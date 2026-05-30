అమ్మలూ - ఆరోగ్యంగా తింటున్నారా? - డైట్లో ఇవి తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
- ఏం తింటే అమ్మ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది? - ఇవి ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే మంచిదట!
Published : May 30, 2026 at 3:02 PM IST
Healthy Eating and Women : మహిళలు.. ముఖ్యంగా అమ్మలూ ఇంటిల్లిపాదినీ పట్టించుకుంటారు. కానీ, తమ గురించి తాము పట్టించుకోవడం మర్చిపోతుంటారు. అందుకే, కుటుంబ ప్రాధాన్యతా క్రమంలో ఆఖరి పేరు వారిదే అయ్యి ఉంటుంది. ఇల్లు, కెరియర్, బాధ్యతలు ఇవన్నీ సరిగా నిర్వహించాల్సిన బాధ్యత వారిపైనే ఉంటుంది. కాబట్టి, వారికి శక్తితోపాటు ఆరోగ్యమూ తప్పనిసరంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మహిళలు తినే ఆహారంలో ఇవి కచ్చితంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రొటీన్ : ఇది ఎముకల ఆరోగ్యానికే కాదు, హార్మోనుల ఉత్పత్తికీ అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి కోలుకోవాలన్నా ప్రొటీన్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అందుకే, పప్పులు, గుడ్డు, పనీర్, పెరుగు, చేప వంటి వాటికి రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
రక్తహీనత : చాలామంది మహిళల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టే, అలసిపోవడం, బలహీనత, త్వరగా జబ్బుల బారిన పడటం వంటివి కనిపిస్తుంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆకుకూరలు, కాయధాన్యాలు, బెల్లం, ఖర్జూరం వంటివి తీసుకుంటే హీమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు మెరుగ్గా ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. మహిళలకు సెలియాక్ వ్యాధి, లాక్టోస్ అసహనం వంటి పోషకాహార సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలు, అనీమియా వంటివి విటమిన్, ఖనిజ లోపాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని womenshealth.gov పేర్కొంది. ముఖ్యంగా, క్యాల్షియం, ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ చాలా అవసరమని సూచిస్తుంది.
విటమిన్ డి : ఎముక ఆరోగ్యం విటమిన్ డి మీదే ఆధారపడి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కడుపుతో ఉన్నప్పుడే కాదు, ప్రసవమయ్యాకా చివరికి మెనోపాజ్లోనూ ఈ విటమిన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు. ఎముకలు గుల్లబారకుండా ఉండాలంటే క్యాల్షియంతో పాటు విటమిన్ డి తగినపాళ్లలో అందాలని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, పాలు, పెరుగు, రాగులు, నువ్వులు వంటివి తరచూ తీసుకుంటూ రోజూ ఉదయం కొద్దిసేపు ఎండలో గడపడాలని సూచిస్తున్నారు. విటమిన్ డి స్థాయిలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎముకలలో క్యాల్షియం నిల్వలు తగ్గి, ఎముకలు విరిగే ప్రమాదం పెరుగుతుందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.
కొవ్వులు : వీటిని ఎక్కువగా తీసుకుంటే బరువెక్కుతామని చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ, హార్మోన్ల సమతుల్యతకు, పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యానికి, చురుకైన మెదడుకి ఇవి తప్పనిసరంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే నట్స్, గింజలు, అవకాడో, ఒమెగా ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు 3 ఎక్కువగా లభించే అవిసెలు వంటి వాటినీ ఎక్కువగా తీసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.
వాటర్ : నీళ్లు లేకుండా వంటగదిలో క్షణం గడవదు. అయినా, ఒక గ్లాసుడు తీసుకుని తాగడం మాత్రం మర్చిపోతుంటారు. శరీరం చురుగ్గా పనిచేయాలన్నా, జీర్ణ ప్రక్రియ సాఫీగా సాగాలన్నా, అందమైన చర్మం కావాలన్నా తగినన్ని నీళ్లు తాగాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్కు గురైనప్పుడు తలనొప్పి, అలసట, ఆకలి లేకపోవడం లేదా చక్కెర తినాలనే కోరిక, కండరాల తిమ్మిరి, మలబద్ధకం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని clevelandclinic పేర్కొంది. కాబట్టి, లెక్క చూసుకుని మరీ తాగడం మంచిదట. మాములుగా మహిళలు రోజుకు సగటున 9 కప్పులు, పురుషులు సగటున 13 కప్పుల నీటిని తాగాలని National Institutes of Health పేర్కొంది.
పనులు ఎప్పుడూ ఉంటునే ఉంటాయి. వాటిని చేసే క్రమంలో బ్రేస్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ఎప్పుడు చేస్తారో కూడా తెలియదు. సగం అనారోగ్య సమస్యలకు ఇదే కారణమంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, టైంకి భోజనం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. దీర్ఘ సమయాలు ఏది తినకుండానూ ఉండవద్దంటున్నారు. ఇది సక్రమంగా పనులు చేయనీయకుండా.. మూడ్నీ మార్చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, చిన్నచిన్న విరామాలతో ఏదో ఒకటి తింటూ ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అందులో పండ్లు, కూరగాయలు, గింజలు వంటి పీచు ఎక్కువగా ఉండే వాటికి ప్రాధాన్యమిస్తే మెటబాలిజం మెరుగుపడడంతోపాటు ఆరోగ్యంగా ఉండరని అంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
