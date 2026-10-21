"అయోడిన్" లోపంతో తీవ్ర సమస్యలు! - రోజూ ఎవరెంత తీసుకోవాలో తెలుసా?
-అయోడిన్ గురించి అవగాహన పెంచడానికి ఏటా అక్టోబర్ 21న "వరల్డ్ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ డే" - ఈ క్రమంలోనే అయోడిన్ లోపం ఎందుకు వస్తుంది? ఎలాంటి ఆహారాలు తినాలి? అనే వివరాలు మీ కోసం!
Published : October 21, 2026 at 12:55 PM IST
World Iodine Deficiency Day 2026: మానవ శరీరం సక్రమంగా పనిచేయాలంటే వివిధ రకాల పోషకాలు అవసరమవుతాయి. ఈ విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే తినే ఆహారంలో క్యాల్షియం, ప్రొటీన్, ఫైబర్, పొటాషియం, ఐరన్ వంటి పోషకాలు ఉండేలా చూసుకుంటుంటారు. అయితే ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకునే ప్రజలు, అయోడిన్ విషయంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. కానీ ఇది కూడా శరీరానికి చాలా ముఖ్యమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అయోడిన్ అనేది నిత్యం తీసుకునే ఆహారంలో తప్పకుండా ఉండాల్సిన పోషకాలలో ఒకటి అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అయోడిన్ ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన పెంచడానికి ఏటా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 21న "వరల్డ్ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ డే" జరుపుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా అయోడిన్ ఎందుకు లోపిస్తుంది? ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి? ఈ లోపాన్ని ఎలా నివారించాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అయోడిన్ లోపం ఎందుకు వస్తుంది: ఆహారంలో తగినంత అయోడిన్ లభించనప్పుడు అయోడిన్ లోపం ఏర్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ లోపం కారణంగా థైరాయిడ్ గ్రంథి సరిగ్గా పనిచేయదని వివరిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2 బిలియన్ల మంది తగినంత అయోడిన్ తీసుకోలేకపోతున్నారని నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ వెల్లడించింది. అయితే మన శరీరం సొంతంగా అయోడిన్ను తయారు చేసుకోలేదని, దీనిని మనం తినే ఆహారం ద్వారానే పొందాలంటున్నారు.
అయోడిన్ లోపం వల్ల ఏం జరుగుతుంది:
- శరీరానికి తగినంత అయోడిన్ లభించకపోతే థైరాయిడ్ హార్మోన్ల ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుందని.. ఫలితంగా అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గర్భిణులలో అయోడిన్ లోపిస్తే పిల్లల ఎదుగుదలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుందని చెబుతున్నారు. నాడీ సంబంధిత అభివృద్ధి లోపాలు, గర్భస్రావం, మృతశిశు జననం, పిల్లల మెదడు ఎదుగుదల పూర్తిగా దెబ్బతినడం వల్ల పిల్లలు వినికిడి శక్తిని, మాట్లాడే శక్తిని కోల్పోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు.
- థైరాయిడ్ గ్రంథి ఉబ్బటం(గాయిటర్): శరీరంలో అయోడిన్ తగ్గినప్పుడు, థైరాయిడ్ గ్రంథి పరిమాణం క్రమంగా పెరుగుతుందని.. ఫలితంగా గొంతు భాగం వాయడం, ఆహారం మింగడంలో ఇబ్బంది, శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్యలు వస్తాయని చెబుతున్నారు.
- హైపోథైరాయిడిజం: థైరాయిడ్ గ్రంథి థైరాయిడ్ హార్మోన్ను ఉత్పత్తి చేయలేనప్పుడు హైపోథైరాయిడిజం వస్తుందని.. ఈ పరిస్థితిని "అండర్యాక్టివ్ థైరాయిడ్" అని కూడా అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల జీవక్రియ మందగిస్తుందని చెబుతున్నారు.
అయోడిన్ లోపం లక్షణాలు:
- మెడ భాగంలో వాపు (గాయిటర్)
- విపరీతమైన అలసట
- ఆకస్మాత్తుగా బరువు పెరగటం
- చలిని తట్టుకోలేకపోవడం
- వంధ్యత్వం
- గొంతు బొంగురుపోవడం
- గందరగోళం
- చర్మం పొడిబారడం
- జుట్టు పల్చబడటం
అయోడిన్ లోపాన్ని ఎలా నిర్ధారిస్తారు?: గొంతు వాపు లేదా థైరాయిడ్ను అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్ష ద్వారా నిర్ధారిస్తారంటున్నారు. అలాగే రక్తంలో థైరాయిడ్ హార్మోన్ల స్థాయి తక్కువగా ఉందా లేదా TSH స్థాయి ఎక్కువగా ఉందా అని పరీక్షించి చెబుతారంటున్నారు. పుట్టిన ప్రతి శిశువుకు రక్త పరీక్ష ద్వారా హైపోథైరాయిడిజం ఉందో లేదో నిర్ధారిస్తారని వివరిస్తున్నారు.
అయోడిన్ లోపాన్ని నివారించేందుకు తీసుకోవాల్సిన ఆహారాలు:
- సముద్రపు నాచులో అయోడిన్ అధికంగా ఉంటుందని, దీనిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు.
- చేపలు, రొయ్యలు సహా ఇతర సీ ఫుడ్ తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
- గుడ్లు, పాల ఉత్పత్తులు
- వంటల్లో సాధారణ ఉప్పుకు బదులు కచ్చితంగా అయోడైజ్డ్ ఉప్పునే వాడాలి.
ఎవరికి ఎంత అయోడిన్ అవసరం:
- పుట్టినప్పటి నుంచి 5 సంవత్సరాల పిల్లలకు రోజుకు 90 మైక్రోగ్రాముల అయోడిన్ అవసరం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- 6 నుంచి 12 సంవత్సరాల వారికి రోజుకు 120 మైక్రోగ్రాములు (μg/day) అయోడిన్ అవసరమట.
- 12 ఏళ్లు దాటిన వారికి రోజుకు 150 మైక్రోగ్రాములు (μg/day) అయోడిన్ తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
- ఇక గర్భిణులు, పాలిచ్చే తల్లులు రోజుకు 250 మైక్రోగ్రాముల అయోడిన్ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/iodine-deficiency
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23417-iodine-deficiency
https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2066507®=48&lang=2
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