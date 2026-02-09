"జ్ఞానదంతం" తొలగిస్తే కంటిపై ప్రభావం? - నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసా?

ETV Bharat / health

జ్ఞాన దంతాల నొప్పికి కారణమేంటి? - వాటిని తొలగించుకోవడం మంచిదేనా?

Published : February 9, 2026 at 9:47 AM IST

Is it Safe to Remove ​Wisdom Teeth : సాధారణంగా మనిషికి 32 పళ్లు ఉంటాయి. కానీ, యుక్త వయసు వరకు 28 దంతాలే ఉంటాయి. 20 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ఎగువ, దిగువ దవడలలో రెండు కొత్త దంతాలు వస్తూ ఉంటాయి. వీటినే జ్ఞాన దంతాలని పిలుస్తారు. ఇక జ్ఞానదంతాలు వచ్చేప్పుడు విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది. దీంతో కొంతమంది వైద్యుల సలహా మేరకు తీయించుకుంటారు. ఇలా జ్ఞానదంతాలను తొలగించడం వల్ల కళ్లకు హాని కలుగుతుందేమో అనే భయం చాలామందిలో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో జ్ఞానదంతాలు వచ్చేప్పుడు నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది? వీటిని తీసేస్తే నిజంగానే కళ్లు దెబ్బతింటాయా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది? : జ్ఞానదంతాల్లో నొప్పి రావడానికి మన శరీర ఎదుగుదల ఓ కారణం. ఎలాగంటే, చిన్నప్పుడు దవడలో జ్ఞానదంతం మొలవటానికి అవసరమైనంత చోటుండదు. అందుకే, వయసుతో పాటు దవడ సైజూ పెరుగుతూ వస్తుంది. ఈ క్రమంలో దవడ తగినంత సైజు పెరిగాక జ్ఞానదంతం రావడం స్టార్ట్‌ అవుతుంది. అయితే, కొంత మందిలో ఈ దవడ సైజు అవసరమైనంత పొడవుగా పెరగదట. అలాంటి వారికి నొప్పి వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

చూపు తగ్గిపోతుందా? : చాలామందికి పళ్లు తొలగిస్తే కళ్లు దెబ్బతింటాయనీ, చూపూ తగ్గుతుందనీ నమ్ముతుంటారు. అంతేకాకుండా, నాడులకు, మెదడుకు నష్టం కలుగుతుందని భావిస్తుంటారు. అలాగే, జ్ఞానదంతం కూడా తొలగిస్తే చూపు తగ్గుతుందని అనుకుంటారు. కానీ, ఇది నిజం కాదంటున్నారు నిపుణులు. జ్ఞానదంతాలు అనేవి నోట్లో అన్నింటికన్నా వెనకాల ఉంటాయి. ఇవి దవడ ఎముకలు లేదా చిగుళ్లులో కూరుకుపోయి ఉంటాయి. సాధారణంగా 17 - 25 ఏళ్ల వయసులో పైకి ఉబికి వస్తుంటాయి. శాస్త్రవేత్తలు, వైద్యులు వీటిని అనవసర అవయవాలుగా పరిగణిస్తారు. ఈ క్రమంలో మన పూర్వీకులు జ్ఞానదంతాలతో పచ్చి ఆకులు, గింజ పప్పులు, దుంపలు, మాంసం వంటివి నమిలేవారట. కానీ, ఇప్పుడు వండిన ఆహారమే ఎక్కువగా తింటున్నాం. పండ్లు, కూరగాయలను చిన్న ముక్కలుగా కోసి తింటున్నాం. దీంతో మనకు జ్ఞానదంతాల అవసరమే లేకుండా పోయిందంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి చిగుళ్లలోంచి పైకి ఉబికి వచ్చేటప్పుడు తీవ్రమైన నొప్పి కలగడంతో పాటు తినటమే కష్టమవుతుందట.

దంతాలు, కళ్లు, ముఖంలోని నాడులు అన్నీ దగ్గర దగ్గరగా ఉండటం వల్ల పన్ను తీసేస్తే చూపు దెబ్బతింటుందనేది అపోహ మాత్రమే. నిజానికి చూపును నియంత్రించే దృశ్యనాడులు దంతాలకు, దవడలకు చాలా దూరంలో ఉంటాయి. ఈ నాడులు అనేవి పరస్పరం సమాచారమేమీ ఇచ్చిపుచ్చుకోవు. దంతాలను తొలగించినా వీటికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు - డా. వికాస్ గౌడ్, డెంటల్ సర్జన్

కొన్నిసార్లు జ్ఞానదంతాలు పక్క వైపుల నుంచి పొడుచుకురావొచ్చు. తినే ఆహార పదార్థాల ముక్కలు అక్కడ చిక్కుకుపోవచ్చు. కొద్దిగా మొలిచిన జ్ఞానదంతాలు కొందరిలో పుచ్చిపోవచ్చు. మరికొందరికి వీటి పక్కల నీటి తిత్తులూ ఏర్పడొచ్చు. అంతేకాదు, చుట్టుపక్కల దంతాలూ దెబ్బతినొచ్చు. ఇలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తినప్పుడు డాక్టర్లు శస్త్రచికిత్సతో జ్ఞానదంతాన్ని తొలగిస్తుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని తీసే క్రమంలో దంతాన్ని, నోట్లో దాని చుట్టుపక్కల భాగాలను మాత్రమే తొలగిస్తారని అంటున్నారు. కళ్లు, మెదడు ఇతర వ్యవస్థలకు వచ్చిన ప్రమాదమేమీ లేదట. జ్ఞానదంతాల అమరికను పరిశీలించినా ఇవి కళ్లకు, కంటి నాడులకు చాలా దూరంలో ఉంటాయి. కాబట్టి, వీటికి తీసివేసే ఎలాంటి చికిత్సలైనా చూపును దెబ్బతీసేవి కావు. వీటిని తొలగించటం పూర్తిగా సురక్షితమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

