఉంటే మద్దతుగా నిలవొచ్చని, సోషల్మీడియాలో ఏదైనా మంచి విషయం మీ దృష్టికి వస్తే వాటిని షేర్ చేయడం, ప్రోత్సహించేలా కామెంట్ చేయడం వంటివి కూడా సంతోషాన్ని కలిగిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
వర్తమానంలో జీవించండి: మనుషులు ఒత్తిడికి గురికావడానికి ముఖ్య కారణాల్లో అతిగా ఆలోచించడం ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గతం గురించి ఆలోచిస్తూ, భవిష్యత్తుపై ఆందోళనతో మానసికంగా కుంగిపోతుంటారని.. వాటి గురించి ఆలోచించడం మానేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. వర్తమానం మాత్రమే మన చేతుల్లో ఉంటుందని.. దాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలనే దానిపైనే దృష్టిపెట్టాలని వివరిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
ధ్యానంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం - మానసిక వికాసానికి దివ్యౌషధం అంటున్న నిపుణులు!