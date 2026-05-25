పని ఒత్తిడితో " హై బీపీ" - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సేఫ్ అంటున్న నిపుణులు!

-పని ప్రదేశంలో దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడితో గుండె సమస్యలు - ఇలా చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!

Published : May 25, 2026 at 5:22 PM IST

Job Stress Leads to High BP and Heart Problems: టార్గెట్స్, డెడ్​లైన్స్, మీటింగ్స్, అధిక పని గంటలు.. ఇలా రకరకాల కారణాలతో చాలా మంది ఉద్యోగులు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. రోజువారి ఒత్తిడి పెరిగితే ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. శరీరంలో స్ట్రెస్ పెరగడం వల్ల బీపీలో హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువ అవుతాయని చెబుతున్నారు. ఒత్తిడి అధికమైతే శరీరంలో కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్ వంటి హార్మోన్ల విడుదల వేగంగా జరుగుతాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దీర్ఘకాలం ఒత్తిడి వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏంటి? పని ప్రదేశంలో ఒత్తడి నుంచి ఎలా ఉపశమనం పొందాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పని ఒత్తిడి, నిద్రలేమి ఈ రెండు చాలా ప్రమాదకరమంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, హైబీపీతో బాధపడుతున్న ఉద్యోగులు.. దీర్ఘకాల ఒత్తిడికి లోనైతే గుండె సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే రిస్క్ మూడు రెట్లు అధికంగా ఉంటాయని ఓ పరిశోధనలో వెల్లడైనట్లు వివరిస్తున్నారు. జర్మనీలోని మ్యూనిచ్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఈ అధ్యయనంలో దాదాపు 2000 మంది హైబీపీ ఉన్న ఉద్యోగులపై పరిశోధన జరిగిందట. గుండె సమస్యలు, డయాబెటిస్ వంటివి లేకపోయినా పని ఒత్తిడి, నిద్రలేమి వల్ల ఎక్కువ మంది తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు ఈ అధ్యయనంలో గుర్తించారని.. ఈ విషయాన్ని Harvard Health Publishing పేర్కొన్నట్లు వెల్లడించారు.

ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. ఏదో ఒకదాని గురించి తీవ్రంగా ఆలోచించడం, టెన్షన్ పడుతుండటం వంటివి చేస్తారు. అప్పుడప్పుడు దాని గురించి విపరీతంగా ఆలోచించి తలనొప్పులు తెచ్చుకుంటారు. ఆ తర్వాత వచ్చే మానసిక ఒత్తిడి వల్ల డిప్రెషన్​కి గురివుతుంటారు. ఇలాంటి వాటి వల్ల స్ట్రెస్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఆ తర్వాత అనారోగ్య​ బారినపడుతుంటారు. కొంతమంది లాంగ్​టర్మ్​లో హైబీపీ తెచ్చుకుంటారు. అనంతరం డయాబెటిస్ బారినపడుతుంటారు - డా. కె. ప్రవీణ్ కుమార్, జనరల్ ఫిజిషియన్

స్ట్రెస్ కంట్రోల్ : ఒత్తిడి నుంచి బయటపడాలంటే నిద్ర చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. కనీసం రోజుకి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు నిద్ర తప్పనిసరిగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. సరిగా నిద్రపోని వారిలో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఒకసారి మనం నిద్రించాక స్ట్రెస్ హార్మోన్ లెవెల్స్ తగ్గుతూ వస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, మనం బిజీ లైఫ్​కు అలవాటు పడి బ్రీతింగ్ అనేది సరిగా తీసుకోమని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సరైన పొజిషన్​లో కూర్చొని కనీసం ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్​సైజ్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డీప్ బ్రీత్ తీసుకొని ఆ తర్వాత మళ్లీ వదలడం ప్రతిరోజు చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల స్ట్రెస్ చాలా వరకు తగ్గిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

రోజుకు కనీసం 30 నుంచి 45 నిమిషాల చొప్పున కనీసం వారానికి ఐదు రోజుల పాటు ఏదో ఒక వ్యాయామం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. దీనివల్ల మనకి ఎండార్ఫిన్స్ అనే హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. అందుకే రోజుకి కొద్దిసేపు నడవడం, జాగింగ్ చేయడం లేదంటే ఏదో రకమైన వ్యాయామం చేస్తే స్ట్రెస్ లెవల్స్ విపరీతంగా తగ్గుతాయి. వ్యాయామం బదులు యోగా కూడా సాధన చేయవచ్చు. దీని వల్ల అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కనీసం 20 నిమిషాల పాటు యోగా చేస్తే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలానే ఉన్నాయి. అలాగే, మెడిటేషన్ అనేది పూర్తి ఏకాగ్రతతో కనీసం 20 నిమిషాల నుంచి 30 నిమిషాలు పాటు చేస్తే చాలా మంచిది_డా. కె. ప్రవీణ్ కుమార్, జనరల్ ఫిజిషియన్

ఇలా చేస్తే సేఫ్ : ఆఫీస్​లో ఉన్నప్పుడు అధిక ఒత్తిడి అనిపించినప్పుడు వెంటనే రిలాక్స్ అయ్యేందుకు కొన్ని సులభమైన టెక్నిక్స్ ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు.

  • ఒక నిమిషం పాటు డీప్ బ్రీత్ తీసుకోవాలి.
  • కొద్దిసేపు నడవాలి
  • ఒక గ్లాస్ నీరు తాగడం, కళ్లకు విరామం ఇవ్వడం.
  • మనసుకు హాయిని కలిగించే సంగీతం వినడం లాంటివి చేయాలి. ఇవి వెంటనే మెదడుకు ప్రశాంతతను అందిస్తాయి.
  • ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయడం, సమయానికి నిద్రపోవడం వల్ల కూడా ఒత్తిడి చాలా వరకు తగ్గి హైబీపీ సమస్య అదుపులోకి వస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఉద్యోగంలో మీరు ఎంత బిజీగా ఉన్నా రోజుల్లో కొద్ది నిమిషాలైనా ఆరోగ్యానికి కేటాయించమని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • ఎక్కువసేపు కంప్యూటర్ ముందు పని చేయడం, వర్క్​పైనే ఫోకస్ చేయడం ఇలా నిరంతరం ఒత్తిడితో పని చేయడం వల్ల శరీరంపై అదనపు భారం పడుతుందని దీన్ని ముందుగానే గుర్తించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

